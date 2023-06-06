Весело и вкусно: как в парке Гагарина прошел праздник для детей

С каждым годом «Комсомолка» собирает на празднике все больше друзей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день лета в парке им. Гагарина «Комсомольская правда» вместе с партнерами в десятый раз провела праздник, посвященный сразу двум поводам: Дню защиты детей и Дню молока. С каждым годом веселье собирает все больше гостей: побывавшие на нем хотя бы раз приглашают родственников, друзей, соседей…

- Для нашей семьи лето уже несколько лет начинается с праздника «Комсомолки»: у вас всегда весело и вкусно, интересные выступления артистов, конкурсы - детям радость, - поделилась молодая мама Анна Сенникова.

Ах, какие «Искорки!» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три с половиной часа мероприятия пролетели на одном дыхании! Задали ритм празднику барабанщики Образцового Детского музыкального театра «ALE&DRUMS». Эстафету хорошего настроения подхватили Финалисты детского Евровидения и участники проекта «Голос дети» музыкально-хореографический театр «Искорки» со своими зажигательными номерами, невероятно пластичные артисты Детского циркового коллектива «Арлекино» и спортсменки секции художественной гимнастики от учебного клуба «Грация». Веселую разминку провел инструктор фитнес-центра «Грация». Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов певица Елена Халаим порадовала публику своими песнями. Необычное баллон-шоу надолго завладело вниманием гостей. Немало восторга и изумления вызвали ведущие химического шоу от «Парка чудес Галилео» и юные спортсмены Школы дзюдо «Феномен» со своим показательным выступлением.

Мыльные пузыри обожают все! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В программе были конкурсы и состязания, где каждый мог блеснуть знаниями, помериться силой и ловкостью, испытать везение и получить приз от «Комсомолки» и ее партнеров. Вел праздник и без устали шутил, подбадривал, мотивировал, заводил и раздавал подарки Кирилл Демидов.

Взбить или не взбить?

По традиции, генеральным партнером праздника «Комсомолки» стала торговая марка «Пестравка» - региональный производитель натуральной молочной продукции, которую хорошо знают и любят не только в Самарской области, но и за ее пределами.

Потанцевать с коровушкой Пестравкой каждый рад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дегустационный шатер, как всегда, стал центром притяжения: здесь можно было попробовать новинки от производителя.

На праздник привезли более 700 литров разнообразной молочной продукции, 700 штук мороженого и 600 детских йогуртов – хватило всем, чтобы познакомиться, сравнить вкусы и взять на заметку самые понравившиеся.

- С удовольствием посетили дегустацию. «Пестравка» с каждым годом удивляет все больше: у нее уже давно не просто молоко, а то мороженое, то коктейли. Невозможно выделить что-то одно, хочется попробовать все, - поделилась впечатлениями самарчанка Светлана Никитина, мама двоих детей.

День молока - с молочными вкусняшками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молочные коктейли, ванильный, клубничный и шоколадный, торговая марка выпустила буквально месяц назад. Угощая посетителей шатра, им рассказывали, что их можно пить просто так или взбивать миксером с мороженым до воздушной пенки. Именно так готовят коктейли от этого производителя на набережной в Самаре.

Познакомили гостей и с новыми вкусами освежающего сывороточного напитка «Фрешмикс»: мультифрукт и арбуз-клубника. Особенно оценили новинку дети – по мнению мам, это хорошая альтернатива популярным у малышей лимонадам.

- Еще одна новинка и наша гордость – детские йогурты со вкусами клубника - мороженое и банан - карамель. На йогурты получено свидетельство о государственной регистрации. Они подходят для малышей от 3 до 8 лет. Охотно пьют их и дети старше, и взрослые. Мы смотрим, как ребята реагируют на новинку, и нам очень приятно, значит, мы на верном пути. В ближайшем будущем планируется расширение линейки, - рассказала бренд-менеджер торговой марки Светлана Иванова.

Как всегда, не было отбоя от желающих сфотографироваться в фотозоне с коровушкой Пестравкой и через 20 минут получить распечатанное фото на память. А участвуя в разнообразных конкурсах и активностях на площадке праздника, можно было заработать жетоны, чтобы потом обменять их на подарок от самарского молочного производителя. Стоит ли говорить, что самым популярным призом стало мороженое: ванильное, шоколадное, малиновое или сырное?

Несколько раз ведущий объявлял конкурсы по молочной тематике. Оказалось, эти продукты не только снабжают детский организм кальцием, но и развивает творческие способности и сплачивает семьи – именно это требовалось, чтобы блеснуть в конкурсе стихов о молоке. Участники и победители получили наборы коктейлей.

