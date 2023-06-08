«Ураганы и вихри в Самарской области случаются. Думаю, летом еще будут»: начальник гидрометцентра рассказала, чем погода удивит жителей региона

Смерч в Самарской области видели 2 июня. Фото: vk.com/podslushanokinelcherkassy

Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова рассказала «КП-Самара», когда в регионе начнет теплеть и каких погодных сюрпризов ждать в Самарской области этим летом. В ближайшие дни в регионе будет неустойчивая погода с колебаниями температурного режима и дождями.

- Фронтальные разделы будут находиться близко: холодный фронт будет недалеко от Самарской области, поэтому периодически будет идти дождь. Будут ощущаться перепады температур, - отметила Людмила Анурова.

По словам синоптика, осадков не ждут только в субботу, 10 июня, во все остальные дни пройдет кратковременный дождь, местами гроза, а кое-где может даже пройти град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Днем температура будет в районе +18… +23. По ночам +10… +15.

Теплеть начнет с 14 июня: днем столбики термометров будут подниматься до +28. При этом холодный фронт все еще будет близко, поэтому дожди и грозы никуда не денутся.

«Ураганы – редкость, но случаются»

2 июня жителей Самарской области напугал смерч. Заметили его в Кинельском районе. По словам Людмилы Ануровой, вихри и ураганы в регионе редко, но случаются:

- Мы отмечаем вихри и ураганы, но редко: у нас нет открытых степей. 2 июня в нескольких районах области наблюдались воздушные завихрения. У нас впереди лето, так что, думаю, такие явления где-то еще будут.

Вода в Волге теплее обычного

Из-за жаркого мая вода в Волге и на других реках Самарской области прогрелась быстрее. Около Тольятти температура воды в Волге 18,4 градуса, что выше нормы на 2,5 градуса.

У Самары Волга холоднее, но все равно теплее обычного – 16,5 градуса, отклонение от нормы - +1,6 градуса.

На малых реках температура воды в районе 15-19 градусов.