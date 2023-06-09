Затолкали жену и детей в ванну, взяли нож и палки: участники банды Филимошина отправятся в колонию за нападение на главу Росимущества

Приговор был вынесен еще в прошлом году, но осужденные пытались его обжаловать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вступил в законную силу приговор девяти участникам преступной группировки, которые обвиняются в серии нападений на территории Самарской области. Речь идет о банде, работавшей под под предводительством Андрея Филимошина и Василия Грака. В числе их жертв – 11 жителей губернии и глава московского территориального отдела Росимущества Айвар Кинжабаев. Приговор преступникам был вынес еще в прошлом году, но они пытались его обжаловать. Недавно апелляционная инстанция поставила точку в громкой истории.

Шли на преступления ради денег

Напомним, преступная группировка зародилась в 2016 году. Главенствующие роли заняли ранее судимые за бандитизм и убийство Андрей Филимошин и Василий Грак. Именно они планировали преступления, остальные отвечали за их исполнение. Нападения они совершали в целях наживы — за свои преступные действия банда получала деньги.

В течение трех лет они совершили 13 преступлений. В их копилке – нападения на людей, повреждение чужого имущества, поджоги, причинение тяжкого вреда здоровью и причинение вреда здоровью средней тяжести, вымогательство.

В общей сложности жертвами преступников стали 11 человек. В их числе – руководитель территориального управления отдела Росимущества в Москве Айвар Кинжабаев.

Главу семейства избивали, остальных удерживали в ванной

10 ноября 2018 года банда напала на Айвара Кинжабаева. Глава Росимущетва в тот момент находился с семьей в частном доме в поселке Кириллинский Красноярского района. Позднее супруга пострадавшего вспоминала, что в тот вечер слышала шум из кустов, но никого не заметила. Оказалось, что укрытии затались участники преступники группировки – ждали подходящего момента.

В назначенное время бандиты ворвались в дом, надев на лица балаклавы. Один из злоумышленников затолкал в ванную комнату супругу и трех малолетних детей потерпевшего, а также работника, помогавшего семье по хозяйству. Там он удерживал их под угрозами.

Главе семейства пришлось куда хуже – преступники набросились на него с железными палками. Кинжабаева били по голове, туловищу и конечностям, ударили ножом в правую половину груди. Завершив расправу, банда скрылась с места преступления, по пути не забыв порезать заднюю шину автомобиля жены чиновника – чтобы она не могла доехать до отделения полиции.

Айвар Кинжабаев был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция. Расследование привело оперативников к Филимошину и его подельникам. Банда была задержана в 2019 году.

Отправятся в колонию строгого режима

Расследование затянулось на несколько лет. Участников группировки обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью, поджогах, вымогательствах и ряде других преступлений. 11 августа 2022 года суд назначил шестерым из них от 5 лет и 6 месяцев до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Один получил условный срок. Лидеры группировки проведут в колонии строгого режима 13 и 14 лет. Однако осужденные решили обжаловать приговор. Жалоба была рассмотрена в апелляционной инстанции летом 2023 года.

– Прокурор просил отказать в удовлетворении жалоб. Апелляционная инстанция согласилась с его мнением, посчитав доводы осужденных и их защитников не обоснованными, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

В результате суд признал подсудимых виновными и назначил наказание от 8 до 14 лет колонии строгого режима. Один из осужденных приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно.