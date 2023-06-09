«Оглох из-за врачебной ошибки»: россиянин рассказал, почему стал помогать людям с инвалидностью

Тюменец рассказал, почему решил помогать людям с инвалидностью. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Илья Аржиловский потерял слух еще в роддоме. По словам мужчины, виной тому стала врачебная ошибка, но инвалидом тюменец себя не считает, да и другим так думать о себе не советует. 28-летний Илья прошел тяжелый путь, он оставался со своей проблемой один на один, но все-таки смог справиться и вырваться из собственных ограничений и жить так, как ему действительно хочется. Своим примером он заряжает и молодежь. Мужчина занимается с ребятами с нарушением слуха. Илья Аржиловский рассказал журналисту «КП-Самара», как ему удалось побороть свои страхи и добиться успеха и почему в школе пора учить жестовый язык.

«Чувствовал себя ненужным»

Илья Аржиловский родился и вырос в Тюмени. Здесь же будучи школьником ему пришлось столкнуться, увы, не с детскими проблемами.

- Из-за нарушений слуха я чувствовал себя ненужным и просто непонятым. Мне казалось, что то общество, в котором я тогда жил, во мне не нуждается, - поделился с журналистом «КП-Самара» Илья.

Каждый день парень боролся сам с собой. Илья не опускал руки и шел вперед. Ему хватило духу не сдаться. Сначала тюменец закончил 11 классов школы, после поступил в колледж, где отучился на столяра. А дальше случилась любовь со спортом.

- Я поступил в Институт физической культуры в Тюмени. А уже после с «корочкой» о высшем стал работать инструктором.

Мужчина - мастер спорта по легкой атлетике. Но физкультура это лишь одно из направлений, которым Илья занимается с детьми с нарушением слуха.

- Еще я преподаю в творческом, интеллектуальном и волонтерском секторах. Мои воспитанники выходят на сцену, участвует в КВН, - говорит Илья. - Развивать молодежь с ограниченными возможностями нужно и важно.

«Не считаю себя инвалидом»

Илья Аржиловский уверен: большинство детей с инвалидностью просто не знают, куда податься и как развиваться.

- Нужно поддержать ребенка и помочь ему. Некоторых необходимо привести за руку! Мне искренне хочется, чтобы мальчишки и девчонки с особенностью знали и чувствовали, что они нужны обществу. Я свободный и у меня есть все, но перед этим мне пришлось пройти очень тяжелый путь. Надеюсь, этим детям будет легче сделать те же шаги.

Пройденный путь заставил Илью взять ответственность за судьбы других людей. Мужчина показывает своим примером, что все возможно, если ты этого очень хочешь, а все ограничения лишь в голове.

- Не считаю себя инвалидом. У меня есть руки, ноги и глаза. Я полноценно живу и работаю. Самое главное — я ничего не боюсь, у меня нет никаких страхов сегодня. Я прожил эту жизнь и понял, что должен подать руку таким же людям, как я.

Общается с дочкой на языке жестов

Илья — постоянный участник инклюзивных форумов. Мужчина собирает самую полезную информацию, обменивается опытом с коллегами, а после делится новыми практиками со своими ребятами. По мнению тюменца, сегодня важно ввести в школьную программу изучение жестового языка. Это решит важные проблемы.

- Тогда дети с нарушением слуха перестанут чувствовать себя неполноценными. Простые ребята и дети с инвалидностью смогут свободно общаться. Думаю, люди должны знать хотя бы самые распространенные и важные слова. Это было бы здорово! Думаю, получилось бы стереть некоторые границы.

Кстати, у Ильи подрастает дочка. Малышке всего два года, но с папой она уже умеет общаться жестами.