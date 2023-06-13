В Самаре придумали новую установку для получения водорода из метана

На радио самарской «Комсомолки» рассказали о решении экологической проблемы. Фото предоставлено НОЦ.

Ученые страны, объединяйтесь!

Самарский государственный технический университет входит в НОЦ - Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», призванный объединять науку и реальный сектор экономики. Сегодня в НОЦ объединены университеты шести регионов страны, и это дает ученым дополнительные возможности для того, чтобы

Новаторские идеи не застревали навечно в лабораториях, а перерастали в полноценно реализованные проекты.

- Начну с того, что за счет взаимодействия мы элементарно познакомились, - рассказал руководитель кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа»СамГТУСергей Востриков. - Мы узнали, кто чем занимается. Мы стали общаться, у нас появились точки соприкосновения и началась совместная работа. Ученые из разных регионов стали взаимодействовать и дополнять работу друг друга. Благодаря тому, что возникает диалог между наукой и промышленностью, у нас появляются точки пересечения, которые реально могут стать точками роста.

Для экономики и экологии

Результаты этого сотрудничества уже можно «потрогать». На Дне науки, который прошел в Самаре, демонстрировались уникальные разработки ученых Самарской области, в том числе установка по генерации водорода из метана, представленная Сергеем Востриковым и его кафедрой. Почему эта разработка так важна для экономики и граждан?

- Водород давно получают из метана - это один из самых эффективных способов, - пояснил Сергей Владимирович. - При этом С02 выделяется в атмосферу, причем, в довольно больших количествах. Суть разработки в том, что у нас выделяется углерод, а не С02 в качестве твердого материала. Его можно использовать для дорожных покрытий, строительных материалов. Преимущество метода в том, что не будет происходить лишних выбросов в атмосферу. Говоря о водородной энергетике, надо понимать, что первый этап - это преобразование всех избытков энергиив водород как носитель энергии. Например, избытки атомной энергетики можно превращать в водород за счет электричества и использовать метан, как сырье. - Первый этап отработала Самара - СамГТУ и СНИУ имени Королева, где Политех нашел способ генерации водорода из метана с получением углерода и транспортировка водорода. Мордовский университет занимается следующим этапом - генерацией водорода из воды. Уходим от углерода, берем воду, электроэнергию и получаем водород и кислород, - говорит ученый.

По словам Сергея Вострикова, сейчас происходит декарбонизация экономики - снижение углеродного следа, выбросов углеродов в атмосферу. Чтобы мотивировать к этому предприятия, планируют ввести трансграничныйуглеродный налога. Все производства, ответственные за выбросы углерода, обязаны будут платить налог. Есть возможность подмешивать водород в существующие трубы: тогда налог будет ниже, а экономический эффект - наоборот.

Сегодня установка генерации водорода из метана представляет собой лабораторный макет с производительностью несколько литров водорода в час. А ее создатели ищут инвесторов.

- Партнеры нам очень нужны, - отметил Сергей Владимирович. - Мы получали запросы от РосАтома. РЖД интересовались наработками, потому что энергию можно использовать для торможения поезда. Вообще, выйти с уровня кафедры на большую корпорацию без НОЦ просто невозможно. У НОЦА выстроены связи с индустриальными партнерами. И эти связи - залог того, что разработки не «лягут под сукно», а принесут реальную пользу обществу.