На выходных погода приготовила самарцам приятный сюрприз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце прошлой недели в Самару пришли похолодание и дожди. Однако пляжный сезон открыт и хочется предаваться типично летним забавам - загорать и купаться. Рассказываем, когда в Самару вернется жара в июне 2023 года и позволит нам отправиться на пляж.

Данные предоставлены погодным сервисом Gismeteo.ru.

Когда в Самару вернется жара в июне 2023 года

Солнечная погода с температурой воздуха свыше +25 градусов ожидается лишь с пятницы, 16 июня. До этого самарцам придется немного померзнуть.

Со вторника по пятницу в Самаре будет преимущественно пасмурно. В среду, 14 июня 2023 года, днем столбик термометра не поднимется выше +23 градусов. Ночью до +18 градусов. Подует северо-восточный ветер, 3-4 м/с.

В четверг, 15 июня 2023 года, все так же хмуро. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Днем +21...+22 градусов, ночью +17 . Слабый ветер.

В пятницу, 16 июня 2023 года, облачно с прояснениями, +24...+26 градусов днем и +16...+18 ночью.

И, наконец, в выходные дни придет жара. В субботу, 17 июня, воздух прогреется до +29 градусов днем, ночью по-прежнему прохладно: +16 градусов. В воскресенье, 18 июня, будет ясно и тепло. Днем до +27 градусов, ночью +16 градусов.

Однако, согласно долгосрочным метеосводкам, радоваться рано. В начале следующей недели в Самаре вновь ожидается похолодание. Точность таких прогнозов составляет 60-70%.