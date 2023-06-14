Группа «Тутси» приедет в Самару 7 июля. Фото: Иван Макеев

Традиционно летом в Самаре концертов меньше, чем в другие сезоны. Однако без музыки и тусовок мы не останемся. Рассказываем, какие концерты пройдут в Самаре в июле 2023 года.

«Тутси»

Когда: 7 июля, 21.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 700-5600 руб.

Одна из самых популярных российских женских групп нулевых зажжет на сцене «Максимилианса» и споет свой главный (и единственный, к сожалению) хит «Самый-самый».

«Хадн Дадн»

Когда: 21 июля, 20.00

Где: клуб «Куйбышев Бар» (ул. Куйбышева, 128а)

Билеты: 800-1500 руб.

Впервые в Самаре группа «Хадн Дадн» — единственный бэнд в мире, играющий в жанре «ляоакын», лауреат премии Jager Music Awards, авторы песни «Мы сегодня дома». Музыканты приглашают в «Куйбышев Бар», чтобы вместе с ними проследовать к Proxima paragem (16+) — следующей станции реальности.

Linkin Park classic concert

Когда: 23 июля, 19.00

Где: ДК Железнодорожников (ул. Л. Толстого, 94)

Билеты: 1500-2500 руб.

Концерт посвящен без времени ушедшему солисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону. Все хиты группы прозвучат в классическом исполнении рояля, скрипки и виолончели.

«Кар-Мэн»

Когда: 26 июля, 20.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 1500-24800 руб.

И снова дискотека 90-х. Фронтмен группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох заставит вас танцевать под «Чио-чио-сан», «Лондон, гудбай», «Это Сан-Франциско», «Чао, Бомбино».