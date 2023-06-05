Двор был завален снарядами: под Самарой черные копатели подорвались при попытке сдать боеприпасы в металлолом

Боеприпасы и наркотик изъяли и направили на исследование. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Борском районе Самарской области два местных жителя пострадали в результате взрыва. Полицейские отправились на место происшествия, чтобы понять, в чем дело, и обнаружили в доме склад боеприпасов и наркотиков. Рассказываем о причинах взрыва и о том, как мужчины получили травмы.

Разбирали вместе собранный металлолом

В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения. Туда доставили с травмами двух местных жителей 37 и 32 лет. Полицейские выехали в больницу и на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства ЧП.

Как выяснилось, накануне мужчины пришли к своему знакомому, ранее судимому за имущественное преступление 42-летнему хозяину дома на улице Ленинградской. Они должны были помочь ему разобрать совместно собранный металлолом, но что-то пошло не так...

По информации собственных источников, двое пьянчуг пошли искать металлолом на территории заброшенной военной части и попытались его разрезать. В результате этого взорвались старые боеприпасы. Мужчины остались целы, но им посекло околками ноги.

Дополнительный осмотр территории двора и построек показал, что по всей местности были раскиданы металлические части боеприпасов и порох. Также полицейские обнаружили вещество растительного происхождения, которое хозяин дома хранил в предбаннике для личного употребления. Боеприпасы и наркотик изъяли и направили на исследование.

Порох пригодный для взрыва

Спустя время сотрудники полиции получили результаты исследования. Оказалось, на участке жилого дома мужчины были части артиллерийских снарядов, пулеметных гильз, гранаты, снарядов станкового гранатомета.

— Масса семиканального бездымного пороха промышленного изготовления составила 219,2 грамма. Порох был пригодным для производства взрыва, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза подтвердила и наличие наркотического вещества. Его масса достигла 182 грамма. По словам хозяина дома, часть боеприпасов он собрал на территории района в нежилых строениях для сдачи в пункт приема металлолома, а марихуану нашел на одной из улиц села.

Заработал на две статьи

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, на территории дома произошел взрыв, из-за которого двое знакомых хозяина дома получили травмы. Однако что именно взорвалось и прочему, пока неизвестно, это предстоит выяснить правоохранителям.

Мужчина хотел подзаработать на сдаче металлолома, но заработал на две статьи. Так, хозяина дома обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ, взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ), а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228.1 УК РФ).

В настоящий момент возбуждены уголовные дела. На период следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.