«Крылья Советов» обыграли «Спартак» и избежали стыковых матчей

Победу самарцам принес гол Гарре. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» избежали стыковых матчей. Все благодаря победе над «Спартаком» на «Солидарность Самара Арене» в последнем туре РПЛ. Поединок закончился со счетом 1:0, единственный гол забил Бенхамин Гарре. Команды выдали очень страстный матч с красивым голом, незабитым пенальти, обилием эмоций и желтых карточек, а красную получил футболист, который даже не играл. Рассказываем, что произошло в этой игре.

Самарцы подошли к этой встрече не в оптимальном составе. Вне заявки по разным причинам оказались Ломаев, Евгеньев, Писарский, Коваленко. Дмитрий Цыпченко из-за повреждения остался на скамейке. Изрядно потрепанные «Крылья», впрочем, начали матч резво. Отступать волжанам было некуда – нужны были победа над «Спартаком» и поражение «Факела» от «Зенита», чтобы не попасть в стыковые игры.

У «Спартака» была точно такая же история – надо было обыгрывать самарцев и надеяться, что ЦСКА потеряет очки в игре с «Ростовом».

Первый опасный момент организовали красно-белые на 11 минуте. Промес бил на точность, но эта точность его и подвела – мяч пролетел выше ворот Евгения Фролова.

Не прошло и минуты, как уже Фролов спас «Крылья». Вратарь смахнул мяч, который опускался в ворота после удара Антона Зиньковского.

На 12 минуте волжане ответили своим выпадом. Фернандо Костанца бил головой с 11-метровой отметки, но в ворота не попал.

«Спартак» постепенно увеличивал давление. Сначала Промес пробил выше ворот с линии вратарской, затем уже перекладина спасла самарцев. «Крылья» не забывали время от времени огрызаться. Опасно бил Бабкин, и если бы не сейв Максименко, счет был бы открыт.

На 40 минуте Гленн Бейл рухнул в штрафной «Спартака», арбитр увидел нарушение, но со стороны игрока «Крыльев».

Страсти в матче постепенно накалялись. После двух желтых игрокам «Спартака» судья показал красную Георгию Джикие, который даже не играл, а был на скамейке.

На 45 минуте Антон Зиньковский мог забить, вероятено, самый красивый гол тура. Полузащитник «Спартака» бил слета внешней стороной стопы, но перекладину снова спасла самарцев.

Шанс забить гол в раздевалку представился и «Крыльям», но и волжане им не воспользовались. Илья Гапонов бил почти с границы вратарской, но прямо в Максименко. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Однако и со свистком арбитра эмоции не уляглись. Когда команды уходили в подтрибунное помещение, завязалась небольшая перепалка. К счастью, до драки не дошло.

В самом начале второго тайма Роман Ежов упустил прекрасный момент, чтобы открыть счет. Футболист «Крыльев» вышел один на один с Максименко, но вратарь «Спартака» переиграл Ежова.

На 53 минуте самарцы все-таки смогли распечатать ворота «Спартака». Сделал это Бенхамин Гарре, который разобрался с защитой «Спартака» в штрафной и буквально вколотил мяч в сетку ворот красно-белых – 1:0.

Освежить игру тренеры пытались заменами. Причем как тренер «Спартака», так и тренер «Крыльев» бросили в бой атакующих игроков. Игорь Осинькин выпустил Дмитрия Цыпченко вместо Юрия Горшкова.

На 64 минуте в ворота «Крыльев» назначили пенальти. После просмотра повтора судья разглядел, что мяч в штрафной самарцев попал в руку автору забитого гола Гарре.

К точке подошел Промес и… не переиграл Евгения Фролова. Вратарь волжан отбил и удар с пенальти, и добивание.

Все атаки «Спартака» разбивались об оборону «Крыльев». Самарцы тянули время и сбивали темп мелкими фолами и заменами. Красно-белые психовали, но сделать ничего не могли.

На 79 минуте «Спартаку» едва-едва не помог Евгений Фролов. Вратарь «КС» ошибся, и Мелешин чуть не вбил мяч в ворота волжан, но Фролов исправил ошибку.

«Крылья» зубами вгрызались в эту победу. На последней минуте все тот же Фролов лицом отбил удар игрока «Спартака», а потом получил желтую за затяжку времени. Однако эта желтая точно никому не испортила настроение, ведь почти сразу за ней прозвучал финальный свисток. 1:0 – «Крылья» обыграли «Спартак», поднялись на 12 место и избежали стыковых матчей.

В стыки отправились «Пари Нижний Новгород», который обыграл 2:0 «Химки» в последнем туре, и «Факел», уступивший «Зениту» 0:1.

«Спартак» же завершил сезон с бронзой.