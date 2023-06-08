Поликлиники без полиса ОМС и паспорт за пять дней: что изменится в Самаре и области с 1 июля 2023 года

С 1 июля зарегистрироваться по месту пребывания или жительства можно будет в любом регистрационном органе или через Госуслуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во втором летнем месяце 2023 года в России вступает в силу ряд нововведений, касающихся разных сфер жизни. В основном, они направлены на упрощение различных бюрократических процедур. Рассказываем, что изменится в Самаре и области с 1 июля 2023 года.

Сокращение срока оформления паспорта в Самаре с 1 июля 2023 года

С 1 июля 2023 года срок оформления паспорта в любых случаях не должен превышать пяти рабочих дней с момента приема документов органами МВД или МФЦ.

Аттестация для экскурсоводов в Самаре 2023 году

С 1 июля 2023 года работать гидом или экскурсоводом смогут только граждане РФ. Также экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники в своем регионе должны будут раз в пять лет проходить специальную аттестацию. За нарушение новых правил грозит административная ответственность.

Упрощение процедуры регистрации по месту жительства в Самаре с 1 июля 2023 года

С 1 июля 2023 зарегистрироваться по месту пребывания или жительства можно будет в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а также через Госуслуги, не вставая с дивана. Специалисты по вопросам миграции должны зарегистрировать человека в течение шести дней.

Кредитные договоры станут более понятными

С 1 июля 2023 года банки в России обязаны указывать на первых страницах кредитных договоров определенное количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой и минимальную гарантированную ставку.

Также снизится максимальная ставка при краткосрочных займах - с 1 % до 0,8% в день. Общий размер задолженности не должен будет превышать 1,3-кратный размер суммы кредита. Это нововведение прежде всего коснется микрофинансовых организаций. Также будут изменены условия по займам не более 10 тыс. рублей. Процентная ставка уменьшится с 2% до 1% в день, а максимальная задолженность по процентам составит не более 11,5 тыс. рублей.

Поход в поликлинику без полиса ОМС

С 1 июля 2023 года для посещения поликлиники необязательно брать с собой полис ОМС. Достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. С 1 декабря 2023 года в России планируется переход на цифровые полисы ОМС.

Сохранение прожиточного минимума на счете должника

Во втором полугодии 2023 года граждане, с чьих банковских счетов снимают деньги на уплату долгов, имеют право на сохранение на своем счету суммы, равной прожиточному минимуму. Эти средства не могут быть списаны. Таким образом человек не останется «без гроша в кармане» в трудный период жизни. Чтобы эта сумма не списывалась, должник должен обратиться с заявлением в кредитную организацию.

Оформление выплат и компенсации ОСАГО для инвалидов через Госуслуги в 2023 году

Инвалиды-автомобилисты или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через портал Госуслуги.

Члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов так же через Госуслуги смогут получать компенсации и выплаты в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ, пособия на детей.

Защита пенсионеров от незаконных действий НПФ в 2023 году

С 1 июля 2023 года негосударственные страховые пенсионные фонды обяжут возвращать гражданам деньги, если они были переведены из одной компании в другую с нарушением закона. Сейчас при переводе средств чаще, чем раз в пять лет, инвестиционный доход остается на счетах у прежнего фонда. Теперь, если переход был незаконным, доходную часть можно будет вернуть.