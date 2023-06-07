«У них будет все, чего не было у меня»: россиянин помогает инвалидам жить без ограничений

Тимур Нигматуллин из Тюмени помогает инвалидам жить без ограничений. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Думать о других, в нужный момент подать руку помощи и решать чужие проблемы. Сам Тимур Нигматуллин проживает в Тюмени, но его можно встретить в самых разных точках нашей необъятной страны. 30-летний парень путешествует по России с целью помочь людям с инвалидностью выйти за рамки, когда-то возведенные обществом. Сегодня Тимур руководит общественной молодежной организацией, является экспертом общественной палаты РФ и членом общественной палаты Тюменской области. А в июне 2023 тюменец привез свой проект «Инклюзивный автопробег» в Самару. Тимур Нигматуллин рассказал журналисту «КП-Самара» о личной жизни, новых идеях и страсти к съемкам фильмов.

«Побывал в 55 субъектах и снял два фильма»

Тимур отдает сердце и душу тому, чем он занимается. Понимание этого приходит меньше чем через пять минут после начала разговора с гостем областной столицы. Интересы, хобби, работы и жизнь Тимура крутятся вокруг людей, вокруг тех, кому нужна помощь и поддержка. В глазах парня читается неподдельная доброта.

- Моя трудовая деятельность и является моим хобби. Они, можно сказать, пересекаются. Я очень люблю путешествовать и делиться опытом, поэтому в моей копилке уже 55 субъектов нашей страны. Мы с командой не просто приезжаем посмотреть города и области, но и общаемся с людьми, рассказываем им о наших инклюзивных практиках, - поделился Тимур и журналистом «КП-Самара».

30-летний тюменец уверен: сегодня основной проблемой людей с инвалидностью является не доступная среда, как думают многие, а коммуникация.

- У нас много объектов, где, например, организованы пандусы, но все равно люди с инвалидностью туда не ходят. Почему? Потому что плохо налажено общение между ребятами с инвалидностью и другими людьми. Самое главное — отыскать контакт и начать общаться. Необходимо научиться работать в команде!

Сам Тимур по образованию историк, сейчас он увлекается генеалогией. А еще совсем недавно парень сделал первые шаги в режиссуре.

- С командой мы сняли два короткометражных фильма, было это совсем недавно. Первая картина рассказывает о правильном взаимодействии с ребятами с особенностями по слуху, вторая же короткометражка — о коммуникации людей с инвалидностью по зрению, - говорит Тимур. - Мне нравится процесс создания фильма, очень затягивает. В планах снять ролик на моем родном языке — татарском.

«Из-за инвалидности я учился не там, где хотел»

Команда Тимура (прослеживается мотив Гайдара) даже разработала 34-часовую программу об отношениях между обычными детьми и ребятами с инвалидностью. Сам проект уже работает в 8 субъектах нашей страны.

- Я уверен, дети должны знать, как, например, помочь человеку с инвалидностью, как правильно к нему подойти и как общаться. Эту программу мы хотим сделать обязательной в школах, добавить ее в федеральную сетку. Чаще люди не просто не хотят помогать, скорее, они не знают, как это сделать не навредив.

Тимур Нигматуллин уже 8 лет трудится на посту общественника. Сподвигли его на это люди, а точнее их проблемы.

- Моя работа — это новые знакомства, обмен опытом, и это большая ответственность. Один раз я взялся решить чужую проблему и теперь не имею права остановиться.

Тимур признался: он сам инвалид третьей степени. У парня проблемы с сердцем. Еще с юного возраста он стал частым гостем центров для людей с ограниченными возможностями. Его душа рвалась на части от несправедливости по отношению к другим. Не к себе.

- Я общался с ребятами и уже тогда понимал, что у них есть свои личные проблемы, свои личные запросы. И тогда я решил, что должен взять на себя обязательство помочь им. Так и получилось создать организацию, - поделился Тимур Нигматуллин.

Когда Тимур был ребенком, в обычную школу не принимали детей с инвалидностью. Нельзя было сделать даже такой простой выбор. Мол, куда отправили, там и учись. О социализации и речи не было.

- Тогда я уже думал, что сделаю все, чтобы у других ребят с инвалидностью будет все, чего не было у меня! У меня не получилось получить образование, которое я хотел. Тогда даже не было инклюзивных школ. Сейчас же дети и их родители должны иметь право выбора. По-другому никак.

Инклюзивный автопробег

Сегодня инклюзия развивается даже в деревнях. Конечно, не без таких людей, как Тимур.

- Недавно мы были в простой школе в Татарстане. И то, что я увидел, конечно, повергло меня в приятный шок. В обычной школе девочка на коляске спокойно существует среди обычных сверстников, а другой парень вообще играл в футбол со здоровыми ребятами. Это здорово!

Ради других Тимур трудится и бесконечно борется за права людей с инвалидностью. Всего себя он посвятил проблемам других. Парень не скрывает: гордится собой. А недавно тюменец разработал проект «Инклюзивный автопробег». В июне 2023 он приехал в Самару.

- Мы ведь и так много ездим, вот я и подумал, что можно наш проект сделать в формате автопробега. Мы посещаем разные города, обмениваемся опытом инклюзии и решаем актуальные проблемы.

Участники автопробега помимо Самары посетят Волгоград, Челябинск, Ростов-на-Дону, Краснодон и Луганск.