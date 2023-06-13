Годами изводил супругу ревностью: экс-полицейского отправили в колонию за доведение жены до самоубийства

17 лет брака обернулись трагедией.

Самарский областной суд поставил точку в громком деле о доведении до самоубийства Гульназ Бадертдиновой собственным супругом. Обвиняемый в конце 2022 года был приговорен к трем годам лишения свободы, но его защита не согласилась и подала апелляцию. Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения.

Тело нашли в колодце

Жизнь 40-летней матери двоих детей Гульназ Бадертдиновой оборвалась в октябре 2018 года. Ее тело было найдено в колодце у дома в селе Шентала Самарской области. Женщина оставила предсмертную записку, следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Под подозрение попал супруг погибшей – местный участковый Гакиль Бадертдинов. Как выяснилось, еще в августе 2018 года супруга решила прервать 17-летний брак и уехала. Жили они порознь, но в одном селе. Позже на суде Гакиль подтвердил, что не хотел терять семью, но в это же время угрожал своей супруге и писал грубые сообщения ей на телефон.

- По словам подсудимого, супруга сама провоцировала его на оскорбления. Вину он не признает, его адвокат также настаивает на невиновности, - рассказывал в период судебного следствия представитель потерпевшей стороны адвокат Владимир Красиков.

Гульназ Бадертдиновой было всего 40 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Годами изводил жену ревностью

По рассказам соседей, семья Бадертдиновых жили по меркам небольшого села достаточно хорошо – свой дом, скотина, он работает участковым, она – юрист-консультант, воспитывают двоих дочерей. Тревожные «звоночки» начались практически сразу после их знакомства – Гакиль был очень ревнивый. В этом убеждены соседи.

- Он обвинял ее в неверности, она его – в рукоприкладстве. Но советы «взрослых» молодые не слушали – так и жили, - вспоминают знакомые семейной пары.

Во время расследования родные Гульназ раз за разом припоминали все новые подробности: на чьей-то свадьбе Гакиль приревновал ее к мужчине в годах, у которого дергался глаз – он решил, что тот подмигивает его жене. Потом запретил ей общаться с мужчинами – даже сесть в машину к соседу или коллеге, чтобы быстро доехать до дома, ей запрещалось. Сестра погибшей вспоминала, как та жаловалась на побои, оскорбления и унижения: то он ей нос сломает, то с лестницы спустит, но на все советы обратиться в полицию Гульназ твердо отвечала: нет, боюсь, что Гакиля после этого из органов уволят.

Откровением для всех стали показания дочерей погибшей женщины: старшая дочь, Алина, к примеру, вспомнила в разговоре со следователями, что в последнее время мама спала с дочерьми, но посреди ночи папа мог зайти к ним в комнату, устроить скандал, всех разбудить, ударить жену и уйти, потом возвращался, и так всю ночь, пока он не засыпал.

По словам дочек, Гульназ даже завела «дежурный» комплект одежды, который всегда хранила в бане, потому что ей и девочкам порой приходилось сбегать от мужа во двор посреди ночи. Даже зимой.

Родственники погибшей женщины винят во всем бывшего зятя Фото: Александра БУДАЕВА

По словам обвиняемого, жена сама его доводила

У самого Гакиля была совершенно другая версия происходящего. Исходя из версии обвиняемого, женщина сама доводила и его, и себя.

- Проблемы у нас начались с 2012 года, когда ее родители приехали с Дальнего Севера и поселились в Денискино. Отец у нее пьющий, обижал мать, Гульназ переживала, ночами не спала, пила какие-то таблетки постоянно. Число таблеток множилось, а она становилось все более нервной, взвинченной. Начала курить, пить, в такие моменты играла на публику: выскакивала во двор, якобы это я ее выгнал. Тогда приходилось за ней выходить, чтобы вернуть в дом, - говорил следователям Гакиль Бадертдинов, судя по документам, которые попали в распоряжение «КП-Самара».

Однако правоохранители пришли к выводу, что все же Гакиль годами изводил свою супругу ревностью, унижениями и жестоким обращением, что стало впоследствии причиной ее страшного решения. Ему предъявили обвинение и приговорили к трем годам лишения свободы.

За четыре года расследования этого запутанного дела экс-участковый так и не признал свою вину в смерти супруги. Он не согласился с решением Исаклинского районного суда первой инстанции и вместе со своим защитником подал апелляционную жалобу в Самарский областной суд. Однако жалоба Гакиля Бадертдинова была отклонена и обвинительный вердикт на три года колонии общего режима вступил в законную силу. Как стало известно журналисту «Комсомольской правды», в ближайшее время родственники погибшей женщины обратятся в суд к бывшему зятю о компенсации морального вреда.

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