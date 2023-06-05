«Ищем гениев места»: Анастасия Кнор спасает редкую красоту старинных домов

Фото: из архива Анастасии Кнор

Анастасия Кнор, директор СРОО «За информационное общество», вместе с командой создала уникальный фестиваль сохранения исторической среды «Том Сойер Фест». Он стал одним из самых массовых проектов России. Анастасия – один из 25 руководителей – лидеров движения НКО, участвующих в проекте «Удивительные люди», который реализует издательский дом «Аргументы и факты» и фонд «АиФ. Доброе сердце».

Волонтёры от души

– Анастасия, как вы пришли из журналистики к общественной деятельности? Был ли знак, что пора начинать что-то свое?

– Всё в этом мире происходит случайно. Жизнь всегда тебе даёт шансы, либо ты ими пользуешься, либо нет. В тот же день, когда мне предложили уволиться с телеканала «ГИС», где я была главным редактором, я на улице встретила своего старого знакомого, который пригласил меня возглавить новую общественную организацию. Вот так я пришла в некоммерческий сектор. Правда, задачки у меня в тот момент были совсем другие. Это была сфера IT. До сих пор занимаюсь проектами, связанными с информационными технологиями.

Общественный сектор – это невероятно крутая история. Я здесь уже 12 лет, прошла все стадии его становления. Любовь государства к волонтёрству и общественным инициативам началась с 2019 года. Ранее не было ни толковых ресурсных центров, ни поддержки органов власти, ни правил, сформированных Фондом Президентских грантов.

Сначала мы писали про историческое наследие. И ничего не менялось. В 2015 году сделали шаг от слов к делу. Андрей Кочетков (краевед, сооснователь и автор концепции фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», с 2021 г. – директор ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина». – Авт. ) приехал с форума из Ижевска и говорит: «Слушайте, надо просто взять и сделать какой-нибудь дом, показать, что так можно». Это было так свежо и здорово, что мы на энтузиазме сразу впряглись и сделали фестиваль «Том Сойер Фест». И вдохнули жизнь в первые три старинных дома на Льва Толстого 34, 36, 38.

В 2016 году к фестивалю присоединились Казань и Бузулук. В 2017 году мы провели первую волонтёрскую школу, на которую собрали 70 человек. После неё по стране запустилось порядка 15 фестивалей. На сегодняшний момент мы провели 5 школ, а фестиваль состоялся в 77 городах.

– Как сейчас устроена работа общественной организации «За информационное общество»? Сколько человек заняты?

– Мы живём проектами. Нет рутины. В среднем мы ведём 17-18 проектов в год. На каждом из них есть свой координатор и команда. Люди возникают под проекты. Если мы говорим про штат, то в нем сейчас 7 человек. Но эта цифра вообще ни на что не влияет. В этом году мы начинаем новый проект для Самары – «Арт-консервация». Мы будем консервировать объект культурного наследия на Степана Разина, 52. В команде совершенно новые лица.

– Что в приоритете для вас?

– Это люди. Создали волонтёрскую сеть «на земле» из тех, кому по-настоящему интересно то, чем они занимаются. Все смотрят на массовость, а я – на качество. Мы ищем гениев места. Наши волонтёры отличаются. Каждый человек – идейный. Это взрослые люди от 25 до 45 лет, работающие, и в тоже время горящие темой сохранения культурного наследия.

Главное - дела, а не «шильдики»

– Как стали участником проекта «Удивительные люди»?

– Это для меня стало неожиданностью. Мне позвонили и сообщили, что меня выбрали из 500 номинантов.

– Что означает для вас попасть в топ-25 лучших руководителей?

– Я до такой степени не тщеславна, что в это трудно поверить. Для меня «шильдики» ничего не значат. Гораздо больший смысл имеет то, что мы можем свой опыт передавать и вдохновлять, вовлекать других в орбиту проектов. Вот это меня очень сильно греет. А рассказывать истории успеха про себя не очень люблю. Важно смотреть, что происходит «до» и «после», «было» и «стало». Что человек делает – это гораздо больше значит, чем его жизненные принципы.

– Что дальше?

– Дальше будет работа, точно такая же, как и была всегда.

– О чем мечтаете?

– Мечтать – хорошая тема, потому что без этого ничего двигаться не будет. Я мечтаю в этом году минимальными силами отреставрировать дом в Самаре на Коммунистической, 5 («Дом с часами»). Надо принять непростое решение. Строители говорят, что его надо разбирать и собирать заново, а нам так этого не хочется. Хочется его укрепить и сделать в этом году стены, чтобы можно было утеплить на зиму и начинать внутренние работы. Сейчас, когда мы освободили здание до остова настоящего дома купца Кожевникова, очистили, как его изначально построил и придумал. Так интересно было делать это открытие.

ДОСЬЕ

Анастасия Юрьевна Кнор родилась 16 июля 1971 года. Профессиональный журналист. Была главным редактором 2 самарских телекомпаний: «РИО» и «ГИС». Золотое перо Самарской губернии.

С 2011 года – директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество». Организация занимается социальными проектами по двум основным направлениям: развитие информационных технологий и сохранение наследия.