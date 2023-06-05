Зажигательный праздник: в Самаре прошла вечеринка для детей с особенностями развития

Праздник удался на славу! Фото: Самарский хлебозавод №5.

В день защиты детей в Самаре прокатилась настоящая праздничная лавина – на радость детворе, она проникла почти в каждый двор. Зажигательная вечеринка состоялась и на детской площадке центра развития и социализации «Жемчужинка» и объединила около двухсот особенных и самых обычных детей и их родителей. Организовал праздник Самарский хлебозавод №5, который дружит с центром уже несколько лет.

- В первый день лета, в такой замечательный праздник, мы хотели подарить этим ребятишкам радость, веселье и хорошее настроение. Видеть детские улыбки, слышать их смех и понимать, что они счастливы – это самое дорогое, что может быть, - поделилась операционный директор ОАО «Самарского хлебозавода №5» Татьяна Байганова.

Яркие мгновения праздника. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Площадка, которая объединяет

В 2019 году предприятие в рамках своего социального проекта «Строим детям» подарило центру первую в Самаре площадку, сделанную по особому проекту с соблюдением требований инклюзии. Но стала центром притяжения не только для особенных малышей, но и для всех окрестных ребятишек.

- Совместные прогулки и игры очень помогают в социализации ребят, развивают навыки общения и просто дают возможность весело провести время. А такие праздники – это радость не только для детей, но и возможность для родителей выйти в свет, - рассказала руководитель центра развития и социализации детей «Жемчужинка» Юлия Карсунцева.

Проект «Строим детям» продолжается: пятый хлебозавод установил уже 6 детских площадок, из которых 3 – инклюзивные, в Самаре, Тольятти и Ульяновске, а в этом году начнется строительство еще одной – в Оренбурге.

Сказки, конкурсы и игры

Праздник получился замечательным! В нем было все, что так нравится детям. Аквагримеры превращали всех желающих в сказочных героев. Аниматоры без устали придумывали разные конкурсы, соревнования и игры. От желающих поучаствовать в них не было отбоя! Спортсменки из детско-юношеского клуба аэробики «Самара» показывали удивительные номера. Игра-бродилка, мастер-классы, качели и горки – заскучать было невозможно!

И, конечно же, каждый пришедший на площадку ребенок получил воздушный шарик и кучу сладких подарков от организатора.

В День защиты детей по городу организовано много праздников, но нашим детям довольно сложно принимать в них участие. Поэтому мы очень благодарны тем, кто устраивает особенные праздники, - поделилась самарчанка Диана Гусейнова.

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