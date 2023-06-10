Предположительно, похитить спирт могли отец и сын
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Минувшие сутки в Самарской области были насыщены разного рода событиями. В деле о хищении спирта для смертельного сидра появились новые подробности – полицейские нашли подозреваемых в краже. Банда Филимошина, напавшая на главу Росимущества, дождалась приговора. А заказчик убийства депутата из Сызрани готовится предстать перед судом. Рассказываем главные новости Самарской области на 10 июня 2023 года.
Оперативникам удалось пролить свет на скандальную кражу ядовитого спирта для «Мистера Сидра». Выяснилось, что преступление было совершено в мае текущего года.
По предварительным данным, со склада полиции было вынесено 6 тонн конфискованной спиртосодержащей продукции. Охранял его старший сержант Иван Гребенкин. Он пустил на вверенную ему территорию двух самарцев: 49-летнего мужчину и его 27-летнего сына.
Все трое подозреваемых уже задержаны.
В Самарской области завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство председателя комитета физической культуры и спорта думы Сызрани Сергея Иванова. В качестве подозреваемого по делу проходит бизнесмен Вадим Пантюхин.
Следствие полагает, что он решил расправиться с народным избранником из-за неприязни и нанял киллера, пообещав исполнителю 1 млн. рублей за работу. Правда, наемник заказ так и не выполнил – вместо этого пошел в правоохранительные органы и все им рассказал. Заказчика задержали оперативники.
По информации регионального СУ СК, сейчас расследование уголовного дела в отношении бизнесмена завершено. Все материалы переданы в суд.
Одновременно с этим суд поставил точку в другом громком деле с участием банды Филимошиных. Участников группировки обвиняли в серии нападений на территории Самарской области. В числе их жертв – 11 жителей губернии и глава московского территориального отдела Росимущества Айвар Кинжабаев.
Нападение на Кинжабаева было совершено в 2018 году. Злоумышленники ворвались в дом, затолкали в ванную супругу и трех малолетних детей потерпевшего, а также работника, помогавшего семье по хозяйству. На главу семейства они набросились с железными палками. Кинжабаева били по голове, туловищу и конечностям, ударили ножом в правую половину груди. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В 2019 году преступников задержали, а в 2022 суд вынес им приговор. Осужденные решили его обжаловать. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу и вынесла вердикт. Подсудимых признали виновными и назначили наказание от 8 до 14 лет колонии строгого режима. Один из осужденных приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
В пятницу, 9 июня, в Самарской области также резко сменилась погода. На смену солнышку и теплу пришли дожди и порывистый ветер. Перемены оказались резкими и многих застали врасплох. Так, некоторые жители отправились на природу, но отдых оказался подпорчен.
Одна из компаний решила отдохнуть на заливе Ольгино в Климовке. Но внезапно нахлынувший ветер испортил планы. Судя по кадрам, которыми поделились отдыхающие, порывы ветра оказались довольно сильными. Компания дружно держала палатку, чтобы ее не снесло мощными потоками. Ситуацию усугублял и начавшийся дождь.
Напомним, аналогичная погода ожидается в регионе 10 июня 2023 года. Объявлен желтый уровень опасности.