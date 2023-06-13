Поднять якоря: в Самаре прошел массовый «Парад на Волге»

Фото: vk.com/vboats

Давно (как минимум, зиму и весну) самарский берег не видел такого скопления средств для передвижения по воде: гидроциклов, катеров, плавучих домов. Для участия в параде на Волге укротители водной стихии приехали со всех уголков страны - Москвы, Воронежа, Казани, Тамбова, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казахстана.

- Бросили все и поехали, потому что здесь самое масштабное российское мероприятие, которое только могли организовать на воде, - рассказал москвич Владимир Подгай. - Природа, Волга - шикарно все!

Самарское сообщество гидроциклистов тоже не осталось в стороне: мало того что хозяевам грех пропустить собственный «Парад на Волге», да еще и дата какая - 12 июня, День России. Первый парад прошел в прошлом году, и сразу покорил «водоплавателей». Уже тогда стало ясно: у мероприятия судьба стать традиционным.

- Несмотря на погоду люди собираются, не боятся, хотя на Волге у нас и не бывает плохой погоды, - говорит организатор Парада на Волге Юрий Котов. - Все мы - большая дружная волжская семья. Заявлены самые разные плавсредства, так что праздник перестал быть только для «гидриков». У нас получилось сделать уникальную вещь - объединиться на Волге, подружиться на Волге.

Старт получился более чем эффектным и зрелищным: развевающиеся флаги и патриотические песни, звучащие над колонной, пробирают даже морских волков. Более сотни катеров, гидроциклов и других плавучих сооружений прошла от 8-й просеки до рождественской Воложки. За безопасность не волновались - ее обеспечили ГИМС и Росгвадия. Возраст участников не признавал диапазонов, как и их опыт - в колонне стартовали как бывалые, так и новички.

- Второй год участвуем, специально приехали из Сургута, - признался Денис Видрашко. - Масштабы в этом году шире, еще больше крутых эмоций!

Что ж, открытие сезона вышло на славу. Впереди - лето, а вместе с ним - сотни и сотни «отдать швартовы»!