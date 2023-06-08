Выработка выросла на 32%: как тольяттинское производство автокомпонентов улучшило производственные показатели

Время протекания процесса на производстве снизилось на 68%. Фото: РЦК.

Новые возможности

В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», курируемого Министерством промышленности и торговли Самарской области. Предприятием, улучшающим свои производственные показатели с помощью бережливых технологий, стало ООО «ЛадаПресс» - производитель автокомпонентов для «АвтоВАЗа».

- Продолжим всецело поддерживать «АвтоВАЗ» и производителей автокомпонентов», - особо подчеркнул губернатор Самарской области в послании к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям области.

Более двадцати лет предприятие изготавливает детали методом холодной листовой штамповки. Комплектующие используются в моделях LADA KALINA, LADA PRIORA, LADA GRANTA и LADA LARGUS. Продукция также поставляется на другие предприятия - Валео, Форесия, ТПВ РУС и т.д.

- Наша компания уделяет большое внимание производственным показателям и качеству выпускаемой продукции.Национальный проект стал дополнительным стимулом для развития нашего производства и предоставил новые возможности для компании. Благодаря нацпроекту мы получили значительные результаты, - комментирует участие в проекте акционер и директор предприятия Вячеслав Цыганов.

Помогает предприятию внедрять современные методики бережливого производства, оптимизировать производственные и бизнес-процессы, сокращать издержки и повышать экономическую эффективность оператор нацпроекта в Самарской области - Региональный центр компетенций (РЦК).

В рамках оптимизации пилотного потока сотрудники РЦК подготовили на предприятии внутренних инструкторов бережливого производства. Их обучение проходило по основным модулям программы подготовки с целью дальнейшего внедрения полученных знаний на производственных площадках компании.

- Анализ производственных потоков показал, с какими проблемами связаны потери. Мы комплексно подошли к поиску проблем на производстве. Выявились как системные проблемы, которые присутствует в производственном потоке, так и мелкие проблемы, которые были известны, но не решались. В ходе реализации проекта выявлены слабые места, над которыми продолжаем работать. Первый камень заложен, и мы уже сформулировали для себя дальнейшие цели, к которым уверенно движемся. Внедрили стандарты содержания рабочих мест, исключающие хранение излишков запасов комплектующих, - делится информацией руководитель проекта внедрения инструментов бережливого производства на площадке «Лада-Пресс» Ирина Осенина.

Исключили потери

В качестве эталонного участка был взят процесс изготовления частей и принадлежностей для автотранспортных средств, в частности, изготовление кожуха для модели LADA PRIORA. Эксперты РЦК провели диагностику участка, в результате которой выяснилось, что в этой зоне задействовано больше всего ресурсов. И именно там выявились значительные потери за счет нерационального использования рабочих ресурсов, отсутствия стандартов рабочих мест и содержания. Эксперты РЦК разработали и помогли провести ряд мероприятий, которые существенно улучшили показатели производства.

- Перечислю основные решения, позволившие значительно сократить потери производства. Во-первых, установление стандарта запаса деталей в соответствии с договором заказчика снизило незавершенное производство. Во-вторых, введение в процесс процедуры визуального контроля штамповщиками помогло упразднить участок поста 100% контроля, где была низкая пропускная способность. За счет внедрения этих мероприятий уменьшилось время протекания процесса и одновременно увеличилась выручка, - рассказывает о внедрении бережливого производства руководитель проекта Александр Журавлев.

В результате на момент сдачи пилотного проекта, в компании «Лада- Пресс» время протекания процесса снизилось на 68%, а незавершенное производство - на 31%, при этом выработка выросла почти на 32%.