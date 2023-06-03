В квартире тлела перегородка и потолок
Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ
3 июня 2023 года в Самаре на улице Ленинградской, 72 произошел пожар в многоквартирном доме. К месту происшествия прибыли оперативные службы города. «КП-Самара» собрала полную информацию о ЧП.
- В 17:38 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о задымлении в доме № 72 на улице Ленинградской в Самаре. По прибытии пожарные выяснили, что в одной из квартир загорелась межкомнатная перегородка, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия собралось много зевак
Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ
На месте происшествия был журналист «КП-Самара», которая рассказала подробности ЧП.
- В доме №72 в одной из квартир произошло короткое замыкание из-за старой проводки, загорелась перегородка. Говорят, что пострадавших нет. Сейчас на месте вызова работают пожарные, - рассказала наш корреспондент.
На пешеходной улице в субботу вечером было много прохожих. Толпа зевак собралась рядом с домом и следили за работой спасателей. По словам очевидцев, на месте происшествия сильно пахло газом.
- Прибыли сотрудники аварийной газовой службы, перекрыли газ в доме, - рассказала наш корреспондент.
Газовщики перекрыли подачу газоснабжения в доме
Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ
По информации пожарных, из задымленного дома было эвакуировано шесть человек. Пострадавших нет. На месте ЧП дежурили бригады скорой помощи.
Из дома эвакуировали 6 человек
Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ
Из-за того, что ближайший колодец с водой был расположен прямо на трамвайных путях, спасателям пришлось перекрыть движение общественного транспорта. По данным департамента транспорта Самары с 17:52 из-за установленного пожарного гидранта движение трамваев было временно затруднено на перекрестке Галактионовской и Ленинградской.
Пожарным пришлось перекрыть движение трамваев
Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ
По официальным данным, в квартире произошло тление межкомнатной перегородки и потолка, открытого горения не было. Площадь составила 20 кв. м. В причинах пожара будут разбираться эксперты.
- В 20:27 была объявлена ликвидация. На месте пожара работали 34 человек личного состава и 8 единиц спецтехники, - сообщили пожарные.
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