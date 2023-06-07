Болгарский квартал, знамя и машины: история отношений Самары со Стара-Загорой, Штутгартом и Сент-Луисом

В советских наборах открыток о городе Куйбышеве обязательно было фото улицы Стара-Загоры и кинотеатра "Шипка"

Что такое города-побратимы

Формально история городов-побратимов началась в 1944 году. Тогда из британского Ковентри в Сталинград была отправлена скатерть. На ней были вышиты имена 830 женщин Ковентри и надпись: «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Скатерть и собранные британцами деньги были отправлены жителям практически стертого с лица Земли города на Волге.

Ответный жест жителей теперь уже Волгограда с отправкой скатерти в Ковентри (тоже сильно разрушенный во время Второй Мировой) состоялся в 2008 году.

Официально Всемирная федерация породненных городов была создана в 1957 году. Тогда же были и «узаконено» побратимство между советским Куйбышевом и болгарской Стара-Загорой.

Освободительная война под самарским знаменем

На самом деле история братских отношений между Самарой и Стара-Загорой возникла еще в XIX веке.

Когда болгарский народ восстал против османского ига, тысячи русских добровольцев отправились помогать братьям-славянам воевать против захватчиков. Тогда по инициативе Петра Алабина (он еще на тот момент не был градоначальником) было изготовлено самарское знамя.

- На широкой голубой ленте была помещена вышитая золотом надпись: «Болгарскому народу г. Самара. 1876 г.» И ниже: «Слава болгарскому народу. 1876 г.». Древко знамени сделали черным, в виде копья, вызолоченного в византийском стиле. К древку была прикреплена позолоченная скоба с надписью: «Болгарскому народу г. Самара. 1876 г.», - так описывали знамя историки.

Сам Алабин вместе с городским головой Ефимом Кожевниковым и поехал в Болгарию вручать знамя. Именно под этим знаменем русско-болгарское войско и освобождало Стара-Загору, его водружали на горе Шипка, где произошло решающее сражение.

«Шипка», «Сладкиши», болгарские розы, футболист «Крыльев»

В память об этих событиях уже в советские времена в Куйбышеве появился целый «болгарский» район. Улица Стара-Загоры (пересекаемая улицей имени болгарского революционера Георгия Димитрова), на ней — кинотеатр «Шипка», магазины «Мартеница» («Весна» по болгарски), «Младост» («Юность»), кондитерская «Сладкиши».

На 400-летие Куйбышева в 1986 году делегация из Стара-Загоры высадила 400 болгарских роз на только что образованной аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров.

В советские времена «побратимство» означало легальную возможность делегациям городов постоянно ездить за границу в рамках культурно-экономического обмена.

В Куйбышеве даже бытовала поговорка: «Курица не птица, Болгария — не заграница».

Именно в рамках побратимства Куйбышева и Стара-Загоры в советском футболе появился первый легионер. Капитан команды «Берое» из Стара-Загоры (становившейся чемпионом Болгарии) Теньо Минчев в 1989 году перешел в куйбышевские «Крылья Советов», выступавшие во второй лиге, и стал, таким образом, первым иностранцем в советском футболе. Этот переход совершенно очевидно не состоялся бы, не будь Куйбышев и Стара-Загора побратимами.

Космос и арка ипподрома

После распада и СССР, в новых экономических и политических реалиях статус городов-побратимов уже не давал их жителям (и особенно чиновникам) каких-то особых преференций. Скорее это просто позволяло обосновывать какие-то партнерские экономические отношения между городами, если появлялись бизнес-интересы.

Так побратимами Самары стали немецкий Штутгарт (в 1992 году) и американский Сент-Луис (в 1994-м).

По поводу установления взаимоотношений со Штутгартом вспоминал экс-мэр Самары Олег Сысуев.

- Штутгарт не случайно стал нам названным «братом». В то время для Самары было важно наладить партнерские отношения с зарубежным, динамично развивающимся промышленным городом. Штутгарт как нельзя лучше подходил на роль партнера. Один из важнейших промышленных центров Германии, «колыбель автомобилестроения» и центр космических исследований», - обосновывал «побратимство» Олег Сысуев.

В Сент-Луисе также была развита аэрокосмическая промышленность. Указывая на сходство двух городов, говорили также о знаменитой арке в Сент-Луисе, которая по форме похожа на арку почившего в бозе самарского ипподрома, а также на развитое в американском городке пивоварение.

По факту же в публичное пространство попали только сведения об установившихся контактах между ЛГБТ-сообществами Самары и Сент-Луиса. Так что тема «побратимства» между городами по существу свернулась уже давно.

Нынешняя смена слов «города-побратимы» на «города-партнеры» по сути просто приводит терминологию в соответствие с нынешним политическим контекстом. По факту отношения между теперь уже экс-побратимами прекратились гораздо раньше.