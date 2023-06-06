Самарские нефтяники благоустроили родник в Кинельском районе

Нефтяники не только очищают родники, но и облагораживают их территорию. Фото АО «Самаранефтегаз»

Родниковая история

Есть в календаре эковолонтеров дата, выпадающая на первое воскресенье июня, - Международный день очистки водоемов. Близка она и добровольцам «Самаранефтегаза»: в этом году к ней приурочили очередную экологическую акцию по обустройству родника «Источник жизни», расположенного недалеко от поселка Угорье в Кинельском районе. Предприятие в рамках социальноэкономического партнерства на протяжении многих лет помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с восстановлением и облагораживанием природных источников. Такие проекты при помощи нефтяников реализованы в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах. В 2021-м сотрудники предприятия инициировали акцию по очистке Преображенского ключа в Безенчукском районе, а в прошлом - родника «Березовый» в Красноярском районе. В Кинельский район волонтеры предприятия нагрянули не впервые: в 2020 году здесь уже проводилось благоустройство источников. В ходе акции добровольцы очистили родник «Источник жизни» от заиливания, прилежащую территорию - от мусора и сорняков, спилили сухостой. Покрасили лестницу, ведущую к подземному ключу, и его ограждение. А чтобы каждый, кто придет сюда за природной водой, не забывал о важной роли родников в сохранении экосистемы родного края, нефтяники установили табличку с названием ключа и предупреждением о необходимости оберегать его. Наша губерния - настоящий родниковый край, здесь бьют из-под земли более полутора тысяч источников. Значительная их часть нуждается в благоустройстве, но заброшенных становится меньше: предприятия самарской группы «Роснефти» в рамках ежегодной экологической акции «Родники Самарской области» привели в порядок целый ряд природных ключей.

Волонтеры заботятся о родниках уже несколько лет. Фото АО «Самаранефтегаз»

Экологическая ответственность - ключевой принцип работы

Нефтяники уделяют пристальное внимание не только родникам. Волонтеры предприятия активно участвуют в экологических акциях по очистке береговых зон рек, озер и водохранилищ. Так, в этом году в преддверии Дня Волги они собрали 25 кубометров мусора на прибрежной территории стрелки Волги и Сока, а в рамках всероссийской акции «Зеленая весна» приняли участие в уборке лесных массивов на участке федеральной трассы М5 между Самарой и Тольятти. Совместно с работниками минприроды и других промышленных предприятий региона они очистили 40 гектаров придорожной территории - собрали и вывезли на переработку около 30 кубометров мусора искусственного происхождения. Нефтяники вносят в чистоту родников и рек не только личный вклад: существенный результат в деле сохранения водных ресурсов региона дают реализация предприятием масштабных экологических программ и применение новых технологий. Например, «Самаранефтегаз» еще в 2016 году полностью прекратил забор воды из поверхностных водных объектов для поддержания пластового давления, а также сброс сточных вод. Кроме чистоты и полноводности рек нефтяников заботит и речная фауна. Более десяти лет производственники ведут работу по восполнению водных биоресурсов, выпуская в акваторию Волги мальков ценных пород рыб: стерляди, сазана и толстолобика.