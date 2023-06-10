Машины плывут, дворники не справляются: ливень и град обрушились на Самарскую область

После утренней жары в Самарской области 10 июня прошел ливень.

Гроза, крупный град и ливень, ветер 17-22 м/с, а местами до 27 м/с. Такое предупреждение получили жители Самарской области от МЧС. В регионе даже объявили оранжевые уровень погодной опасности.

Первой стихия накрыла Тольятти и некоторые районы области. В Подстепках дождь был такой силы, что не видно было, что происходит на соседних улицах. Вода лилась с неба стеной. В Сергиевском районе и поселке Луначарский Ставропольского района по крышам домов и машин барабанил град. Хорошо хоть обошлось без смерча.

«Зато освежились»

В Тольятти тоже прошел тропический ливень. Накрывало район за районом. Впрочем, местные жители, похоже, только рады ливню после утренней жары.

- Обычный летний дождь, - пишут тольяттинцы в соцсетях. – Зато освежились.

Из-за непогоды около памятника Татищеву в Тольятти закрыли кинотеатр под открытым небом. Субботние сеансы отменены.

Дорогу затопило, одежду хоть выжимай

В Самаре непогода долго запрягала. Пока в Куйбышевском районе уже во всю поливало и даже шел град, в других районах светило солнце. Тучи медленно наползали на город, где-то гремело, но дождь никак не начинался.

Зато когда начался, мало никому не показалось.

- Дворники не справляются, вообще ничего не видно, - рассказала «КП-Самара» горожанка Наталья, которую ливень застал в дороге.

- Вышла из такси на площади около железнодорожного вокзала, и начался ливень. Лило как из ведра. Пока добежала до перехода, одежду можно было выжимать, - вспоминает самарчанка Ольга. – Только села в электричку, дождь закончился.

В некоторых районах гром гремел так, что срабатывали сигнализации на машинах.

На перекрестке Самарской и Полевой в Самаре водителям пришлось срочно переквалифицироваться в капитанов кораблей. Проезжую часть затопило, машины буквально плывут.

Кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной у Ладьи, как и его тольяттинский коллега, отменил сеансы.

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