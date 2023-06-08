«Сегодня у меня встреча с близкими и родными - с самарской публикой»: в Самаре прошел музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

Фестиваль пройдет в 22 городах России. Фото: https://vk.com/festivalmatsuev

Самара вновь объединила талантливых музыкантов. В областной столице 5 июня открылся традиционный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений».

Фестиваль проходит по всей России и объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы - от юных звезд до всемирно известных артистов.

Художественный руководитель фестиваля – российский музыкант и общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев. В Самарской государственной филармонии фестивальные концерты шли три дня.

Звучали произведения Рахманинова

- Денис Леонидович, спасибо за то, что вы дарите свое творчество моим землякам, - обратился к Мацуеву со сцены губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Ваш приезд автоматически делает любой город мировой столицей фортепианной музыки. И сегодня столица здесь, в Самаре. Я хочу искренне поблагодарить вас от всех поклонников вашего таланта за то, что на протяжении многих лет ваше сотрудничество с самарской землей, замечательной публикой продолжается.

На открытие фестиваля прозвучали произведения Сергея Рахманинова, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

- В этом году мы отмечаем 150-летие со дня рождения великого русского гения и везде, конечно, любой концерт, любая программа и фестиваль сопровождаются произведениями Рахманинова. Рахманинов - гениальный и уникальный исполнитель, а для меня и многих поклонников классической музыки - икона, - отметил Денис Мацуев.

«В следующем году будет 30 лет, как я в первый раз приехал в Самару»

Фестиваль пройдет в 22 городах России. Всего состоится свыше 60 концертов с участием артистов разных поколений.

- Сегодня состоится встреча с близкими и родными, тут я подразумеваю самарскую публику. Для меня это уникальная ответственность, и я жду этого с особым вдохновением, - сказал Денис Мацуев.

Впервые на сцену местной филармонии он вышел с симфоническим оркестром в 14 лет. Артист поделился теплыми воспоминаниями:

- В следующем году будет 30 лет, как я приехал первый раз в Самару. С каждым выходом на сцену ответственность возрастает. Чем больше я приезжаю в Самару, тем больше становится мой репертуар. Сейчас я предвкушаю выход на сцену, это магическое состояние.