В Самаре не уволили председателя ТСЖ после случая с ребенком и приговора

На ребенка упала глыба льда с крыши и перерубила бедренную кость Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В конце марта 2023 года Октябрьский районный суд Самары огласил приговор председателю ТСЖ Олегу Б., по вине которого с многоэтажного дома на улице Часовой на ребенка упала глыба льда. Правоохранителям потребовался год, чтобы наказать виновных. Сейчас мальчик Сережа (имя изменено – прим. ред.) все еще продолжает хромать после происшествия и посещает реабилитационные центры, чтобы восстановить свое здоровье. Родители школьника подали гражданский иск на товарищество и суд взыскал в их пользу 1 миллион рублей компенсации. По словам самарских адвокатов, в региональной практике это первое дело, когда пострадавшей стороне удалось взыскать такую крупную сумму.

Признали виновным в неисполнении должностных полномочий

Напомним, ЧП на Часовой, 6 произошло 26 марта 2022 года. На 11-летнего Сережу с крыши упала глыба льда. Ребенку буквально перерубило бедренную кость. Год родители мальчика судились с председателем ТСЖ, который оказался повинен в случившемся. Суд признал, что Олег Б. не исполнил свои должностные обязанности (не очистил вовремя крышу от снега и наледи), что привело к травмированию ребенка.

Через год приговор был оглашен. И хотя на судебных заседаниях обвиняемый не признавал свою вину, оспаривать решение Олег Б. не стал. Обвинение запрашивало для должностного лица два года колонии, но из-за того, что у председателя на иждивении есть маленькие дети, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Председатель ТСЖ ответил за неочищенную крышу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Облсуд самостоятельно изучил материалы дела и утвердил приговор

После вступления приговора в законную силу, родители Сергея подали гражданский иск к товариществу собственников жилья с просьбой взыскать в их пользу один миллион рублей. Районный суд согласился на условия пострадавших, однако ответчик обжаловал это решение в областном суде.

- Суд отменил решение первой инстанции, чтобы самостоятельно исследовать материалы дела. После проверки областной суд также вынес решение о взыскании с ТСЖ миллиона рублей в пользу пострадавшего. Впервые в Самарской области в подобном случае было вынесено решение на такую крупную сумму. Обычно, миллионные компенсации характерны для Москвы или Санкт-Петербурга, - говорил адвокат Анатолий Мотин.

Хромает уже больше года

Журналист «КП-Самара» пообщался с родителями пострадавшего мальчика, которые целый год помимо переживаний за реабилитацию сына, тратили нервы на судебные процессы. По словам отца пострадавшего, сын все еще хромает и продолжает посещать врачей.

- Как оказалось, у сына смещение таза и разница в длине ног. Вероятно, это и является причиной хромоты. Активно продолжаем посещать врачей, записались на различные реабилитационные процедуры, даже к психологу на прием записались. Хотим за лето максимально вернуть ребенка к полноценной жизни, - делится новостями с «КП-Самара» Алексей.

Школьник уже больше года проходит реабилитацию Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Родители мальчика очень надеются, что их история борьбы за справедливость и дальнейшее наказание для виновных, поможет другим должностным лицам сделать правильные выводы и начать как можно тщательнее следить за безопасностью людей.

К слову, осужденного председателя ТСЖ Олега Б. не сняли с должности даже после оглашения приговора по утвержденному уголовному делу. Представители пострадавшей стороны не смогли ответить нам на вопрос, почему приговоренный к условному сроку, все еще занимает высокопоставленную должность после того, что произошло год назад на Часовой, 6.

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