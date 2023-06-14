«Споткнулся, упал в лужу и умер»: спасатель из Самары рассказал о трагедиях в купальный сезон

Три трагичные истории самых нелепых смертей на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето 2023 года в Самарской области обещает быть теплым и солнечным. А это означает, что пляжи на набережной, за Волгой и на озерах и реках региона будут переполнены людьми. В преддверии открытия очередного купального сезона журналист «КП-Самара» поговорил со спасателем, который уже много лет несет дежурство на водной акватории, стараясь уберечь от трагедии отдыхающих и спасая тех, кто все же оказался на грани гибели в воде. Опытный спасатель-водолаз на условиях анонимности рассказал нам о трагедиях на Волге в разгар пляжного сезона.

Хобби превратилось в профессию

Константин практически пол жизни посвятил работе спасателем. В детстве он часто проводил время на пляжах и на рыбалке на озерах, поэтому любовь к воде пришла сама собой. В юности Костя увлекся погружениями с аквалангом, ему нравилось исследовать дно Волги и других рек родной губернии. Самарец нашел единомышленников и вместе с другими водолазами ездил в путешествия по стране, где совершал спуски под воду, прокачивая свои навыки. Позже Константин познакомился с самарскими спасателями и его хобби стало профессией. За двадцатилетний стаж работы в службе спасения у первоклассного водолаза накопилось множество историй, как со счастливым концом, так и трагических.

- Мне нравится погружаться с аквалангом и исследовать дно. Часто приходилось встречать довольно необычные вещи – обломки кораблей, машин и даже самолетов. Но я никогда не забуду, как я впервые выехал на поиск утонувшего. Никакие фильмы ужасов не сравнятся с тем, что приходится видеть спасателю на дне водоема, где совсем недавно потеряли из вида человека, - говорит самарский водолаз.

Роковая золотая цепочка

Любой спасатель, полицейский или даже следователь в один голос скажут, что в большинстве случаев трагедии на воде происходят из-за злоупотребления спиртными напитками. Пьяный человек теряет бдительность, чувство самосохранения сводится практически к нулю, разум не может воспринимать опасность. Однако в практике самарского водолаза бывали случаи (помимо трагедий с детьми), когда абсолютно трезвый человек становился жертвой обстоятельств.

- Это произошло давно, когда я только начинал работать спасателем. Нам поступил вызов о том, что на правом берегу Волги, а районе одной из турбаз, мужчина пошел купаться, но не вернулся. Первое, что можно подумать в такой ситуации – выпил, залез разжаренный на солнце в холодную воду, вот, сердечко с сосудами и не выдержало. По словам его супруги, которая все это время бегала вдоль берега в истерике, ее муж был спортсменом, никогда не пил и не курил. Он пошел ополоснуться в Волгу, а она осталась нежиться под палящим солнцем на песке. Шло время, а супруг не возвращался. Женщина пыталась глазами найти его в воде, но так и не смогла. Минуты длились, подкатывала истерика, мужа нигде не было. Сначала обеспокоенная молодая женщина обежала все вокруг – может, ее мужчина отошел вглубь леса, но его так и не нашла. Солнце уже клонилось к закату, нужно было собираться на последний «Омик» и возвращаться в Самару, тогда она и позвонила нам, - рассказывает Константин.

Прибыв на место, спасатели оценили обстановку, еще раз проверили береговую зону и приступили к спускам. Константин тогда обратил внимание на то, что пляж возле турбазы был оборудован, а пара, которые приехали за Волгу «дикарями», купались немного в стороне. Там, конечно, никто не отвечал за состояние дна.

- Я начал обследовать квадрат, который указала нам супруга, но понял, что течение в той стороне уже давно могло сдвинуть тело в сторону. Однако наша работа непредсказуема, поэтому мужчину я нашел именно там, куда указала его жена, - говорит спасатель.

Женщина видела, как ее супруг нырял недалеко от берега и пытался достать для своей любимой ракушки со дна. Именно в том месте, на дне, было много водорослей. Предположительно, мужчина зацепился за траву и утонул.

- Я нашел его в этих водорослях. Коренастый мужчина с широкими плечами был повернут головой вниз. Я перевернул тело, но понял, что что-то мешает вытянуть его на поверхность. Осмотрев внимательно, я увидел на шее толстую золотую цепь, а на нее намотаны водоросли. Страшно даже представить, что происходило под водой в момент гибели спортсмена. Вероятно, он нырнул, а трава зацепилась за цепочку. В том месте я увидел также оторванные листья, а при осмотре рук погибшего заметил следы порезов. Он понимал, что воздуха не хватает, пытался под водой порвать либо траву, либо цепочку, но сопротивление не позволило сильному мужчине справиться и воздух в легких закончился, - рассказывает о тех страшных событиях водолаз.

Этот случай надолго врезался в память Константину, он помнит даже выражение лица погибшего, его страх и ужас в застывших глазах, истерику молодой супруги, когда тело вытащили на берег. С годами водолазу-спасателю стало проще воспринимать подобные вещи – профдеформация и опыт играют большую роль. Но все же из нескольких сотен выездов на место происшествия специально для «Комсомолки» он вспомнил еще о паре случаев, которые впечатляют своей нелепостью и трагизмом.

Не хватило сил подняться на борт

В один из солнечных летних дней компания друзей отправились на рыбалку на катере. Помимо рыболовных снастей четверо мужчин взяли на борт два ящика водки. Именно такое количество пустых бутылок нашли спасатели после того, как отработали вызов по утонувшему. Однако утонул один из друзей достаточно необычным образом.

- Нам обычно поступают все экстренные вызовы, когда ЧП происходит на водной акватории. Этот раз не был исключением, хотя работу водолазы не проводили. Со слов рыбака, который проплывал мимо катера, он увидел тело человека без признаков жизни, которое было перевешано через борт. Сначала он подумал, что загулявший мужчина просто так неуклюже спит, но потом разглядел, что его голова погружена в воду, - рассказываем нам Константин.

Стало известно, что компания рыбаков выпили практически все запасы «огненной воды» за один вечер. Мужчины легли спать. Один из товарищей проснулся рано утром и начал искать воду, чтобы утолить жажду после вечерней попойки. Не найдя ничего в каюте, он перевесился через борт и начал жадно хлебать воду из Волги. Однако сил с похмелья у мужчины практически не было, и он не смог подняться обратно из перевешенного положения. Так его и нашли.

Захлебнулся в луже

Еще один довольно нелепый случай произошел уже не на акватории Волги, а просто на улице средь бела дня. Но все же это ЧП было признано водным происшествием. Константин рассказал, что произошло.

- Это был первый и, наверное, единственный случай в практике спасателей, когда водное происшествие было зарегистрировано на суше. Обычный рабочий после тяжелого трудового дня решил расслабиться в местной «разливайке». По дороге домой нетрезвый мужчина не смог удержаться на ногах, споткнулся и упал прямо в лужу. После дождя эта лужа была неглубокой, но и ее глубины стало достаточной, чтобы человек захлебнулся и умер, - говорит самарский спасатель.

Каждый раз спасатели предупреждают горожан об опасностях, которые таит в себе водная стихия. Говорят, «вода не любит пьяных» и это каждый раз подтверждается все новыми сообщениями о трагедиях, произошедших на водоемах. Берегите себя и своих близких!