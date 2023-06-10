Предположительно, похитить спирт могли отец и сын Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшие сутки в Самарской области были насыщены разного рода событиями. В деле о хищении спирта для смертельного сидра появились новые подробности – полицейские нашли подозреваемых в краже. Банда Филимошина, напавшая на главу Росимущества, дождалась приговора. А заказчик убийства депутата из Сызрани готовится предстать перед судом. Рассказываем главные новости Самарской области на 10 июня 2023 года.

Спирт украли отец и сын

Оперативникам удалось пролить свет на скандальную кражу ядовитого спирта для «Мистера Сидра». Выяснилось, что преступление было совершено в мае текущего года.

По предварительным данным, со склада полиции было вынесено 6 тонн конфискованной спиртосодержащей продукции. Охранял его старший сержант Иван Гребенкин. Он пустил на вверенную ему территорию двух самарцев: 49-летнего мужчину и его 27-летнего сына.

Все трое подозреваемых уже задержаны.

Завершено расследование покушения на убийство депутата

В Самарской области завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство председателя комитета физической культуры и спорта думы Сызрани Сергея Иванова. В качестве подозреваемого по делу проходит бизнесмен Вадим Пантюхин.

Следствие полагает, что он решил расправиться с народным избранником из-за неприязни и нанял киллера, пообещав исполнителю 1 млн. рублей за работу. Правда, наемник заказ так и не выполнил – вместо этого пошел в правоохранительные органы и все им рассказал. Заказчика задержали оперативники.

По информации регионального СУ СК, сейчас расследование уголовного дела в отношении бизнесмена завершено. Все материалы переданы в суд.

Напали на 11 человек и ударили ножом главу Росимущества

Одновременно с этим суд поставил точку в другом громком деле с участием банды Филимошиных. Участников группировки обвиняли в серии нападений на территории Самарской области. В числе их жертв – 11 жителей губернии и глава московского территориального отдела Росимущества Айвар Кинжабаев.

Нападение на Кинжабаева было совершено в 2018 году. Злоумышленники ворвались в дом, затолкали в ванную супругу и трех малолетних детей потерпевшего, а также работника, помогавшего семье по хозяйству. На главу семейства они набросились с железными палками. Кинжабаева били по голове, туловищу и конечностям, ударили ножом в правую половину груди. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В 2019 году преступников задержали, а в 2022 суд вынес им приговор. Осужденные решили его обжаловать. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу и вынесла вердикт. Подсудимых признали виновными и назначили наказание от 8 до 14 лет колонии строгого режима. Один из осужденных приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Ветер сносил палатки и деревья

В пятницу, 9 июня, в Самарской области также резко сменилась погода. На смену солнышку и теплу пришли дожди и порывистый ветер. Перемены оказались резкими и многих застали врасплох. Так, некоторые жители отправились на природу, но отдых оказался подпорчен.

Одна из компаний решила отдохнуть на заливе Ольгино в Климовке. Но внезапно нахлынувший ветер испортил планы. Судя по кадрам, которыми поделились отдыхающие, порывы ветра оказались довольно сильными. Компания дружно держала палатку, чтобы ее не снесло мощными потоками. Ситуацию усугублял и начавшийся дождь.

Напомним, аналогичная погода ожидается в регионе 10 июня 2023 года. Объявлен желтый уровень опасности.