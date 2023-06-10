«Такой постановки нет нигде»: в Самаре готовятся к премьере балета «Раймонда»

Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича готовится к премьере балета «Раймонда» Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Строгие замечания хореографа, бесконечные прогоны и прыжки — от антраша до па де ша: идет репетиция. Балетный зал переполнен людьми, но в воздухе тишина, ее перебивают лишь стук пуант и строгий голос балетмейстера. Нам удалось заглянуть туда, где в буквальном смысле рождается спектакль. Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича активно готовится к премьере балета Александра Глазунова «Раймонда», которая прогремит уже 17 июня. Журналист «КП-Самара» побывала по ту сторону сцены, пообщалась с известным балетмейстером-реставратором, художественным руководителем балета Юрием Бурлакой и узнала, что ждет ценителей сценического искусства.

10 июня артисты впервые выйдут репетировать на сцену Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Артисты живут в театре

Балет «Раймонда» жители и гости столицы губернии увидят 17, 18 и 24 июня. Почти все билеты уже раскуплены. Сейчас в театре утром и вечером без продыху трудятся артисты. Ведь в субботу 10 июня они впервые выйдут репетировать на сцену вместе с оркестром.

- Артисты балета наконец наденут костюмы, а на сцене появятся декорации и бутафория. Поэтому сейчас у нас самый активный период подготовки, - поделился с журналистами Юрий Бурлака.

Премьера «Раймонды» назначена на 17 июня 2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

По словам Юрия Петровича, в премьере нового спектакля задействовано около 100 исполнителей. Артисты проводят в стенах театра по 6-7 часов днем и вечером, но для них это дело обычное.

- Конечно, мы все в предвкушении. Вот-вот и начнем собирать нашу чудесную историю уже на сцене. Здесь уже другие ощущения, другие движения. Солисты и кардебалет попробуют поработать в костюмах. Нужно отработать все детали и, самое главное, привыкнуть к площадке.

Высшая точка мастерства

К балету «Раймонда» самарский театр готовился целый год, но активные репетиции начались только в марте 2023.

Репетиции спектакля стартовали в марте 2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- Любой спектакль это, конечно, огромная работа. Балет «Раймонда» новый для нас и первый в этом поколении артистов, -говорит Юрий Бурлака. - Это будет третья постановка в истории Самарского академического театра оперы и балета. До этого его ставили в конце 50-х и 60-х годов, поэтому есть волнение и чувство большой ответственности.

Еще в 19 веке спектакль «Раймонда» был высшей точкой мастерства для балерины.

- Здесь просто огромное количество вариаций, такого нет ни в одном другом балете. Даже самый большой спектакль «Спящая красавица» чуть меньше, чем балет «Раймонда». Это прекрасная возможность показать труппу во всей красе. Каждому есть, где проявить себя.

Это лишь третья постановка в истории Самарского академического театра оперы и балета Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Возрождение легенды

Мировая премьера «Раймонды» в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась еще 7 января 1898 года в Мариинском театре. Как известно, для композитора Александра Глазунова она стала первым опытом обращения к жанру балета. В 1900 году балетмейстер Александр Горский представил спектакль в Большом театре, а в 1908 году он создал собственную оригинальную постановку балета. Именно эту хореографическую версию увидят самарские зрители.

В премьере нового спектакля задействовано около 100 исполнителей Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- Такой постановки нигде нет. Приятно, что мне довелась честь возрождать легендарный спектакль. Надеюсь, все получится и зрителям будет очень интересно. Мы готовы!

Спектакль расскажет о противопоставлении двух миров и рыцарской легенде о любви. Зрителей ждет роскошное зрелище, красивая музыка и яркая хореография. Кстати, небольшая подсказка перед просмотром балета — будет внимательнее в третьем акте.

- Это моя любимая часть спектакля. Именно в третьем акте Глазунов написал соло для фортепиано. Хочу отметить, что такого нет ни в одном балете, - признался Юрий Бурлака.