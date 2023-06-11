«Розовый» рэп, метал, рок: необычные авторы поборолись за звание суперфиналистов «САМ.ФЕСТа – 2023» в Самаре

на конкурс прислали более тысячи заявок от авторов музыки разных жанров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 11 июня 2023 года, с 13:00 на главной сцене Струковского сада в Самаре идет отборочный концерт финалистов всероссийского фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Всего 13 конкурсантов продемонстрировали свой талант. Рассказываем, как прошел отбор и что необычного было.

Совсем новое комбо артистов

Весь день 11 июня свою судьбу вершили 13 групп и артистов, доказывая, что именно они достойны стать суперфиналистами и зажечь сердца самарцев 12 июня на площади Куйбышева на одной сцене вместе с известными артистами и звездами отечественной музыки.

По словам организаторов фестиваля, на конкурс прислали более тысячи заявок от авторов музыки разных жанров: от джаза до рока и фолка. В финал прошли только 13 самых сильных и ярких артистов и групп. На сцене Струковского сада они показывали, на что способны. Первым на сцену вышел квартет «Хвоя» из Пензы. Солистки в возрасте от 17 до 21 года своим фольклором и мощными голосами заставили зрителей завороженно себя слушать. А аранжировка в смешанном стиле рока согревала не только душу, но и тело.

Большинство номинантов на звание суперфиналистов сегодня выступали с динамичными аранжировками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приветственным словом к зрителям обратился продюсер и член жюри «САМ.ФЕСТа» Андрей Самсонов. Он отметил, что в 2023 году получилось совсем новое комбо артистов.

— Тут и девушка с арфой, которая вообще не поет, а только играет, и «Хвоя» с фолком, которые уже очень хорошо разогрели зал. Дальше больше и очень разнообразно, я уверен, — поделился эмоциями Андрей Самсонов.

Следующими на сцену поднялись донецкие ребята из группы TOLK. Их метал поразил всех! Зал кричал вместе с артистами. А трио «ДаняДаша» из Екатеринбурга заставили солнце выйти из-за туч своей летней музыкой. Солистка задала жару веселыми танцами и неземным голосом, а между песнями философствовала о жизни.

Динамичные аранжировки

Певица из Тюмени, выступающая под псевдонимом Tixi Ti, удивила самарскую публику «розовым» рэпом, а исполнение 17-летней Lesa FS было пропитано личными переживаниями о школьных заботах, первой любви, последнем звонке. Новый ритм биения сердец публики задала московская группа TattooIn – мужские медляки и настоящий русский рок пропитали собой весь зал. Ни с одним другим номинантом аудитория не была настолько близка: помимо бесконечных аплодисментов, абсолютно каждый подпевал группе, а в конце под романтичную песню зрители достали свои телефоны и включили фонарики.

Поздним вечером 11 июня в Самаре будут объявлены три суперфиналиста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внимание к себе приковали и Лиза Матрешка с музыкантами из Пскова. Они решили покорить всех мелодией из драм-машины и душевными текстами. И у них получилось. Публика мечтательно закрывала глаза, наслаждаясь происходящим, и после каждой композиции дарила оглушительные аплодисменты романтичной псковской матрешке.

Зарядила позитивом слушателей группа «КИНЕМО». Самарские ребята исполнили добрые и выразили свою любовь родному городу «с волжскими закатами» через одноименный трек. А вот у группы ALENA NAI возникли технические неполадки, которые к слову на фестивале были нередки. Из-за них солистке Алене пришлось развлекать гостей фестиваля анекдотами на протяжении 10 минут.

Интересно, что большинство номинантов на звание суперфиналистов сегодня выступали с динамичными аранжировками, которые можно отнести к року либо к около роковой стилистике. За звание суперфиналиста также боролись донецкие группы «Дуглас» и «ПОЛИФОНИЯ», Ольга Максимова из Санкт-Петербурга, Маргарита Аришина из Челябинска.

Посмотреть выступления на гранд-финале сможет каждый желающий бесплатно. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Гранд-финал и пиротехническое мультимедиа шоу

Спецгостем первого конкурсного дня стала группа «Инкогнито» – финалист прошлого фестиваля. Она завершила отборочный этап и неожиданно собрала толпу у сцены. Как оказалось, многие пришли на отборочный концерт только ради них. Поздним вечером 11 июня в Самаре будут объявлены три суперфиналиста, которые в День России, 12 июня, примут участие в гранд-финале фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ».

Посмотреть выступления сможет каждый желающий бесплатно. Согласно программе, опубликованной организаторами, зрителей начнут запускать в 13:30. В 14:00 на сцене выступит группа «Зверобой», с 14:30 до 16:00 будут выступать три суперфиналиста, в 16:00 можно будет увидеть выступление группы «Двадцать», в 17:00 –Дмитрия Маликова, в 18:15 – Ramil’, в 19:30 – Люси Чеботиной, в 20:15 – Вадима Самойлова, в 21:35 – Гарика Сукачева.

Кульминацией праздника и одной из самых ярких особенностей фестиваля станет уникальное пиротехническое мультимедиа шоу. Оно впервые состоится на здании самарского театра оперы и балета в 22:45. Крыша театра превратится в площадку для пиротехнического спектакля, а фасад театра станет холстом для необычных сюжетов 3D-mapping шоу. Проекция ко Дню России будет синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами.