«Женщины боятся, что с рождением ребенка они выпадут из жизни»: мама из Самары рассказала, как открыла свой бизнес в декрете

Проект «Мама-мафия» начался в 2019 году. Фото: Из личного архива героя публикации

Некоторые сегодня женщины считают, что с рождением ребенка можно ставить крест на своей карьере. Мол, сплошная рутина: стирка, уборка, готовка и все это под нескончаемый детский плач. Ребенок и быт будут отнимать все время.

А вот и нет. Владлена Борисова на своем примере доказывает, что можно по-другому. Женщина - руководитель проекта «Мама-мафия», у Владлены есть ребенок и она ведет активную социальную жизнь. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с бизнес-вумен о том, как она все успевает. Ниже – монолог Владлены Борисовой.

«Моя главная мотивация сидит рядом»

Сама я до декрета работала переводчиком, причем в экономической сфере. Декрет кардинально поменял мою жизнь. Я поняла, что теперь в ней есть ребенок и семья, но, несмотря на это, мне не хочется сидеть постоянно дома и разговаривать только на детские темы. Я мечтала продолжать развиваться и вести активную социальную жизнь. Мне хотелось, чтобы мой ребенок видел счастливую, вдохновленную маму, которая не забыла о себе в погоне за идеальным материнством.

Мою дочку зовут Валерия, ей уже 5 лет. Думаю, если бы не она, то проекта «Мама-мафия» не существовало бы. Именно с появлением дочки ко мне пришла идея.

Когда я ждала ребенка, в моей голове толпились радужные планы: я думала, что все останется как прежде, что просто нас станет больше. Конечно, я ошибалась. Когда ты попадаешь в реальный декрет, то понимаешь, что «идеально» только у блогеров. Тогда я ощутила, что поменялось все и теперь мне необходимо быть многофункциональной, уметь просить о помощи и учитывать интересы своего «маленького босса».

Моя жизнь за эти четыре года очень изменилась. Сейчас я мама и параллельно - руководитель большого социального проекта, социальный предприниматель. В первой половине дня я занята семейными хлопотами: готовлю завтрак на всю семью, складываю мужу обед на работу и отвожу дочку в детский сад.

Во второй половине дня, я - мама-босс. Даже моя маленькая девочка знает, что когда мама работает, ее отвлекать нельзя. Кстати, сейчас, пока я общаюсь с вами, она сидит и играет в меня: делает вид, что разговаривает по телефону.

Валерия быстро растет и уже сама выбирает, ехать со мной на мероприятие для мамочек или нет. В большинстве случаев, мы приезжаем вместе, потому что дочке очень нравится общаться с другими детьми. К нам приезжают мамы как с грудничками, так и с более взрослыми детками, которым уже лет семь. Ребятишки играют, дружат, а мы, мамы, работаем, общаемся и отдыхаем.

Моя дочка - моя самая главная мотивация. Мне нравится быть в глазах моего ребенка сильной женщиной, которая даже в декрете продолжает работать и развиваться. Подобный пример я брала со своей мамы. Она с двумя детьми занималась своей жизнью и даже начала свое дело. Сейчас моя мама - успешная бизнес-леди, к чему я тоже стремлюсь.

«На собрания можно с детьми»

Когда я вышла в декрет, у меня было непреодолимое желание развиваться. Мне просто не хотелось сидеть на месте. «А что, если я не одна такая?» - задалась я однажды вопросом.

Так появилась «Мама-мафия» - уникальный самарский проект, созданный мамами для мам. Мы - сообщество женщин с детьми, объединенные желанием общаться и развиваться совместно. Основной деятельностью проекта является организация мероприятий для мам с детьми.

Сначала все разносилось по сарафанному радио через моих подруг, а потом мы решили завести блог, в котором бы рассказывали и показывали, что современное родительство - это не скучно.

Проект «Мама-мафия» начался в 2019 году с группы из четырех участниц и дружеских встреч мам этого круга. Горжусь тем, что когда-то три мамы в декрете - Анастасия, Валерия и Мария - поддержали мою идею. Постепенно по моей инициативе проект вышел в социальные сети и начались встречи более широким составом. «Такого у нас в Самаре еще не было», - подтверждало все большее количество мамочек.

