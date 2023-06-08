«Ураганы и вихри в Самарской области случаются. Думаю, летом еще будут»: начальник гидрометцентра рассказала, чем погода удивит жителей региона

Смерч в Самарской области видели 2 июня. Фото: vk.com/podslushanokinelcherkassy
Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова рассказала «КП-Самара», когда в регионе начнет теплеть и каких погодных сюрпризов ждать в Самарской области этим летом. В ближайшие дни в регионе будет неустойчивая погода с колебаниями температурного режима и дождями.
- Фронтальные разделы будут находиться близко: холодный фронт будет недалеко от Самарской области, поэтому периодически будет идти дождь. Будут ощущаться перепады температур, - отметила Людмила Анурова.
По словам синоптика, осадков не ждут только в субботу, 10 июня, во все остальные дни пройдет кратковременный дождь, местами гроза, а кое-где может даже пройти град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Днем температура будет в районе +18… +23. По ночам +10… +15.
Теплеть начнет с 14 июня: днем столбики термометров будут подниматься до +28. При этом холодный фронт все еще будет близко, поэтому дожди и грозы никуда не денутся.
«Ураганы – редкость, но случаются»
2 июня жителей Самарской области напугал смерч. Заметили его в Кинельском районе. По словам Людмилы Ануровой, вихри и ураганы в регионе редко, но случаются:
- Мы отмечаем вихри и ураганы, но редко: у нас нет открытых степей. 2 июня в нескольких районах области наблюдались воздушные завихрения. У нас впереди лето, так что, думаю, такие явления где-то еще будут.
Вода в Волге теплее обычного
Из-за жаркого мая вода в Волге и на других реках Самарской области прогрелась быстрее. Около Тольятти температура воды в Волге 18,4 градуса, что выше нормы на 2,5 градуса.
У Самары Волга холоднее, но все равно теплее обычного – 16,5 градуса, отклонение от нормы - +1,6 градуса.
На малых реках температура воды в районе 15-19 градусов.