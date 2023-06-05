Новые аргументы не помогли: в Самаре одинокая мать с пятью детьми отстояла свое право на единственное жилье

На защиту многодетной мамы встали врио Уполномоченного по правам ребенка Марина Тарасова и московский юрист Светлана Стонис Фото: Наталья АРТЯКОВА

5 июня 2023 года завершилось длившееся более двух лет дело о восстановлении прав многодетной одинокой матери из города Чапаевска на дом и земельных участок, которые пытался оспорить СОФЖИ. Шестой кассационный суд оставил в силе апелляционное определение, которым право собственности на дом и земельный участок было возращено семье Алены Жегалиной, а СОФЖИ был признан невоспользовавшимся правом оставления предмета залога за собой. Журналист «КП-Самара» побывала на напряженном заседании, в рамках которого рассматривали кассационную жалобу. В одиночку растит пятерых

Напомним, Алена Жегалина из Чапаевска – мать-героиня. Она одна воспитывает пятерых детей. Несколько лет назад женщина потеряла мужа и родную мать, погрязла в долгах, но все же старалась содержать своих детей. Более двух лет назад многодетная мать оказалась на грани выселения ее семьи из единственного жилья.

В 2006 году Алена вместе со вторым мужем взяли у Самарского ипотечного агентства кредит в размере 600 тысяч рублей на 120 месяцев под залог своего единственного дома, чтобы сделать в нем ремонт. Некоторое время семья справлялась с кредитной нагрузкой, но позже муж Алены скончался, а у бабушки начались проблемы со здоровьем, поэтому Алена платить по кредиту уже не смогла. В 2011 году долг вместе с закладной на дом и земельный участок приобрел СОФЖИ. С того момента кредитором Алены стал областной фонд.

СОФЖИ обратился в суд, чтобы продать дом и земельный участок Жегалиных в счет погашения долга. Приставы начали процедуру реализации имущества с торгов. Спустя семь лет, в 2020 году, торги были призваны несостоявшимися и право собственности на дом полностью перешло к СОФЖИ, в реестр недвижимости внесли соответствующую запись. Однако, как выяснилось на суде, Фонд нарушил процедуру оставления дома и земельного участка за собой, пропустили установленные законом сроки и не представил на регистрацию права собственности обязательные документы, оформленные приставом и подписанные руководителем службы. На суде представители СОФЖИ приобщили к делу скриншот сообщения приставам с текстовым документом, якобы это должно доказывать, что все было оформлено в рамках закона.

Дошли до кассации

На защиту многодетной мамы встала руководитель ООО «Юридическая фирма ЛУЧ» (г. Москва), юрист Светлана Стонис, а также врио Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова. Они попытались решить конфликт миром и сохранить жилье пятерым детям. Суд первой инстанции отказал Жегалиной в иске, апелляция также встала на сторону СОФЖИ. Тогда семья подала кассационную жалобу, и кассационный суд вернул дело на повторное рассмотрение в Чапаевский городской суд.

- Первая инстанция снова отказала нам в иске, а вот апелляция в Самарском областном суде встала на сторону Жегалиных: право собственности было возвращено семье, а СОФЖИ был признан невоспользовавшимся правом оставления предмета залога за собой. Решение вступило в законную силу 2 марта 2023 года, - рассказывает «Комсомолке» московский юрист. - Мы полагали, что СОФЖИ примет свое поражение с достоинством, проявит великодушие к семье и не станет обжаловать апелляционное определение Самарского областного суда. Однако Фонд не собирается останавливаться – им была подана кассационная жалоба на судебный акт об удовлетворении наших требований и возвращении семье права собственности на дом и земельный участок.

На заседании в Шестом кассационном суде представитель СОФЖИ попытался доказать, что действия Фонда были правомерными.

- Это был ковидный 2020 год, тогда приставы не принимали очно документы, поэтому все необходимое было направлено в ФССП электронной почтой. Однако из-за большого количества отправленных в ведомство писем, произошел сбой в системе и наше письмо не сохранилось. Позже, в июне, нам снова пришло уведомление от ФССП с предложением оставить дом и землю за собой. На ответ по закону было отведено пять рабочих дней. По календарю прошло шесть дней, но этому есть объяснение, так как 24 июня в тот год указом Президента был выходной день, - пояснил на суде представитель СОФЖИ.

Светлана Стонис указала, что приведенные представителем СОФЖИ доводы выходят за рамки представленной им же кассационной жалобы и в силу закона не могут быть предметом рассмотрения судебной коллегии – суд исследует только доводы, указанные непосредственно в жалобе.

"Оставить без изменения"

Коллегия судей удалилась на совещание, а после было озвучено решение.

- Оставить без изменения апелляционное определение Самарского областного суда, кассационную жалобу СОФЖИ без удовлетворения. - сказала председатель коллегии судей Шестого кассационного суда.

Присутствующие в зале юрист Светлана Стонис и врио Уполномоченного Марина Тарасова не могли сдержать эмоций. Они победили, дети останутся жить в собственном доме вместе с мамой. Представитель СОФЖИ, в свою очередь, был огорчен решением суда, он быстро покинул зал сразу же после оглашения резолютивной части определения, не дав возможности журналисту задать вопросы по данному делу.

Стоит отметить, что параллельно в областном суде рассматривался иск о выселении семьи Жегалиных из дома, который по документам принадлежал уже СОФЖИ. Однако рассмотрение этого вопроса отложили до вынесения определения кассационным судом. Теперь, когда Жегалины вновь стали полноправными собственниками дома и участка в Чапаевске, их выселение уже невозможно, о чем будет сообщено областному суду после возобновления производства по делу.

У СОФЖИ есть месяц, чтобы обжаловать решение в Верховном Суде РФ или все же принять поражение с достоинством. Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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