Не забываем зонты: погода в Самаре в выходные 10-12 июня 2023

Солнечной погодой эти выходные порадуют нас только в субботу, во все остальные дни – дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционно в связи с празднованием Дня России самарцы будут отдыхать три дня - с 10 по 12 июня 2023 года. Многие захотят уехать из города и отдохнуть на природе. Однако, судя по метеорологическим сводкам, погода для этого будет не самая подходящая. Рассказываем в подробностях, какая погода будет в Самаре в выходные 10-12 июня 2023 года. Данные предоставлены погодным сервисом Gismeteo.ru.

Погода в Самаре 10-12 июня 2023

Первый день длинных выходных, 10 июня, порадует теплой погодой. Будет облачно с прояснениями. Днем до +26 градусов, ночью до +18. Ветер будет менять направление в течение дня, 3-5 м/с. Влажность не более 76%.

А вот на следующий день, 11 июня, в Самаре будет пасмурно и зарядит дождь. Он будет недолгим утром и чуть более затяжным вечером. К тому же похолодает: днем +16...+19 градусов, ночью +14...+16. Также усилится ветер: он подует с северо-востока со скоростью 5-6 м/с.

Практически такая же погода ждет самарцев и в День России, 12 июня. Дождь прогнозируют немного с утра и немного после обеда. Солнца и тепла тоже ждать не приходится. Днем +12...+16 градусов, ночью +11...+13 градусов. Ветер северо-восточный, 5-6 м/с.

Все три дня атмосферное давление в Самаре будет составлять 756-760 мм ртутного столба.