Бесплатно и полезно: самарский тренер рассказала, как правильно тренироваться на улице

Тренер из Самары показала упражнения для тренировок на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти в каждом самарском дворе можно найти спортивный зал. Речь о том, что находится прямо под открытым небом, а вход туда для всех желающих бесплатный. Да-да, это те самые странные и непонятные уличные тренажеры, с которыми простые смертные знать не знают, что делать да с какой стороны подойти. Сейчас разберемся! Самарский тренер Ангелина Орлова рассказала «Комсомолке», как правильно тренироваться на уличных тренажерах и даже показала комплекс упражнений для поддержания здоровья.

Для здоровья абонемент не нужен

Часто новички (да и некоторые профи) понятия не имеют, как заниматься на бесплатных спортивных площадках. Вроде все понятно: здесь турник, а вот и велотренажер. А пользоваться как? Ангелина Орлова уверена: уличные тренажеры стоят себе одинокие и ненужные из-за отсутствия минимальных знаний. Местным жителям не хватает опыта.

- Действительно, многие фанаты спорта и здорового образа жизни от незнания недооценивают уличные тренажеры. Хотя в них ох как много полезного, - говорит Ангелина.

По словам самарского тренера, главные плюсы спортплощадок под открытым небом — бесплатный доступ и выбор локации. Хотите устроить тренировку с видом на красавицу-Волгу — отправляетесь на набережную! Нет настроения и сил? Не тратьте время на дорогу и дойдите до ближайшего к дому инвентарю.

- Нельзя преувеличить пользу спорта на свежем воздухе. Именно на улице во время тренировки происходит насыщение кислородом, благодаря чему упражнения будут менее утомительными. Вдобавок организм получит витамин D от воздействия солнечных лучей.

Степперы и маятники

Большинство спортплощадок оборудованы брусьями, турниками и скамьями для пресса. На подобных тренажерах выполняются упражнения на развития мышц рук, плеч, спины и живота. Здесь же встречаются и кардиотренажеры (эллиптический, степпер, велотренажер, маятник), и инвентарь с рычажным механизмом. Правда, чаще они вызывают интерес у детей.

- Конечно, некоторые из тренажеров имеют ограниченные функционал. Например, фиксированную нагрузку и размеры, поэтому тот или иной спортивный инвентарь может подойти не для каждого человека, но даже с минимальным набором оборудования на площадке можно сделать комплексную тренировку для поддержания здоровья.

Правила безопасного спорта

Уличная тренировка (как и любая другая) требует некоторых правил для безопасного спорта.

— Выбор спортивной одежды и обуви. Костюм для выполнения упражнений должен соответствовать погоде, быть практичным и удобным. На лето прекрасно подойдут шорты, лосины или легкие штаны, на верх — футболка из дышащего материала.

— Защита от перегрева и ожогов. При палящем солнце обязательно надеваете головной убор, а также не забывайте наносить на открытые участки тела солнцезащитный спрей.

— Соблюдение водного баланса. Проще говоря, пейте больше воды. При активных тренировках организм теряет много жидкости, ее обязательно нужно восполнять. Пить воду можно даже во время тренировки, главное — пить небольшими глотками.

Тренер Ангелина Орлова показала один из вариантов круговой тренировки на улице. Она направлена на поддержание здоровья и подходит для любого уровня подготовки. Каждое упражнение выполняем по 10-12 раз. После начинаем все заново. Не забываете перед началом выполнить разминку и завершить тренировку заминкой!

Выпады на одной ноге

Выпады на одной ноге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При выпадах на одной ноге задействованы мышцы ног, ягодиц, спины и живота. При регулярном выполнении этого упражнения стройные ноги и упругие ягодицы вам гарантированы. Выполняйте упражнение по 12 раз на каждую сторону.

Подъем корпуса на скамье

Подъем корпуса на скамье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря подъемам корпуса укрепляется полный мышечный массив мышц пресса. Живот становится более плоским. Кроме того, это упражнение является профилактикой болей в спине.

Ягодичный мост

Ягодичный мостик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ягодичный мост на скамье отлично подходит для тренировки передней и задней поверхности бедра и ягодичных мышц. Кроме того, это упражнение способствует растяжке мышц ног. Выполняете подъем каждой ноги по 10 раз.

Отжимания

Отжимания на турнике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отжимания — классика любой тренировки! Это упражнение можно выполнять где угодно, уличная площадка не исключение. Хорошо, если рядом есть специальный турник.

Боковые выпады

Боковые выпады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избавиться от проблемных зон в области внутренней части бедра помогут боковые выпады. Благодаря движениям в сторону получится укрепить большую ягодичную мышцу.

Подъем ног в висе на перекладине

Подъем ног в висе на перекладине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подъем ног в висе считается сложной техникой, потому и эффект от этого упражнения может приятно удивить. В подарок за силу и выносливость — кубики пресса.