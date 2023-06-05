Холодные ночи и северный ветер: погода в Самаре 5-11 июня 2023 года

Небольшое похолодание придет в областную столицу на смену жаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в столице региона немного похолодает и почти каждый день будет дуть ветер. Рассказываем в подробностях, какая будет погода в Самаре 5-11 июня 2023 года. Данные предоставлены сервисом gismeteo.ru.

Погода в Самаре 5-11 июня 2023

С понедельника по среду (5-7 июня 2023) в Самаре днем столбик термометра не поднимется выше +23...+24 градусов. Ожидается солнечная погода, облака будут набегать ближе к вечеру. По ночам будет довольно холодно для лета: +11...+14 градусов. Дождей синоптики не обещают, но омрачить эти дни может северный ветер, скорость которого будет достигать 7-9 м/c.

Четверг и пятница, 8 и 9 июня 2023 года, в Самаре станут самыми теплыми днями на этой неделе: +26...+27 градусов днем. Ночью +13...+14 градусов. Будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер будет часто менять направление, 5-7 м/с.

В выходные дни, 10 и 11 июня 2023 года, метеорологи обещают нам облачную погоду с температурным максимумом в +23 градуса в субботу и в +21 градус в воскресенье. По ночам, правда, станет немного теплее: +15...+18 градусов. По-прежнему будет ветрено. Преимущественно дуть будет с севера, 6-8 м/с.