Люди чаще всего гибнут на неофициальных пляжах: эксперты рассказали об опасностях, которых поджидают на воде

В Самаре 15 июня официально открылся пляжный сезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за весенней жары вода в Волге и других водоемах Самарской области начала теплеть быстрее обычного. Даже небольшое похолодание в июне не сильно изменило общую картину – вода в Волге теплее, чем обычно бывает в это время года.

О том, где можно купаться и какие опасности скрывает вода сейчас, поговорили с экспертами в пресс-центре «КП-Самара».

Пляжный сезон открылся 15 июня

Купальный сезон в Самаре официально стартует уже сегодня, 15 июня 2023 года.

- Согласно закону собственник пляжа – администрация или частник – должны подать декларацию. Сделать это нужно за 30 дней до начала работы пляжа. Сейчас в Самарской области подали 42 декларации, - рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Это значит, что в регионе 42 официальных пляжа. Девять из них – в Самаре. Все они благоустроены, на всех работают спасатели и есть медицинские работники.

С начала года утонули 14 человек

Помимо официальных пляжей в Самарской области много мест массового отдыха на реках и озерах. Специалисты отмечают – купаться там очень опасно. И первые трагические случаи уже есть.

- С началом теплого сезона по Самарской области начала расти статистика по погибшим. В прошлом году у нас зафиксировано 85 происшествий, в результате которых 60 человек погибло, в том числе трое детей. В этом году уже зафиксировано 20 происшествий, к сожалению, 14 человек погибло, 17 спасено. Большинство несчастный случаев – в местах, которые не предназначены для купания, - уточнила Наталья Нестерова.

Трагедии с детьми случились из-за халатности взрослых. Дети купались там, где купаться было запрещено, и без присмотра взрослых.

- Лето, у детей каникулы, на улице жара – все пойдут купаться. Родителям нельзя оставлять детей без присмотра, - напомнила врио Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова.

Взрослые же чаще всего тонут из-за беспечности. Выпил – пошел освежиться. Или решил прыгнуть в воду с разбега - и все закончилось печально.

- Взрослые гибнут из-за алкогольного и наркотического опьянения, а также прыгая в воду в местах, где это запрещено, - рассказывает Наталья Нестерова. – Не стоит забывать и о сердечно-сосудистых заболеваниях. Мы рекомендуем заходить в воду постепенно, в нормальном состоянии, а не пьяным.

Дети должны быть в спасательных жилетах

Часто происходят и аварии на моторных лодках. С каждым годом транспорта на Волге становится все больше и больше, и многие пренебрегают правилами безопасности.

- Дети копируют поведение родителей, а родители позволяют себе не надевать спасательные жилеты. Дети до 12 лет не должны находиться на открытых палубах без спасательных жилетов, иначе – штраф 15 тысяч рублей, - отмечает начальник отдела безопасности людей на водных объектах.

При этом на самом судне количество жилетов должно соответствовать числу пассажиров.

Каждый год сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по местам, где запрещено купаться или ездить на лодках. За нарушение могут выписать штраф – от 500 до 1000 рублей.