1001 слойка

Какой же праздник без сладостей? В этом году партнер «Комсомолки» Самарский булочно-кондитерский комбинат привез в парк им. Гагарина тысячу свежевыпеченных слоек и пирожков. Найти площадку комбината было просто – по красочной фотозоне с изображением тортов и пирожных. Сфотографировавшись на ярком фоне и выложив фото в соцсеть, гости подходили к палатке и выбирали себе угощение по вкусу: круассан с шоколадной начинкой, пирожок с малиной или слоенку с абрикосом. Сладости разлетались в буквальном смысле слова как горячие пирожки.

- Мы заметили, что дети на таких праздниках выбирают чаще всего классические начинки, похожие на домашние, поэтому привезли именно их, - рассказала начальник отдела маркетинга Самарского БКК Ольга Медведева. – В этом году из новинок мы привезли три вида «Неженки» - это слоеные изделия с сыром, клубникой-бананом и фруктовым миксом – с киви и бананом, будем знакомить с ними гостей.

Ах, какие сладости для детской радости! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общеизвестный факт: выпечка дает много энергии. Кто подкрепился лучше всех, стало заметно по традиционному конкурсу - перетягиванию каната. От желающих не было отбоя, каждая попытка сопровождалась бурной поддержкой болельщиков. Победителей наградили набором слоек-новинок, а тех, кому повезло меньше, достались утешительные «Неженки» с клубникой.

- Мы очень любим этот праздник. Веселые и довольные дети – что может быть лучше! - подытожила Ольга Медведева.

Самый сок

По соседству расположилась площадка еще одного самарского производителя – ООО «Фирма «Нектар», выпускающего натуральные соки под маркой «Волжский посад». Посетителей на нее привлекала красочная фотозона, оформленная в сельском стиле. Дети с удовольствием позировали среди корзин с фруктами и соками. А к дегустационному столику выстроилась огромная очередь. Там лились сочные реки: яблоко из собственных садов, расположенных на волжских берегах, мультифрукт, яблоко-вишня, яблоко-виноград… Всего на празднике было выпито более 250 литров нашего самарского сока.

- Нам в школе давали такой сок, только в маленьких упаковках. Он очень вкусный, яблочко прямо чувствуется, с кислинкой. Мультифрукт попробовала, тоже классный, - поделилась впечатлениями юная самарчанка Маша Григорьева.

Какие сочные фото получались на площадке «Волжского посада»! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы не первый год принимаем участие в празднике День защиты детей с нашими соками «Волжский посад», и с каждым годом на площадке «Комсомольской правды» детей и их родителей становится все больше, а само мероприятие – масштабнее! Это очень ценно для нас, тем более, что в наших планах – выпуск детской линейки соков, и мнение юных ценителей для нас сейчас как никогда важно, - рассказала директор по маркетингу ООО «Фирма «Нектар» Людмила Гришачина.

А сколько детей приняло участие в конкурсе на знание видов фруктов и ягод, из которых можно приготовить сок! Юные знатоки удивили даже ведущего, предлагая неожиданные, даже экзотические варианты и сочетания.

Самые активные участники конкурса получили упаковки вкусного напитка.

На празднике были сделаны тысячи памятных фотографий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолетики, на взлет!

День выдался жарким, да еще столько активностей – в этом случае стоит пить побольше чистой воды, чтобы восполнить потери жидкости в организме. О том, чтобы гости могли вдоволь утолить жажду, позаботился еще один партнер «Комсомолки» - торговая марка «Кристальная». На праздник привезли 2998 поллитровых бутылочек, да не простой, а инновационной IQ-воды, обогащенной йодом.

- Самое главное в этом празднике – детские улыбки и радость. Мы приняли участие в этом празднике, чтобы поздравить самарских ребятишек, подарить им еще несколько поводов для радости. Но самое главное - возможность пить чистую воду, ведь это важно для их здоровья. IQ-воду мы выпустили специально для тех, у кого высокие умственные нагрузки, ведь йод полезен для развития памяти, внимательности, умения концентрироваться. Дети дошкольного и школьного возраста активно познают мир, учатся, запоминают и анализируют большие объемы информации. И употребление йодированной воды – простой способ снабдить их активно развивающийся мозг нужным микроэлементом, - рассказала менеджер по маркетингу ЗАО «Чистая вода» Анастасия Полякова.

«Кристальная» напоила всех чистой водой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Кристальная» не только следила за пополнением водного баланса гостей праздника, но и организовала веселый детский конкурс на самый дальний полет бумажного самолетика. В нем соревновались пять команд по семь ребятишек. Каждый старт был полон неожиданностей: самолетики улетали далеко вперед, уходили в пике, приземлялись на зрителей… Взрыв аплодисментов сопровождал каждую попытку. В суперфинал вышли самые удачливые «пилоты». Но никто не остался без подарков: все участники получили полезную воду. А победителям достались сертификаты, по которым можно заказать на дом чистую воду, так необходимую летом. И еще - билеты на аттракционы парка.