Благодаря отдаче мы стали создавать все больше мероприятий для мам в декрете. Сейчас в нашем проекте уже больше 4000 женщин. Мы стали профессиональными организаторами мероприятий. За эти четыре года у нас прошло уже четыре семейных фестиваля, мы сделали более 200 локальных мероприятий, а 4 июня у нас прошел первый «НЕфорум» для мам с детьми. На мероприятиях мы обсуждаем в основном различные бизнес-идеи.

Сейчас у современных женщин есть опасения, что с появлением ребенка им придется выпасть из жизни на три года минимум и просто сидеть дома варить борщи. Все совсем иначе. Миссия нашего сообщества - транслировать, что в декрете можно успевать многое. Отсюда исходит наше название «Мама-мафия», которые мы выбрали. Мы говорим о том, что можно жить насыщенной жизнью, при этом успевать выполнять все свои домашние дела и быть хорошей мамой.

Основной деятельностью проекта является организация мероприятий для мам с детьми. Фото: Из личного архива героя публикации

«Профилактика материнского выгорания»

На мой взгляд, материнство - прекрасное время, со своими радостями и заботами, в которых мама находится 24/7.

Миссия нашего клуба мам - транслировать, что в декрете можно успевать многое. «Мама-мафия» поддерживает женщин и вдохновляет их не останавливаться в развитии. У нас есть много подписчиц, которые долгое время откладывали поход на встречи и просто следили за нами в соцсетях. Зато когда эти дамы все же пересиливали себя, все как одна задавались вопросом: «Что же я раньше не пришла?». Дело в том, что большинство матерей думают о том, как проблематично выходить в общество с маленьким ребенком на руках, потому что человечек может хныкать. Мы, в свою очередь, создаем мероприятия, а в месяц их более 20, на которые всегда удобно прийти с ребенком любого возраста: есть игрушки, детская зона, комната матери и ребенка, няня. Все это делается для того, чтобы женщина выдохнула и почувствовала, что о ней заботятся также, как она заботится о своих детях. Забота и общение - это лучшая профилактика материнского выгорания.

Наше сообщество объединяет женщин. Многие на подобных встречах находят себе как подруг, так и бизнес-партнеров. Например, я начинала вести проект вместе с моими тремя подругами, а сейчас у нас большая команда из десяти таких же мамочек, которые помогают мне и ведут бизнес-завтраки моего бренда «Мама-бранч». Мы всегда собираемся в легкодоступных местах по всей Самаре, куда можно с детьми. С недавних пор также начали проводить завтраки и в Сызрани.

«Папа-мафия»

Это мой проект про поддержку, семью и взаимопомощь. Когда ты выходишь в декрет, то кажется, будто ты одна в этом мире, что никто не понимает и не разделяет твоих переживаний, проблем и мыслей. Мы существуем, чтобы развеять этот миф.

Первый, кто поддержал меня в моем начинании, был мой муж. Он видел, как много энергии мне дает этот проект и как сложно заниматься своим делом, когда ты - мама. Супруг активно помогал мне с ребенком.

Мои родители пор постоянно принимают участие во всех моих фестивалях и мероприятиях. Сейчас мы всей семьей являемся частичкой проекта: моя дочь дружит с ребятами остальных организаторов, моя мама и сестра помогают в подготовке событий, муж и мой отец всегда на подхвате не только в технических вопросах на площадках, но и с удовольствием участвуют в наших встречах.

Если говорить про мужскую часть нашего сообщества, то вы приятно удивитесь. У нас есть папы, которые активно участвуют в наших проектах. Мы даже называем их «Папа-мафия» и думаем отдельно это прописать. Представляете, оказывается, папы тоже страдают во время декрета, им тоже хочется куда-то выходить всей семьей и вести активный образ жизни.

Именно благодаря желанию пап принимать участие в наших встречах мы стали делать семейные пикники и фестивали в городских парках, куда можно прийти целой семьей. На встречах родители и дети рисуют совместные картины, участвуют в командных заданиях. Для детей мы приглашаем аниматоров, а для взрослых интересных спикеров, например, семейного психолога. Частенько устраиваем интересные эстафеты, чтобы ребенок мог поучаствовать с родителем, а также приглашаем фотографа, дабы запечатлеть эти милые семейные моменты.

Кроме этого, встречи в рамках проекта «Мама-мафия» способствуют укреплению позитивного отношения к материнству и родительству. Мы пытаемся создать творческую среду для общения и обмена опытом, привлекающую внимание общественности к вопросам материнства и родительской мобильности. Наше объединение старается подчеркнуть важную роль семейных традиций и семейных ценностей.