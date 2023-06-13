Бесплатно и полезно: самарский тренер рассказала, как правильно тренироваться на улице

Тренер из Самары показала упражнения для тренировок на улице
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Почти в каждом самарском дворе можно найти спортивный зал. Речь о том, что находится прямо под открытым небом, а вход туда для всех желающих бесплатный. Да-да, это те самые странные и непонятные уличные тренажеры, с которыми простые смертные знать не знают, что делать да с какой стороны подойти. Сейчас разберемся! Самарский тренер Ангелина Орлова рассказала «Комсомолке», как правильно тренироваться на уличных тренажерах и даже показала комплекс упражнений для поддержания здоровья.
Для здоровья абонемент не нужен
Часто новички (да и некоторые профи) понятия не имеют, как заниматься на бесплатных спортивных площадках. Вроде все понятно: здесь турник, а вот и велотренажер. А пользоваться как? Ангелина Орлова уверена: уличные тренажеры стоят себе одинокие и ненужные из-за отсутствия минимальных знаний. Местным жителям не хватает опыта.
- Действительно, многие фанаты спорта и здорового образа жизни от незнания недооценивают уличные тренажеры. Хотя в них ох как много полезного, - говорит Ангелина.
По словам самарского тренера, главные плюсы спортплощадок под открытым небом — бесплатный доступ и выбор локации. Хотите устроить тренировку с видом на красавицу-Волгу — отправляетесь на набережную! Нет настроения и сил? Не тратьте время на дорогу и дойдите до ближайшего к дому инвентарю.
- Нельзя преувеличить пользу спорта на свежем воздухе. Именно на улице во время тренировки происходит насыщение кислородом, благодаря чему упражнения будут менее утомительными. Вдобавок организм получит витамин D от воздействия солнечных лучей.
Степперы и маятники
Большинство спортплощадок оборудованы брусьями, турниками и скамьями для пресса. На подобных тренажерах выполняются упражнения на развития мышц рук, плеч, спины и живота. Здесь же встречаются и кардиотренажеры (эллиптический, степпер, велотренажер, маятник), и инвентарь с рычажным механизмом. Правда, чаще они вызывают интерес у детей.
- Конечно, некоторые из тренажеров имеют ограниченные функционал. Например, фиксированную нагрузку и размеры, поэтому тот или иной спортивный инвентарь может подойти не для каждого человека, но даже с минимальным набором оборудования на площадке можно сделать комплексную тренировку для поддержания здоровья.
Правила безопасного спорта
Уличная тренировка (как и любая другая) требует некоторых правил для безопасного спорта.
— Выбор спортивной одежды и обуви. Костюм для выполнения упражнений должен соответствовать погоде, быть практичным и удобным. На лето прекрасно подойдут шорты, лосины или легкие штаны, на верх — футболка из дышащего материала.
— Защита от перегрева и ожогов. При палящем солнце обязательно надеваете головной убор, а также не забывайте наносить на открытые участки тела солнцезащитный спрей.
— Соблюдение водного баланса. Проще говоря, пейте больше воды. При активных тренировках организм теряет много жидкости, ее обязательно нужно восполнять. Пить воду можно даже во время тренировки, главное — пить небольшими глотками.
Тренер Ангелина Орлова показала один из вариантов круговой тренировки на улице. Она направлена на поддержание здоровья и подходит для любого уровня подготовки. Каждое упражнение выполняем по 10-12 раз. После начинаем все заново. Не забываете перед началом выполнить разминку и завершить тренировку заминкой!
Выпады на одной ноге
Выпады на одной ноге
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
При выпадах на одной ноге задействованы мышцы ног, ягодиц, спины и живота. При регулярном выполнении этого упражнения стройные ноги и упругие ягодицы вам гарантированы. Выполняйте упражнение по 12 раз на каждую сторону.
Подъем корпуса на скамье
Подъем корпуса на скамье
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Благодаря подъемам корпуса укрепляется полный мышечный массив мышц пресса. Живот становится более плоским. Кроме того, это упражнение является профилактикой болей в спине.
Ягодичный мост
Ягодичный мостик
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ягодичный мост на скамье отлично подходит для тренировки передней и задней поверхности бедра и ягодичных мышц. Кроме того, это упражнение способствует растяжке мышц ног. Выполняете подъем каждой ноги по 10 раз.
Отжимания
Отжимания на турнике
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отжимания — классика любой тренировки! Это упражнение можно выполнять где угодно, уличная площадка не исключение. Хорошо, если рядом есть специальный турник.
Боковые выпады
Боковые выпады
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Избавиться от проблемных зон в области внутренней части бедра помогут боковые выпады. Благодаря движениям в сторону получится укрепить большую ягодичную мышцу.
Подъем ног в висе на перекладине
Подъем ног в висе на перекладине
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подъем ног в висе считается сложной техникой, потому и эффект от этого упражнения может приятно удивить. В подарок за силу и выносливость — кубики пресса.