Школа дзюдо «Феномен»: ты можешь все! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В интернете - безопасно

День защиты детей – это не только праздник, когда взрослые стараются порадовать подрастающее поколение. Прежде всего это напоминание о том, что мы должны обеспечить безопасный мир нашим детям. Это не значит оберегать их от негатива – наоборот, сегодня доказано, что это воспитывает выученную беспомощность и делает школьников уязвимыми при столкновении с реальной угрозой. Современные девчонки и мальчишки на «ты» с гаджетами с раннего детства: они познают мир, развлекаются, обучаются и общаются в интернете гораздо больше, чем их родители. Сегодня считается самым лучшим вариантом в доступной по возрасту форме рассказать, например, о краже персональных данных, мошенничестве в интернете и других рисках и научить детей спокойно и взвешенно реагировать.

Самолетики, на взлет! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цифровой оператор «Ростелеком», уделяющий много внимания профилактике рисков в интернет-пространстве, продолжил эту тему во время празднования Дня защиты детей. Он организовал викторину, посвященную гаджетам.

- Наши дети уже живут в цифровом мире. Это очень комфортное, понятное и универсальное пространство. Но оно таит в себе и массу опасностей. Защитить ребят от виртуальных и реальных угроз в сети – задача взрослых. Сегодня мы еще раз хотим напомнить им о правилах безопасности. В играх и викторинах школьники хорошо усваивают информацию, - поделилась пресс-секретарь Самарского филиала «Ростелеком» Наталия Волжанская. - Лучший способ уберечь ребенка от негативного опыта–– установить с ним доверительные отношения. Один из педагогических приемов, который советуют специалисты по работе с детьми: дать возможность ребятам объяснить правила кибербезопасности старшему поколению – бабушкам и дедушкам.

Длительное сидение в гаджетах вредит здоровью, поэтому нужно время от времени делать перерывы и уделять внимание физической активности. Ведущий праздника напомнил об этом и как следует погонял детей в эстафете на призы от оператора связи. Самые активные были награждены модными фирменными бейсболками, майками и рюкзаками.

«Ростелеком» наградил знатоков правил обращения с гаджетами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безопасная улица

Тему безопасности для детей продолжил еще один постоянный партнер праздника – Самарский филиал энергетической компании «Т Плюс». На интерактивной площадке энергетики напомнили юным горожанам и их родителям правила поведения возле тепловых сетей. Это особенно актуально летом, когда у детей каникулы и они много времени проводят на улице в активных играх, а теплоэнергетики ведут подготовку городских сетей к отопительному периоду.

- В период летних каникул важно, чтобы ребята вели себя аккуратно на улицах города, избегая нахождения вблизи опасных энергетических объектов. Знание простых мер безопасности способно оградить детей от любых неприятностей и травм, - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Дети изучали правила безопасности в теплой компании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хозяевами площадки стали добродушный великан Теплослав и фея Капелька. Они помогали детям собирать напольные панно и 3D-паззлы из гигантских кубиков с нормами безопасности и обсуждали важность каждого правила. Например, не подходить к открытым люкам тепловых сетей, не заходить за ограждения места, где ведутся работы. А Капелька напоминала про рациональное использование энергоресурсов. Закрывать воду во время чистки зубов, вынимать из розеток неиспользующиеся зарядные устройства, уходя гасить свет – эти привычки будут с человеком всю жизнь, если их сформировать в детстве.

Гости площадки получили подарки от энергетиков: комиксы про приключения в Энергограде, игрушки, значки с правилами безопасности.

И много-много радости…

На празднике было еще много увлекательных площадок. Дом научной коллаборации Самарского политеха оборудовал уголок с шахматами, роботами, 3D–ручками. А Парк чудес «Галилео» - интерактивный музей с чудесными механизмами и захватывающими лабиринтами.

Химическое шоу: чудеса, да и только! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадке Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям можно было познакомиться с работами победителей экологического конкурса и угоститься сахарной ватой.

На мастер-классе по лозоплетению от мастера Галины Евдокимовой у ребят получились красивые ложки, корзиночки и другие изделия.

Какой же праздник без аквагрима! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бесчисленное количество аквагрима было сделано на площадке коллектива гримеров GRIMARTE и Центра детского творчества «Металлург». Впрочем, на площадке ЦДТ «Металлург» с помощью мастеров можно было сконструировать еще и очень креативные ободки в виде смайликов и с перьями, как у настоящих индейцев. Яркие, необычные и очень симпатичные шляпки из бумаги (очень нужные в такую жару!) и головные уборы для мальчиков ребята делали на мастер–классе от Детского центра «Я САМ».

Почувствуй себя индейцем! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А на интерактивной выставке IT-медицины от Центра молодежного инновационного творчества Самарского медицинского университета – узнать, как устроен человек.

Праздник закончился, но его послевкусие остается с нами. «Комсомольская правда» благодарит всех партнеров, которые помогли сделать этот праздник ярким и радостным, а также МАУ «Парки Самары» за предоставленную площадку.