«Мы стараемся помочь всем и по любому вопросу»: как работает фонд поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества» в Самаре

Наталья Полянскова в студии радио «КП-Самара».

В Самаре 1 июня заработал филиал фонда поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества». Он работает на территории «Солидарность Самара Арены» и занимает площадь 1,5 тысячи квадратных метров.

Руководит филиалом фонда «Защитники Отечества» советник губернатора Самарской области по социальным сервисам Наталья Полянскова. В эфире радио «КП-Самара» она рассказала о помощи бойцам СВО и их семьям и о функционировании фонда.

С 1 июня фонд начал свою работу. Какие у вас первые впечатления и какие первые итоги?

- Мы работаем третий день, при этом только в первый день фонд посетило порядка 100 человек и 58 уже обратились за помощью. Наши координаторы проработали индивидуальные программы адаптации.

Кто может обратиться к вам и какие виды помощи оказываются?

- Фонд создан по указу президента РФ Владимира Путина 3 апреля этого года. Основные категории, которым оказывается помощь и меры поддержки, - это ветераны боевых действий, члены семей погибших бойцов, участники боевых действий на территории Луганской и Донецкой народных республик. К нам могут обратиться все участники СВО, которые отправляются в отпуск.

Нужна ли фонду поддержка и куда можно перечислить деньги?

- Фонд - общественная автономная организация, и помощь важна от каждого. У нас формируется расчетный фонд, но лучше всего прийти к нам, и мы вместе продумаем меры поддержки.

Фонд работает на «Солидарность Самара Арене» . Почему там? Насколько в фонде созданы комфортные условия? Бывают ли очереди?

- Локация выбрана потому, что это очень быстрорастущий микрорайон, созданы все условия в плане доступности, удобные парковки для маломобильных групп населения. Создана необходимая инфраструктура с точки зрения безопасности и удобства. Никаких очередей нет, и люди могут обратиться с понедельника по пятницу с 9 до 18.

Что такое социальный паспорт и в какой момент он оформляется?

- В прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил всем основным службам разработать социальный паспорт. С лета прошлого года это стало целой информационной платформой. Там есть и участники СВО, которые вернулись или приехали в отпуск.

Есть данные, сколько семей погибших участников СВО получили поддержку?

- Сегодня это более 100 человек. Мы стараемся помочь всем и по любому вопросу. Это и федеральные выплаты, и региональные, и бытовые вопросы, и медицинская и психологическая помощь, и бесплатное питание школьников, и летние лагеря.

Отмечу отдельно про психологическую помощь. Трагедия в Макеевке - это беда для всей нашей страны, но наше общество сумело консолидироваться. Был создан Центр психологической помощи, где помогают членам семей погибших.

Максимальную поддержку оказывает и Дмитрий Игоревич [Азаров], он лично ездит по всем муниципалитетам области.

Можно ли получить поддержку онлайн. Например, через Госуслуги?

- На портале Госуслуги функционирует сервис «Возвращение». Более 30 человек прорабатывает все ситуации, с которыми к нам обращаются, и эти алгоритмы выводят людей на портал Госуслуги. Главное, чтобы люди понимали, куда обратиться, какие документы собрать и так далее. Сейчас мы будем максимально наполнять этот сервис.

В вашем фонде работают участники СВО?

- Среди наших координаторов более 10 человек - ветераны СВО, а также жены и матери погибших. Они работают во всех муниципалитетах нашего региона. Мы благодарны всем ребятам, которые готовы нам помогать, до конца года количество координаторов увеличится более чем в два раза - с 30 до 70 человек.

Какими качествами должен обладать социальный координатор?

- Сострадание, неравнодушие, вовлеченность в жизненные ситуации.