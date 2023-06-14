«Не хватило часа, чтобы спасти животное»: как доги из Самары стали донорами крови

Доги из Самары уже много лет являются донорами крови. Фото: предоставлено «КП-Самара»

14 июня отмечается Всемирный день донора. Это отличный повод сказать спасибо тем, кто спасает чужие жизни. И речь, кстати, не только о людях, но и об усатых и хвостатых четвероногих героях. В Самарской области тема донорства среди животных не совсем новая. В Самаре работает единственная ветеринарная клиника в Поволжье, которая имеет свой банк крови животных. Чаще его пополняют постоянные доноры. Так, семья немецких догов из столицы губернии сдает кровь уже много лет. Хозяйка мокрых носов Мария Пушкарева рассказала журналисту «КП-Самара», как ее собаки стали донорами крови.

«Доги-человаки»

Мария призналась: завести собаку было мечтой детства. Самарчанка долго думала над породой, но все же решила остановиться на догах.

- Своеобразные собаки, скажу так. Они очень умные, но при этом требует должного воспитания. Такие человаки, - смеется Мария Пушкарева. - Если их не воспитывать, то будет караул!

Сегодня у девушки живут сразу семь догов. Самому младшему всего пару месяцев, а вожаку семейства (по возрасту) почти 8 лет.

Каждый хвостик становится донором после года. Фото: предоставлено «КП-Самара»

-Здесь главное — воспитание, как я уже сказала ранее. Собака должна быть послушной, чтобы не было никак проблем. Все-таки один мокрый нос в среднем весит 60-80 килограмм.

Доги Марии Пушкаревой не только образованы и умны. С года каждая собака становится донором. А началось все случайно.

- Еще много лет назад к нам стали обращаться владельцы животных за помощью. Тогда хозяева пострадавших собак искали донора самостоятельно и звонили мне, так как доги — крупные собаки, - рассказывает девушка. - Ну а мы и людей, и животных очень любим, поэтому никогда старались не отказывать.

Бросала дела и мчалась на помощь

Тогда кровь нужна была здесь и сейчас. Мария в буквальном смысле бросалась на помощь.

- В таких ситуациях приходилось оставлять все свои дела, брать собаку и ехать куда скажут.

Конечно, спасенных жизней было больше, но один трагичный случай из головы самарчанки не выходит до сих пор.

- Это было где-то пять лет назад. Мы приехали на помощь, но было уже поздно. Как только мы закончили сливать кровь, животное погибло. Не хватило часа. Ужасно!

Мария поделилась: сейчас с этим делом, конечно, все стало намного проще. Например, в Самаре появился банк крови.

- Мы сотрудничаем с клиникой «ЗООМир». В удобное время к ним можно приехать и оставить кровь. Стараемся проходить процедуру в срок, все как полагается.

Питомцы переносят процедуру спокойно. Фото: предоставлено «КП-Самара»

«Это шанс на жизнь»

Только за один раз дог Марии оставляет два пакета крови, а это примерно литр. Для животных это безопасно. С какой-то стороны даже полезно. Конечно, есть противопоказания. Например, животное не должно быть старше 7 лет.

- Доноры прививаются, обрабатываются и постоянно проверяются. Мы уверены, что наши собаки здоровы и готовы делиться кровью. Сейчас 5 моих собак — доноры.

Самарчанка старается агитировать и других собачников сделать своих питомцев донорами крови.

- Это важно и для людей, и для животных. Это шанс, шанс на жизнь! А нам ведь это ничего не стоит.

Питомцы девушки переносят процедуру спокойно.

- Мать сказала надо, значит надо, - улыбается Мария. - Доноров, конечно, привлекают как могут.