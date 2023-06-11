«У тебя откуда руки растут?!»: самарские портнихи откровенно рассказали, чем их шокируют клиенты

День работника текстильной и легкой промышленности отмечают 11 июня. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В погоне за уникальным элементом гардероба многие направляются в ближайшие ателье или к мастеру, которого посоветовала подруга. Однако ожидания не всегда совпадают с реальностью и результат может быть, мягко говоря, неожиданным.

В честь Дня работника текстильной и легкой промышленности, который отмечают 11 июня 2023 года, корреспондент «КП-Самара» поговорила с портнихами и необычные случаи из их работы. Истории публикуются на условиях анонимности.

«Мда, шьете вы, конечно, «первоклассно»

Работаю в ателье я уже 23 года, поэтому много историй накопилось. Из недавних - как-то к нам в салон пришли мама с дочкой. Мама уже пожилая, ей где-то за 70, а дочке в районе 40. Заказали они у нас пошить им три платья. Как оказалась, мама без среднеспециального образования всю жизнь шила себе и детям самостоятельно, но из-за возраста стала плохо видеть и была вынуждена оставить шитье.

Поначалу они показались милыми дамами, но почему-то сразу появилось чувство, что работа не будет легкой. Так и получилось. С какого-то перепуга пожилая женщина решила, что мы не профессионалы и нас нужно учить уму-разуму. Напоминаю, у женщины даже образования нет. Старушка постоянно приходила к нам и пыталась контролировала что и как мы кроим и какие делаем лекала. Доказывала, что выточки не нужны там, где они просто необходимы.

Несмотря на то, что платья были для ее сорокалетней дочери, на примерке без мамочки не обходилось никак. Вечные непрошеные советы, странная критика и едкие замечания просто высасывали из меня и моей коллеги все жизненные силы.

- Мда, девочки, шьете вы, конечно, «первоклассно», - съязвила напоследок женщина, когда мы закончили всю работу.

Таких слов благодарности я никогда еще не слышала. Больше мы с ней, к счастью, не работали.

Самый честный клиент

Однажды женщина принесла брюки мужа, надо было укороить. Конечно, без ведома супруга. Уверяла нас, что уже 30 лет самостоятельно мужу все брюки ушивает и всегда все нормально. Единственное, у нее была просьба.

- Только отрежьте по линии, которую я подогнула. Здесь нужно дать припуск, - говорит она мне.

У нас случилось небольшое недопонимание, и я стала ей объяснять, что не первый день в ателье работаю и знаю, что такое готовый вид в брюках. В итоге мы все обрезали, отдали, она ушла и, вроде, все было хорошо. Не прошло и десяти минут, женщина звонит нам с истерикой.

- Вы мне испортили штаны: они короткие! Как вы могли?! Я же сказала, как нужно, - истерила мне в трубку клиентка.

Я спокойно предложила ей прийти обратно, чтобы посмотреть, что ее не устраивает. Женщина пришла и начала сравнивать наши брюки и брюки своего мужа. Там оказался абсолютно разный крой, а она все сравнивала, прикладывая ко внутреннему шаговому шву. Естественно ничего не совпадает. Мы объясняем, что нужно прикладывать по боковому, так как лунное сечение немного не совпадает из-за разности кроя.

- Ладно, вечером я попрошу мужа померить брюки и, если я не правда, позвоню и извинюсь, - говорит она нам и уходит из салона.

Наступает вечер. Раздается звонок.

- Девушка, извините, пожалуйста, я была не права. Все идеально подошло, - говорит мне женщина в трубку.

Это самый честный клиент оказался.

«У тебя откуда руки растут?!»

Я всегда мечтала шить и, когда училась, думала, что ко мне будут приходить одни модели. Ага, кончено. Мой любимый тип клиентов – женщины в теле, которые насмотрятся всяких шоу про моделей и думаю: «Это мне идеально подойдет!».

Не так давно приходит ко мне дама plus-size в лосинках, мини-юбке, топике и маленькой накидочке. Показывает фотографию модели и говорит: «Хочу как у нее».

И смешно, и грустно. Я начинаю отговаривать и объяснять. Мол, вы дама с формами, давайте конкретно под вас изменим заказ. Долго боролись, но в итоге она согласилась. Сняли мерки, я сделала лекало, все пошила так, что даже мне понравилось. Когда девушка пришла за заказом, я обомлела.

«У тебя откуда руки растут?! Я вообще не этого просила!» – орала клиентка.

Когда на меня кричат, я теряюсь, поэтому в тот момент за меня заступилась моя напарница, которая видела весь этот цирк. Все закончилось нормально, но осадок до сих пор неприятный. Больше я за такие проекты стараюсь не браться.

«Мы не на рынке, чтобы торговаться»

Пришла к нам в ателье женщина, сразу было понятно, что кто-то порекомендовал. Рассказала, что ей требуется, мы все посчитали и назвали цену за оказание услуг. Когда она узнала стоимость пошива, начала расспрашивать можно ли подешевле. Мы же не на рынке, чтобы торговаться. Распрощались, и она ушла.

Через 15 минут возвращается и рассказывает, что ей в соседнем ателье на три тысячи рублей меньше предлагают. Мы с коллегой переглянулись и говорим: « Ну, удачи тогда, мы не против».

Видимо, что-то «с тем ателье, где на три тысячи дешевле», было не так, и женщина осталась у нас. Мы подобрали ей ткани и все пошили. Женщина ушла очень довольная. Она потом нам даже отзывы писала и благодарила.

Стилист не всегда прав

Одна клиентка решила выйти замуж во второй раз. Женщина уже в возрасте, полная. Всю жизнь она носила брюки, а перед свадьбой наняла себе стилиста, который подобрал ей платье-рыбку с корсетом и открытыми плечами. Классно, конечно, но эта женщина в теле, то есть с животом, с хорошими такими бедрами, поэтому сделать такое платье на нее, чтобы хорошо сидело, было проблемой. Пытались отговорить – не вышло, пришлось шить.

Мы сшили юбку, а она в свою очередь приобрела утягивающее белье-комбинацию. Комбинация была такая, которая застегивалась только на талии. Мы сшили корсет, на примерке всю ее утянули, она надела это свое белье утягивающее. Стоит не дышит, все хорошо. Естественно, долго это не продлилось, потому что в какой-то момент клиентка выдохнула и у нее живот из-под корсета выпал.

Примерка была накануне свадьбы, поэтому времени все перешивать не было. Клиентка, увидев, что случилось, начала рыдать. Мы тоже рыдаем, не знаем, что с этим делать.

Решили, что женщина на свадьбу пойдет в костюме, который мы шили пару месяцев назад для нее.