В квартире тлела перегородка и потолок Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

3 июня 2023 года в Самаре на улице Ленинградской, 72 произошел пожар в многоквартирном доме. К месту происшествия прибыли оперативные службы города. «КП-Самара» собрала полную информацию о ЧП.

- В 17:38 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о задымлении в доме № 72 на улице Ленинградской в Самаре. По прибытии пожарные выяснили, что в одной из квартир загорелась межкомнатная перегородка, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия собралось много зевак Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

На месте происшествия был журналист «КП-Самара», которая рассказала подробности ЧП.

- В доме №72 в одной из квартир произошло короткое замыкание из-за старой проводки, загорелась перегородка. Говорят, что пострадавших нет. Сейчас на месте вызова работают пожарные, - рассказала наш корреспондент.

На пешеходной улице в субботу вечером было много прохожих. Толпа зевак собралась рядом с домом и следили за работой спасателей. По словам очевидцев, на месте происшествия сильно пахло газом.

- Прибыли сотрудники аварийной газовой службы, перекрыли газ в доме, - рассказала наш корреспондент.

Газовщики перекрыли подачу газоснабжения в доме Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

По информации пожарных, из задымленного дома было эвакуировано шесть человек. Пострадавших нет. На месте ЧП дежурили бригады скорой помощи.

Из дома эвакуировали 6 человек Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Из-за того, что ближайший колодец с водой был расположен прямо на трамвайных путях, спасателям пришлось перекрыть движение общественного транспорта. По данным департамента транспорта Самары с 17:52 из-за установленного пожарного гидранта движение трамваев было временно затруднено на перекрестке Галактионовской и Ленинградской.

Пожарным пришлось перекрыть движение трамваев Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

По официальным данным, в квартире произошло тление межкомнатной перегородки и потолка, открытого горения не было. Площадь составила 20 кв. м. В причинах пожара будут разбираться эксперты.

- В 20:27 была объявлена ликвидация. На месте пожара работали 34 человек личного состава и 8 единиц спецтехники, - сообщили пожарные.

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