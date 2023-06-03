Одноклассники запускают линейку оригинальных шоу

Всего для летнего сезона отснято более 50 эпизодов для семи разных проектов. Фото: Одноклассники.ru

Шоу будут выходить на платформе в течение всего лета. Они посвящены различным популярным хобби россиян: путешествиям, домашним животным, кулинарии, отдыху на природе и другим увлечениям. Всего для летнего сезона отснято более 50 эпизодов для семи разных проектов. Они будут выходить эксклюзивно в ОК, смотреть их можно будет в сервисе «Увлечения», а также в официальных группах про кулинарию и путешествия в соцсети.

Наталия Радченкова, директор по маркетингу ОК:

«Наше первое в этом году шоу «ОКнутые люди» показало, что пользователям интересен контент про хобби, которые демонстрируют не приглашенные звезды, а такие же обычные люди, как они сами. Шоу собрало более 90 миллионов просмотров на платформе. Опираясь на положительный опыт, мы продолжаем увеличивать объем оригинального контента в ОК, в том числе за счет хобби-шоу собственного производства, и запуск целой линейки новых проектов позволит нам и дальше поддерживать восприятие соцсети как платформы для хобби и увлечений. Благодаря новым проектам мы рассчитываем повысить вовлеченность аудитории, а также дать пользователям полезный контент о том, чем им нравится заниматься».

Тематики шоу были выбраны с учетом активности в сервисе «Увлечения», который ежемесячно посещают более 22 миллионов человек, и сезонных интересов пользователей ОК. Зрители смогут узнать оригинальные рецепты блюд для дома и дачи, отправиться в виртуальное путешествие по России, получить полезные советы от профессионалов по содержанию своих питомцев и даже выбрать для себя новые необычные хобби.

Летний сезон открывает шоу «Мое хобби лучше». Ведущие – Екатерина Скулкина и Олег Верещагин – будут разрушать существующие стереотипы про «мужские» и «женские» хобби. Они опробуют распространенные увлечения россиян на себе и на собственном примере покажут, что для занятия любимым делом пол не важен. Эпизоды шоу будут выходить эксклюзивно в ОК каждый вторник.

Следующее шоу – «В мире домашних животных» – стартует 7 июня. Контенту про питомцев в ОК посвящена отдельная вертикаль в разделе «Увлечения». Эта тематика входит в топ-10 интересов пользователей соцсети по охвату и вовлеченности. Кроме того, с момента запуска сервиса в ОК появились десятки топовых блогеров Рунета, которые снимают контент о своих питомцах. Многие из них всего за несколько месяцев приобрели большую лояльную аудиторию в соцсети, их посты собирают десятки миллионов просмотров ежемесячно. Контент популярных блогеров, а также личные видео пользователей ОК будут использованы в шоу.

30 июня стартует тревел-шоу «ОК, мам, поехали», в котором телеведущий Иван Чуйков вместе со своей мамой Ириной отправятся в путешествие по России. Ведущие проекта покажут, насколько новыми могут быть места для людей разных поколений.

Линейку кулинарного контента в ОК пополнит целая коллекция программ. Шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем расскажет пользователям ОК о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый.

Напомним, что первым оригинальным шоу ОК в 2023 году стал проект «ОКнутые люди», где главными героями выступили пользователи соцсети. Они продемонстрировали свои таланты зрителям и звездам: Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Варваре Щербаковой, Константину Ивлеву и другим.