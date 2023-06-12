Гири, бег и отжимания: самые яркие кадры забега «Королева спорта» и фестиваля «Игры ГТО» на набережной

Забег проходит в Самаре каждый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкая музыка, азартные крики «Давай, давай!», сосредоточенные лица спортсменов, отдающих все силы во время состязания, гром аплодисментов и искренние улыбки победителей и участников – спортивный праздник на набережной в Самаре 12 июня собрал более 1700 участников и сотни зрителей. В День России около бассейна ЦСКА проходил двойной спортивный праздник – традиционный забег «Королева спорта» и дебютный фестиваль «Игры ГТО». Рассказываем, как это было и показываем самые яркие фото.

В состязаниях приняли участие полторы тысячи человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Привлечь молодых

Забег «Королева спорта» проводится в Самаре уже несколько лет, и с каждым годом число участников растет. 12 июня 2023 для участия в спортивном фестивале зарегистрировалось около 1700 человек, из них 1,5 тысячи приняли участие в забеге, а 200 – в фестивале «Игры ГТО».

Традиционно в забеге могли принять участие и профессионалы, и любители. Каждый мог выбрать дистанцию себе по душе. Дети бежали дистанцию в 600 метров.

самарцы с удовольствием бежали дистанцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корпоративные команды самарских организаций и предприятий могли попробовать свои силы в забегах на дистанции в 5*3 км, 3 км и 5 км. Также в программе спортивного праздника были- костюмированный забег и отдельные забеги на дистанции в 5 км, 10 км и 21,1 км.

- Это для меня далеко не первый старт – только за последние дни их было несколько, но все равно, конечно, есть волнение, что удалось выиграть, - признался журналисту «КП-Самара» один из победителей Дмитрий Грызлов. – Бегом я занимаюсь шесть лет, я не профессиональный спортсмен, но выступаю на уровне области. Я учусь на преподавателя физкультуры, а бег для меня – это хобби. Каждый день тренируюсь по 2-2,5 часа. Уверен, что такие забеги – это очень важно, важно своим примером показать преимущества здорового образа жизни. В наше время, когда каждый второй ребенок знает, что такое электронная сигарета и она у него есть, популяризация спорта поможет «вытащить» это молодое поколение, чтобы они были здоровыми, умными.

Отдельные забеги были посвящены северной ходьбе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Самый полезный спорт»

Отдельно стартовали состязания по северной ходьбе на дистанции в 3 и 10 км, фан-забег «Самарская Миля» на 1586 метров, а также эстафета «Мама, Папа, Я - Спортивная семья».

- Я юрист, занимаюсь северной ходьбой не так долго, но любовь случилась буквально с первого шага, - признается самарчанка Марина Егорова. - Это самый комфортный и полезный и самый демократичный вид спорта, всем рекомендую. Бег, например, полезен не всем, а вот северная ходьба доступна всем. Мне очень понравилось участие в этом мероприятии!

Все желающие могли испытать себя в сдаче норм ГТО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оставаться в хорошей форме

Одновременно около бассейна ЦСКА впервые проходила эстафета «Игры ГТО». В ней зарегистрировались 200 участников, разбитые на команды по пять человек. Они соревновались в прыжках в длину, отжиманиях, приседаниях с гирей в руках, подниманию туловища из положения лежа на спине, а также подтягиванию на высокой перекладине.

ГТО - возможность испытать себя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- ГТО – очень интересный проект, - признается жительница Волжского района Юлия Гуцу. – У меня уже есть золотой значок, но когда знакомый предложил попробовать себя и представить Волжский район, с удовольствием согласилась. Я работаю инструктором по плаванию в детском саду, спортом занимаюсь пять раз в неделю. Тренажерный зал, бег, плавание – все это помогает мне оставаться в отличной физической форме. У меня двое детей, их тоже приобщаю к спорту, они уже сдавали нормы ГТО. Даже моя мама, хотя ей уже много лет, увлеклась ГТО и попробовала свои силы!

В "Играх ГО" приняли участие 200 человек

Самарец Александр Деренов признается – решил принять участие в эстафете из интереса.

- Я ежегодно участвую в «Гонке героев», хожу в спортзал, иногда бегаю. Специально не готовился, но решил проверить свои силы в ГТО, - рассказал самарец. – Я работаю в ИТ-сфере, веду сидячий образ жизни, и спорт помогает мне разнообразить жизнь и оставаться в форме.

«Возможность проверить себя»

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях в абсолютном зачете получили дипломы и медали, а также подарки и призы от партнеров соревнования. А всем участникам, завершившим свою дистанцию, на финише вручали уникальные коллекционные медали с символом города.

Все участники получили памятные медали, а победители- подарки и призы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- ГТО – это в принципе важно, это индикатор для тех, кто регулярно занимается спортом, ведь если человек спортивный, то выполнить эти нормативы ему вполне по силам, - отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Дмитрий Чеканов. - Считаю, что каждый уважающий себя спортсмен или любитель, который занимается спортом и хочет знать, на что он способен – ему нужны единые индикаторы. И такими индикаторами выступают нормативы ГТО. Это возможность проверить себя, свой уровень, получить свой знак отличия. Это первые такие игры, думаю, будем раз в сезон их проводить. Также все лето в парке Гагарина будут проходить выходные с ГТО, где можно сдать сразу весь комплекс. Первые такие выходные пройдут уже 24-25 июня. Важно – для участия обязательно нужна медицинская справка.