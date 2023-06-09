За прогулку в лесу могут оштрафовать на 20 тысяч: эксперты рассказали, когда в Самарской области можно ходить в лес, а когда нельзя

В некоторых районах области 5 класс пожарной опасности. Фото: Предоставлено "КП"

С приходом жары в лесах возросла вероятность возникновения пожаров. Местами по Самарской области уже вспыхивали пожары, но с ними быстро справлялись. Специалисты рассказали в пресс-центре «КП-Самара» об обстановке в регионе, о штрафах за посещение лесов и многом другом.

«Пожарная опасность - 5 класс»

Небывалая жара, которая была в Самарской области весной, подтолкнула властей ввести особый противопожарный режим.

- В связи с повышенным температурным режимом и дефицитом дождей отмечалось два периода с чрезвычайной пожарной опасностью. Первый период - с 28 апреля по 12 мая, второй - с 26 мая и сохранятся до сих пор. Чрезвычайное пожароопасное положение сохраняется в Приволжском, в Сызранском и Ставропольском районах, - рассказала начальник Самарского гидрометцентра «Приволжского УГМС» Людмила Анурова.

Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 12 июня местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс. К 7 июня зарегистрировали 61 пожар, 15 из которых – в городских лесах.

Чаще всего горели леса в Тольятти (14 пожаров), а также в Волжском, Красноярском и Ставропольском районах. Там зарегистрировали семь, шесть и пять возгораний соответственно.

Горят не только леса, но и поля. Больше всего пожаров зарегистрировали в Ставропольском районе (184 пожара), а также в Красноярском (113) и Кинель-Черкасском (112).

- В этом году количество пожаров в полях увеличилось четыре раза. За период с 1 января по 7 июня на территории Самарской области зарегистрировано 1516 загораний травы (в прошлом году за тот же период было 389 пожаров) на общей площади 149,8 гектаров. Погибших и травмированных людей на пожарах указанной категории не зарегистрировано, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горит сухая трава и в городах. Больше всего в Тольятти (56 случаев), Чапаевске (39) и Самаре (33).

Штрафы до 800 тысяч рублей

В Самарской области действует запрет на посещение лесов. Ходить в них действительно нельзя, но не везде, а в только тех районах, где установлен 4 и 5 класс пожароопасности лесов. Каждый день цифры меняются, так что нужно следить за обновлениями. Например, на сайте минлесхоза Самарской области.

9 июня 2023 года, например, 4 и 5 классы пожароопасности в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Сызранском, Ставропольском и Приволжском районах.

За ситуацией в лесах региона следят 17 лесопожарных станций «Самаралеса» и 41 камера.

- Мы «закрыли» видеонаблюдением 90% территории лесного массива. Во время 4-5 классов пожарной опасности мы вводим усиленное патрулирование, - отметил руководитель управления государственного лесного и пожарного надзора департамент лесного хозяйства министерства лесного хозяйства Алексей Шекунов.

Руководитель управления государственного лесного и пожарного надзора Алексей Шекунов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тех, кто нарушает пожарную безопасность во время противопожарного режима (в том числе ходит в леса, когда этого делать нельзя), ждут штрафы. И весьма солидные.

Обычных граждан могут оштрафовать на 10-20 тысяч рублей, должностных лиц – на 30-60 тысяч, предпринимателей, у которых нет юрлица, - на 60-80 тысяч, а юридические лица – на 400-800 тысяч.