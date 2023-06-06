Семь жителей региона сейчас в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество пострадавших от сидра из Самары в Приволжском федеральном округе уже больше 60. Как минимум 18 человек скончались, остальные находятся в больнице. Многие – в тяжелом состоянии.

В Самарской области от отравления «Мистером Сидром» умерли две женщины – жительницы Новокуйбышевска, причину смерти еще двух человек выясняют специалисты, не исключено, что и в их гибели виноват контрафактный алкоголь. Рассказываем последние новости о массовом отравлении сидром в Самарской области на 6 июня 2023.

Количество погибших и пострадавших от «Мистера Сидра» в Самарской области на 6 июня 2023

По официальным данным, которые опубликовало региональное правительство, в Самарской области два человека погибли от отравления «Мистером Сидром», который изготавливали в поселке Винтай Красноглинского района Самары. В больнице семь человек, некоторые в тяжелом состоянии.

Больше всего пострадавших в Ульяновской области – там скончались 16 человек, 33 находятся в больнице.

Предприниматель, который делал смертельный сидр, дает показания

Бизнесмена, который делал погубивший столько людей сидр, задержали. 5 июня он давал показания. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, мужчина рассказал, куда отправлял ядовитый алкоголь.

На предпринимателя завели уголовное дело. Его обвиняют в оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

В 2022 году этот предприниматель привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без документов. Тогда его даже не оштрафовали, мужчина отделался предупреждением.

Адвокат Руслан Берсагуров рассказал «КП-Самара», как производитель ядовитого сидра смог избежать наказания. Юрист уверяет – предпринимателю и не нужно было оформлять разрешение. Все дело в послаблениях для малого бизнеса, которые действуют с начала пандемии коронавируса.

«Виновников надо наказать»

С критикой на всех, кто не наказал бизнесмена еще в 2022 году, обрушился депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий уверен – мужчину должны были наказать по всей строгости закона, когда он впервые попался на торговле сомнительными напитками.

Сейчас же от наказания не должны уйти ни виновник произошедшего, ни те, кто был в курсе его незаконной деятельности.

Очень недоволен был и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он потребовал самого жесткого разбирательства и выразил уверенность, что виновные понесут суровое наказание. Глава региона провел 5 июня 2023 года совещание с полицией, прокуратурой, следователями, сотрудниками ФСБ и главным федеральным инспектором по Самарской области.

Продажу «Мистера Сидра» запретили в регионе. Полиция осматривает магазины и фуры на дороге. Впрочем, продавцы и сами убирают не только опасный товар, но и вообще весь сидр, который есть в ассортименте.