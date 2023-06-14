Замок чудовищ, свадебная церемония и музейный городок: рассказываем, что ждет самарцев на ВолгаФесте-2023

Рассказываем, что ждет жителей и гостей Самары на ВолгаФест-2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в середине первого летнего месяца развернулся судьбой по счету «ВолгаФест». Тема 2023 — любовь. Площадки фестиваля будут работать до 18 июня на 1-ой очереди самарской набережной. Жители и гости города смогут посетить мастер-классы и лектории и посмотреть на интересные арт-объекты. А самых смелых волжан ждут в розовом замке чудовищ. Журналист «КП-Самара» побывала на первом дне фестиваля, пообщалась с организаторами и выяснила подробности.

На пляже появились необычные инсталляции сразу от нескольких художников с разных городов России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Воспеваем о любви к Самаре»

За последние дни самарская набережная изменилась до неузнаваемости. Благодаря фестивалю «ВолгаФест» она превратилась в гигантский арт-объект. Так, например, на пляже появились необычные инсталляции сразу от нескольких художников из разных городов России. В этом году темой фестиваля стала любовь.

- Много лет мы встречаемся на фестивале и говорим о любви к этому месту. В этот раз решили взять эту тему как основную. Мы воспеваем о любви к Самаре, к реке, к природе и людям, которые здесь живут, - говорит продюсер фестиваля набережных «ВолгаФест» Михаил Савченко.- Все участники фестиваля подошли к теме с самых разных сторон. Здесь есть любовь, которая лечит, которая вдохновляет и создает что-то новое.

В этом году темой фестиваля стала любовь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психологические и художественные практики

Волжане и гости столицы губернии могут заглянуть в розовый замок с чудовищами и обняться с воздушной башней, которую создали в московском архитектурном бюро Office1234.

- Всего на набережной представлено четыре арт-объекта. Каждый, конечно, передает тему фестиваля. Воздушная башня, как и любовь, колеблется. Она похожа на влюбленного человека, который волнуется и не может решиться признаться в своих чувствах, - поделилась с журналистами арт-директор фестиваля «ВолгаФест-2023» Анастасия Альбокринова. - Башня интерактивная! Подходите, трогайте и обнимаете! Вдруг здесь вы встретите свою любовь.

Жители и гости города могут посетить мастер-классы и лектории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тех, кто не боится заглянуть своим страхам в лицо, ждут в розовом замке пермских и томских творцов. За розовыми занавесками вас ожидают психологические и художественные практики.

Свадьба на берегу Волги и кабинки с сюрпризом

В этом году пляж самарской набережной украсили три пляжных кабинки. Каждая со своим особым смыслом (оставим интригу). Их авторы стали победителями в закрытом конкурсе. Проекты дизайнеров будут радовать волжан до конца сезона.

Площадки фестиваля будут работать до 18 июня на 1-ой очереди самарской набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Кабинки — это некий телепорт, где директор, офисный работник или студент превращаются в простого волжанина, здесь стираются иерархии, - объяснил Михаил Савченко. - Это абсолютно новая фишка 2023 года. Кабинками, конечно, можно пользоваться, они функционируют.

Специально для влюбленных в конце пляжа установлена свадебная арка, где творческая команда проведет желающим церемонию бракосочетания (понарошку, кончено). Пирс, деревья и закат…Романтика да и только!

Лесная сцена и мастер-классы

Каждый вечер на закате будут проходить показы спектакля, созданного специально для «ВолгаФест-2023». Сцена, на которой состоится действо, взаимодействует с природой, закатом и ветром. Она в буквальном смысле вписана в лес. Как известно, постановка состоит из пяти новелл, рассказывающих о сотворении окружающего мира силами любви. На фестивале работает и музейный городок. По словам организаторов, в этом году он стал сердцем «ВолгаФеста».

На площадках ждут и взрослых, и самых маленьких гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Музейный городок объединил сразу восемь площадок. Каждый музей рассказал про свой язык любви к городу на Волге. Гостей ждут мастер-классы по лепке, рисованию, вышиванию, - поделилась координатор музейной площадки Ирина Свиридова.

Музей Алабина подготовил Алабинскую оранжерею, Самарский художественный музей расскажет о Доме с атлантами, а Третьяковка в Самаре поделится необычным ракурсом на шедевры национального искусства.

- Сам фестиваль готовит молодая творческая команда, уже в этом его огромная ценность. Организаторы и участники придумывают совершенно необычные вещи. Это фестиваль сотворчества. Здесь родители, дети и наши руководители мастер-классов создают удивительные вещи. Кроме того, «ВолгаФест» — это и просветительство. Это здорово! Жители и гости могут насладиться нашей историей, нашей набережной и, конечно, волжскими закатами, отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.