Жаловалась на тяжесть и вздутие живота: в Самаре врачи удалили пациентке 7-килограммовую опухоль

Врачи провели женщине две операции: по удалению огромной кисты и опухоли за грудиной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре врачи больницы имени В.Д. Середавина спасли жизнь пациентке, у которой нашли две опухоли. Вес одной из них превысил семь килограммов. Что интересно, женщина даже не подозревала об этом. В лечебное учреждение она обратилась с жалобами на тяжесть и вздутие живота.

Нашли огромную кисту в животе

— Обследование брюшной полости выявило огромную кисту. Ситуация осложнялась наличием у женщины сопутствующего заболевания щитовидной железы. Специалисты сделали пациентке МРТ с контрастом и выявили загрудинный рост опухоли щитовидной железы. Увеличение новообразования привело к сдавливанию соседних органов, — сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Состояние самарчанки требовало хирургического вмешательства. Врачи провели консилиум и определили тактику лечения. Они решили провести женщине две операции: сначала удалить опухоль в животе, а затем за грудиной.

— Во время операции выяснилось, что вес опухоли в брюшной полости составил 7 150 граммов. Это новообразование оказалось доброкачественным, — рассказал завотделением гинекологии, врач — акушер-гинеколог Георгий Сресели.

Удалили щитовидку и сохранили голос

Через некоторое время пациентке провели вторую операцию — по удалению щитовидной железы. Хирурги действовали с ювелирной точностью. Они с минимальной кровопотерей удалили измененный орган, наложили косметический шов и не травмировали возвратный нерв.

— Мы старались делать максимально маленький разрез, чтобы не нарушать эстетику шеи. Электрокоагуляцию решили не проводить, поскольку она могла вызвать травму возвратного нерва, что привело бы к парезу голосовых связок и пожизненной осиплости голоса, — отметил врач-торакальный хирург Олег Пиковский.

Обе операции прошли успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

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