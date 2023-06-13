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Общество13 июня 2023 12:40

Бесплатно и полезно: самарский тренер рассказала, как правильно тренироваться на улице

Тренер Ангелина Орлова из Самара показала комплекс упражнений на уличных тренажерах
Анастасия ЗУБКОВА
Тренер из Самары показала упражнения для тренировок на улице

Тренер из Самары показала упражнения для тренировок на улице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти в каждом самарском дворе можно найти спортивный зал. Речь о том, что находится прямо под открытым небом, а вход туда для всех желающих бесплатный. Да-да, это те самые странные и непонятные уличные тренажеры, с которыми простые смертные знать не знают, что делать да с какой стороны подойти. Сейчас разберемся! Самарский тренер Ангелина Орлова рассказала «Комсомолке», как правильно тренироваться на уличных тренажерах и даже показала комплекс упражнений для поддержания здоровья.

Для здоровья абонемент не нужен

Часто новички (да и некоторые профи) понятия не имеют, как заниматься на бесплатных спортивных площадках. Вроде все понятно: здесь турник, а вот и велотренажер. А пользоваться как? Ангелина Орлова уверена: уличные тренажеры стоят себе одинокие и ненужные из-за отсутствия минимальных знаний. Местным жителям не хватает опыта.

- Действительно, многие фанаты спорта и здорового образа жизни от незнания недооценивают уличные тренажеры. Хотя в них ох как много полезного, - говорит Ангелина.

По словам самарского тренера, главные плюсы спортплощадок под открытым небом — бесплатный доступ и выбор локации. Хотите устроить тренировку с видом на красавицу-Волгу — отправляетесь на набережную! Нет настроения и сил? Не тратьте время на дорогу и дойдите до ближайшего к дому инвентарю.

- Нельзя преувеличить пользу спорта на свежем воздухе. Именно на улице во время тренировки происходит насыщение кислородом, благодаря чему упражнения будут менее утомительными. Вдобавок организм получит витамин D от воздействия солнечных лучей.

Степперы и маятники

Большинство спортплощадок оборудованы брусьями, турниками и скамьями для пресса. На подобных тренажерах выполняются упражнения на развития мышц рук, плеч, спины и живота. Здесь же встречаются и кардиотренажеры (эллиптический, степпер, велотренажер, маятник), и инвентарь с рычажным механизмом. Правда, чаще они вызывают интерес у детей.

- Конечно, некоторые из тренажеров имеют ограниченные функционал. Например, фиксированную нагрузку и размеры, поэтому тот или иной спортивный инвентарь может подойти не для каждого человека, но даже с минимальным набором оборудования на площадке можно сделать комплексную тренировку для поддержания здоровья.

Правила безопасного спорта

Уличная тренировка (как и любая другая) требует некоторых правил для безопасного спорта.

— Выбор спортивной одежды и обуви. Костюм для выполнения упражнений должен соответствовать погоде, быть практичным и удобным. На лето прекрасно подойдут шорты, лосины или легкие штаны, на верх — футболка из дышащего материала.

— Защита от перегрева и ожогов. При палящем солнце обязательно надеваете головной убор, а также не забывайте наносить на открытые участки тела солнцезащитный спрей.

— Соблюдение водного баланса. Проще говоря, пейте больше воды. При активных тренировках организм теряет много жидкости, ее обязательно нужно восполнять. Пить воду можно даже во время тренировки, главное — пить небольшими глотками.

Тренер Ангелина Орлова показала один из вариантов круговой тренировки на улице. Она направлена на поддержание здоровья и подходит для любого уровня подготовки. Каждое упражнение выполняем по 10-12 раз. После начинаем все заново. Не забываете перед началом выполнить разминку и завершить тренировку заминкой!

Выпады на одной ноге

Выпады на одной ноге

Выпады на одной ноге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При выпадах на одной ноге задействованы мышцы ног, ягодиц, спины и живота. При регулярном выполнении этого упражнения стройные ноги и упругие ягодицы вам гарантированы. Выполняйте упражнение по 12 раз на каждую сторону.

Подъем корпуса на скамье

Подъем корпуса на скамье

Подъем корпуса на скамье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря подъемам корпуса укрепляется полный мышечный массив мышц пресса. Живот становится более плоским. Кроме того, это упражнение является профилактикой болей в спине.

Ягодичный мост

Ягодичный мостик

Ягодичный мостик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ягодичный мост на скамье отлично подходит для тренировки передней и задней поверхности бедра и ягодичных мышц. Кроме того, это упражнение способствует растяжке мышц ног. Выполняете подъем каждой ноги по 10 раз.

Отжимания

Отжимания на турнике

Отжимания на турнике

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отжимания — классика любой тренировки! Это упражнение можно выполнять где угодно, уличная площадка не исключение. Хорошо, если рядом есть специальный турник.

Боковые выпады

Боковые выпады

Боковые выпады

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избавиться от проблемных зон в области внутренней части бедра помогут боковые выпады. Благодаря движениям в сторону получится укрепить большую ягодичную мышцу.

Подъем ног в висе на перекладине

Подъем ног в висе на перекладине

Подъем ног в висе на перекладине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подъем ног в висе считается сложной техникой, потому и эффект от этого упражнения может приятно удивить. В подарок за силу и выносливость — кубики пресса.

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