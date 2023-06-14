«С волшебной левой и большим сердцем»: в Тольятти скорбят об умершем на поле футболисте

Глеба Березовского все запомнили как доброго и светлого парня. Фото: Тольяттинская футбольная лига

Внезапная смерть 29-летнего Глеба Березовского прямо на поле в матче Тольяттинской футбольной лиги повергла в шок всех, кто его знал. Знакомые Глеба отмечают, что из жизни ушел добрый, дружелюбный и открытый человек.

«Тольяттинский Модрич»

Роман Леонтьев, комментатор сайта «Матч ТВ», до переезда в Москву был руководителем медиаотдела Тольяттинской футбольной лиги 6х6. Он хорошо знал Глеба Березовского и даже придумал ему прозвище «тольяттинский Модрич».

- Комментируя матчи Тольяттинской футбольной лиги, я нередко для привлечения интереса придумывал игрокам различные прозвища. Команда «Хали-Гали», за которую играл Глеб Березовский, играла в форме, похожую по цветам на сборную Хорватии. Ну и если сравнивать с хорватами, то Глеб, конечно, получил прозвище «Модрич». Он и по манере игры был похож на Модрича, был очень умным игроком, - поделился с «КП-Самара» воспоминаниями Роман Леонтьев.

В мини-футболе очень многое зависит от игрока центра поля, и, как отмечает Роман Леонтьев, Глеб Березовский был именно таким системообразующим футболистом, который ведет игру. Он обращал на себя внимание своим трудолюбием, и в обороне отрабатывал, и вперед успевал подключаться, мог забить с подключений своей «волшебной левой».

«Вел команду своими действиями на поле»

- Самое главное – у него был очень дружелюбный, веселый, спокойный характер. Он даже судьям никогда не высказывал претензий, вообще не припомню, чтоб он с кем-то конфликтовал. Всегда относился с большим уважением к соперникам, никогда не играл грубо. Он был таким молчаливым скромным лидером. Капитаном команды быть он не стремился, не был по натуре «заводилой», но вел команду именно своими действиями на поле, - отмечает Роман Леонтьев.

В «Хали-Гали» играет и младший брат Глеба, Богдан Березовский.

- Я помню, когда Глеб привел младшего брата, стали его наигрывать в команде, как Глеб его поддерживал, это было здорово. На каждой игре присутствовал их отец, Юрий Михайлович. Низкий ему поклон, он воспитал двух замечательных сыновей, одного из которых, к сожалению, не стало. Конечно, я был в шоке, когда мне об этом сказали, - переживает Роман.

«Очень любил футбол»

В футзале Глеб играл за команду Тольяттинского госуниверситета, в котором учился. Причем если часть футболистов не слишком охотно переходила с «уличного» футбола на паркет, то Глеб с удовольствием играл во все виды футбола.

- Он очень любил футбол. Был очень азартным, но при этом абсолютно не агрессивным, никогда не вымещал злость на сопернике или судьях. Именно дружелюбие я назвал бы его основным человеческим качеством, - вспоминает своего ученика преподаватель ТГУ Сергей Старков.

«Пример на поле, пример в жизни, пример в дружбе»

Те, кто оставил свои комментарии под страшной новостью в соцсетях, все как один отмечают то же самое. «Отличный, светлый, добрый парень» - так вспоминают о Глебе все, кто его знал.

- Прекрасный был человек, добрый и отзывчивый, - пишет Игорь Б.

- Запомним его молодым, с волшебной левой и большим сердцем, - скорбит Николай Ш.

- Пример на поле, пример в жизни, пример в дружбе! На твоем примере учатся мои юные футболисты. Они знают тебя и будут помнить! Твои первые сезоны в «Хали-Гали» запомнят все, а твоя преданность футболу и команде навсегда оставят добрый свет о твоей памяти в наших сердцах, - высказался Андрей В.

Прощание с Глебом Березовским пройдет в Тольятти 15 июня в 15.00 в Похоронном доме № 1 на улице Борковской. В паблике Тольяттинской футбольной лиги в соцсетях организован сбор средств в помощь семьей покойного.