«Не было лицензии»: в Самаре снесли незаконный пивной киоск с алкоголем

По словам местных, в киоске продавали паленый алкоголь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Россияне до сих пор не могут поверить, что самарский предприниматель погубил своим паленым напитком десятки человек, в числе которых есть даже несовершеннолетние. Пивной напиток под названием «Мистер Сидр» или «Лето сидр» на самом деле был суррогатом, в котором помимо красителей и ароматизаторов была смертельная доза метилового спирта. В настоящее время в Самарской области изъят весь ядовитый алкоголь компании ООО «АНДИ», а также проводятся масштабные проверки в других пивных магазинах. Так, в Самаре на проспекте Кирова, 40 работал киоск с пенными напитками, в то время как у продавца даже не было лицензии. Сотрудники правоохранительных органов совместно с администрацией демонтировали питейное заведение.

- Ой, как хорошо, что наконец-то этот притон снесли, - радуется местная жительница. – Каждый вечер сюда приезжают, а потом всю ночь то разборки, то танцы, то еще что. Наконец-то будет тихо и спокойно.

Киоск на пересечении проспекта Кирова и улицы Теннисной специализировался на продаже разливных пенных напитков. Однако местные жители уверены, что там «из-под пола» продавали что покрепче.

- Молодежь здесь часто собиралась, но будто не слабый алкоголь употребляли. Рядом есть кусты, так они там себе обустроили место. Мало того, что куролесят ночами, так еще и запах жуткий рядом с этим киоском, - рассказывает другая женщина, которая шла мимо, когда киоск грузили на эвакуатор.

Рейды по выявлению незаконной продажи алкогольной продукции в Самаре проходят регулярно. По данным администрации, с начала этого года провели уже 24 профилактических мероприятия, а реестре незаконных предприятий находятся 28 объектов.

- Что касается конкретно данного павильона, то на него поступила жалоба от местных жителей. Специалисты муниципального земельного контроля выехали на место и провели обследование, в результате которого выяснилось, что у владельца точки нет никаких разрешительных документов ни на павильон, ни на землю. Коммерсанту было вынесено предупреждение, чтобы в кратчайшие сроки он освободил земельный участок. Он это требование не исполнил, поэтому было принято решение демонтировать киоск силами администрации, - объяснил глава Промышленного района Самары Данил Морозов.

Как оказалось по адресу проспект Кирова, 40 ставят уже не первый незаконный ларек. В прошлом месяце также увезли киоск без разрешительных документов, а 10 дней назад поставили новый. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют, были ли у продавца сертификаты соответствия и лицензия на продажу спиртосодержащих напитков.

- Борьбой с реализацией алкогольных напитков без разрешения занимается полиция. Если будут выявлены нарушения, то владельцев привлекут к ответственности. Районная администрация в свою очередь занимается консультативной работой, дает предпринимателям разъяснения о необходимости работать в соответствии с законодательством, - отметили представители администрации.

Работа по выявлению незаконных торговых объектов в Самаре продолжается. Представители районных администраций совместно с полицейскими проводят мониторинг и демонтируют киоски, где нет лицензий. Торговые павильоны транспортируют на специализированные стоянки, если владелец киоска не предоставит в установленные сроки документы в администрацию, то по решению суда объект будет утилизирован.