«Кричит – ты меня сожгла из зависти»: мастер лазерной эпиляции рассказала самые странные случаи с клиентами

Специалисты по проведению лазерного удаления волос рассказали о своей работе. Фото: Freepik.com
Лето. Жара. Начало купального сезона. Каждая женщина хочет чувствовать себя уверенно, особенно, когда приходится оголяться на публике. Парео, прикрывающее бикини уже не модно.
В эпоху популярности фитоняшек и безволосого тела многие женщины сталкиваются с настоящей проблемой - депиляция. Кто-то ежедневно пытается избавиться от волос, травмируя кожу постоянным бритьем, кто-то терпит резкие рывки воском, а кто-то, в надежде попрощаться с излишним волосяным покровом навсегда, идет на процедуру к мастеру лазерной эпиляции. Специалисты по проведению лазерного удаления волос на условиях анонимности рассказали «КП-Самара» про типичные и самые странные случаи в работе.
«Что, прям полностью раздеваться?»
Я работаю мастером уже 2 года и с уверенностью могу сказать - все люди разные. Единственная вещь, которая всегда остается неизменной - стеснение девушек во время первой процедуры.
- Раздевайтесь, кладите одежду на стульчик, ложитесь на кушетку, - говорю я как обычно клиентке.
- Прям полностью? - спрашивает она меня.
Понимаю, что многие стесняются, но раз вы уж пришли на лазерку, готовьтесь раздеться.
Девушка же лежит и одну руку держит поднятой (работаем с зоной подмышки), второй рукой грудь прикрывает. Ну и чего я там не видела? Я в день от 10 до 17 разных тел. Во время работы женское тело - просто объект, который нужно обработать.
Вежливо прошу выполнять мои требования и не мешать проведению процедуры. Пытаюсь как-то отвлечь клиентку отстраненными разговорами, и она начинает расслабляться. Дело доходит до межягодичной зоны.
- Поворачивайтесь на живот, ягодицы придерживайте руками, - говорю я ей.
- Только не смотрите мне туда, - испуганно говорит клиентка.
Хорошо, сейчас глаза закрою и начну тебе лазером водить, чтобы все там сжечь. Отличный план.
Работница интим-сферы
После проведения процедуры глубокого бикини, вступать в интимную связь не стоит в течение трех недель. Мало кто это соблюдает, поэтому мы рекомендуем воздержаться хотя бы дня 3-4, пока кожа не успокоится.
Как-то ко мне пришла работница интим-услуг. Ко мне она пришла, потому что, цитирую, «устала постоянно бриться враскорячку». Девчонка открытая, все мне рассказывала.
Я ее предупредила, что нужно воздержаться от близости в ближайшие пару дней. На тот момент глубокое бикини мы только прорабатывали. Она на меня такими удивленными глазами уставилась.
- Серьезно?! У меня сегодня съемка!
Я в тот момент немного даже напугалась, но спокойно порекомендовала перенести. Вроде, дамочка успокоилась, все поняла.
На следующий день на ресепшене раздается звонок. Ко мне подходит наша сотрудница со слезами на глазах и рассказывает:
- Звонила твоя вчерашняя клиента. Говорит, что у нее вся промежность горит и болит, якобы ты ей там все специально сожгла, потому что позавидовала разнообразию ее интимной жизни.
Так долго я еще никогда не смеялась. Потом та дамочка все-таки продолжила ходить ко мне. Видимо, «бриться в аскорячу» все же сложнее.
«Заранее брейтесь»
Перед процедурой мы заранее предупреждаем, что нужно хорошо побрить все места, на которые будет попадать лазер.
Как-то пришла ко мне девушка с обильным волосяным покровом. Это я поняла по ее рукам, волосы с которых переходили и на плечи. Спрашиваю, какой комплекс будем делать.
- Я думала сделать все тело, то есть руки, ноги и зону бикини, - слышу в ответ.
Минут 15 ждала, когда женщина побреется. Считаю, что это неуважительно по отношению к мастеру, т.к. время идет и следующим клиентам придется ждать.
Начинаю водить лазером и тут: «ой, ай, больно, жжет!». Конечно больно, надо было бриться заранее.
«Не забывайте мыться»
Думаю, не стоит говорить, что перед сеансом нужно обязательно подмыться. Как-то ко мне пришла девушка, вся такая красивая и опрятная. Когда мы начали делать межягодичную зону - я была в ужасе. Неужели тяжело помыться и побриться?
- Девушка, вам необходимо подбриться, иначе я не смогу работать, - сказала я ей.
Такое на моей практике впервые было.
Лазер и загар
Загорать перед процедурой нельзя, а после - тем более. Лазер воздействует на пигмент меланин, причем не только в волосах, но и в коже. Чем темнее кожа, тем выше риск возникновения ожога. Я всегда перед процедурой проговариваю все рекомендации, плюс при записи наши админы тоже все это уточняют.
Был у меня как-то скандал с одной девушкой, любительницей солярия. Понимаете, ее два раза предупредили, что загорать нельзя. Она, естественно, не послушала и получила ожог. Процедура проводилась в 9 утра, а уже в 7 вечера она приехала в клинику с криками и проклятиями. Хотела даже на меня заявление в полицию написать, мол я ее специально сожгла, но, благо, все обошлось, потому что все поняли, кто тут не соблюдал рекомендации.