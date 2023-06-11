«Кричит – ты меня сожгла из зависти»: мастер лазерной эпиляции рассказала самые странные случаи с клиентами

Специалисты по проведению лазерного удаления волос рассказали о своей работе. Фото: Freepik.com

Лето. Жара. Начало купального сезона. Каждая женщина хочет чувствовать себя уверенно, особенно, когда приходится оголяться на публике. Парео, прикрывающее бикини уже не модно.

В эпоху популярности фитоняшек и безволосого тела многие женщины сталкиваются с настоящей проблемой - депиляция. Кто-то ежедневно пытается избавиться от волос, травмируя кожу постоянным бритьем, кто-то терпит резкие рывки воском, а кто-то, в надежде попрощаться с излишним волосяным покровом навсегда, идет на процедуру к мастеру лазерной эпиляции. Специалисты по проведению лазерного удаления волос на условиях анонимности рассказали «КП-Самара» про типичные и самые странные случаи в работе.

«Что, прям полностью раздеваться?»

Я работаю мастером уже 2 года и с уверенностью могу сказать - все люди разные. Единственная вещь, которая всегда остается неизменной - стеснение девушек во время первой процедуры.

- Раздевайтесь, кладите одежду на стульчик, ложитесь на кушетку, - говорю я как обычно клиентке.

- Прям полностью? - спрашивает она меня.

Понимаю, что многие стесняются, но раз вы уж пришли на лазерку, готовьтесь раздеться.

Девушка же лежит и одну руку держит поднятой (работаем с зоной подмышки), второй рукой грудь прикрывает. Ну и чего я там не видела? Я в день от 10 до 17 разных тел. Во время работы женское тело - просто объект, который нужно обработать.

Вежливо прошу выполнять мои требования и не мешать проведению процедуры. Пытаюсь как-то отвлечь клиентку отстраненными разговорами, и она начинает расслабляться. Дело доходит до межягодичной зоны.

- Поворачивайтесь на живот, ягодицы придерживайте руками, - говорю я ей.

- Только не смотрите мне туда, - испуганно говорит клиентка.

Хорошо, сейчас глаза закрою и начну тебе лазером водить, чтобы все там сжечь. Отличный план.

Работница интим-сферы

После проведения процедуры глубокого бикини, вступать в интимную связь не стоит в течение трех недель. Мало кто это соблюдает, поэтому мы рекомендуем воздержаться хотя бы дня 3-4, пока кожа не успокоится.

Как-то ко мне пришла работница интим-услуг. Ко мне она пришла, потому что, цитирую, «устала постоянно бриться враскорячку». Девчонка открытая, все мне рассказывала.

Я ее предупредила, что нужно воздержаться от близости в ближайшие пару дней. На тот момент глубокое бикини мы только прорабатывали. Она на меня такими удивленными глазами уставилась.

- Серьезно?! У меня сегодня съемка!

Я в тот момент немного даже напугалась, но спокойно порекомендовала перенести. Вроде, дамочка успокоилась, все поняла.

На следующий день на ресепшене раздается звонок. Ко мне подходит наша сотрудница со слезами на глазах и рассказывает:

- Звонила твоя вчерашняя клиента. Говорит, что у нее вся промежность горит и болит, якобы ты ей там все специально сожгла, потому что позавидовала разнообразию ее интимной жизни.

Так долго я еще никогда не смеялась. Потом та дамочка все-таки продолжила ходить ко мне. Видимо, «бриться в аскорячу» все же сложнее.

«Заранее брейтесь»

Перед процедурой мы заранее предупреждаем, что нужно хорошо побрить все места, на которые будет попадать лазер.

Как-то пришла ко мне девушка с обильным волосяным покровом. Это я поняла по ее рукам, волосы с которых переходили и на плечи. Спрашиваю, какой комплекс будем делать.

- Я думала сделать все тело, то есть руки, ноги и зону бикини, - слышу в ответ.

Минут 15 ждала, когда женщина побреется. Считаю, что это неуважительно по отношению к мастеру, т.к. время идет и следующим клиентам придется ждать.

Начинаю водить лазером и тут: «ой, ай, больно, жжет!». Конечно больно, надо было бриться заранее.

«Не забывайте мыться»

Думаю, не стоит говорить, что перед сеансом нужно обязательно подмыться. Как-то ко мне пришла девушка, вся такая красивая и опрятная. Когда мы начали делать межягодичную зону - я была в ужасе. Неужели тяжело помыться и побриться?

- Девушка, вам необходимо подбриться, иначе я не смогу работать, - сказала я ей.

Такое на моей практике впервые было.

Лазер и загар

Загорать перед процедурой нельзя, а после - тем более. Лазер воздействует на пигмент меланин, причем не только в волосах, но и в коже. Чем темнее кожа, тем выше риск возникновения ожога. Я всегда перед процедурой проговариваю все рекомендации, плюс при записи наши админы тоже все это уточняют.

Был у меня как-то скандал с одной девушкой, любительницей солярия. Понимаете, ее два раза предупредили, что загорать нельзя. Она, естественно, не послушала и получила ожог. Процедура проводилась в 9 утра, а уже в 7 вечера она приехала в клинику с криками и проклятиями. Хотела даже на меня заявление в полицию написать, мол я ее специально сожгла, но, благо, все обошлось, потому что все поняли, кто тут не соблюдал рекомендации.