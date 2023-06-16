В загородном комплексе «Циолковский» открылась летняя аквазона

Открытие аквазоны стало громким и ярким событием. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Попали «в яблочко»

В загородном комплексе «Циолковский» открылась долгожданная летняя аквазона под открытым небом. Долгое время единственной возможностью освежиться в летнюю жару здесь была небольшая стремительная речка Кондурча. Два года назад в комплексе начали реализацию глобального проекта «Акватория». Ровно год назад в июне 2022 года для гостей распахнул двери крытый спа-комплекс с 25-метровым бассейном и галереей саун. И наконец – как вишенка на торте – открылась полноценная аквазона для детей и взрослых с водными развлечениями под открытым небом.

- Нам очень не хватало «большой» воды в «Циолковском», и сегодняшнее открытие летней аквазоны – это даже не точка, а восклицательный знак в нашем проекте «Акватория», - рассказывает управляющий загородным комплексом Людмила Осипова. – С первых минут мы видим, насколько довольны наши гости, а это значит, мы попали в их ожидания, и их отдых теперь станет еще более комфортным и полноценным.

Площадка с водными аттракционами «Аквабуль». Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Для «водоплавающих» и не только

В летнюю зону входят три подогреваемых до 26 градусов бассейна: два предназначенных для взрослых глубиной 135 см и один детский глубиной 60 см. Для малышей есть также игровая площадка «Аквабуль» с водными аттракционами. Для удобства отдыхающих продумана каждая деталь: есть пляжные переодевалки с душем, зона релакса с комфортными шезлонгами и зонтиками и мягкие зоны с подушками. В «Аквабаре» - широкий ассортимент сезонных напитков и блюд для быстрого перекуса. Безопасность аквозоны на высоком уровне: везде нескользящее покрытие, комфортные входы в бассейны, продуманная система фильтрации и обеззараживания воды, ежедневная очистка и лабораторный контроль.

«Акватория» включает в себя не только водные развлечения, но и активный отдых. Здесь оборудованы высококачественные площадки для игры в футбол, пляжный волейбол, теннис, а также пимптрек, на котором могут тренировать навыки экстремалы – роллеры, скейтеры и велосипедисты.

Какой же праздник без пенной вечеринки! Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

«Как же мне тут нравится!»

В честь открытия аквазоны был устроен грандиозный праздник, который получился по-настоящему семейным и удался на славу. Гостей ждали безлимитный попкорн и лимонад, шоу барабанщиков и веселая анимация, гонки на надувных матрасах, яркая презентация всех спортивных площадок, экстремальное шоу на памптреке и, конечно же, пенная вечеринка и аква-минидиско.

- Замечательная получилась аквазона! Очень классные бассейны: вода теплая, глубины хватает, чтобы нырять и кувыркаться. Площадка с аттракционами тоже прикольная. И праздник отличный с попкорном и напитками. Как же мне тут нравится! - поделилась впечатлениями юная самарчанка Алиса Макарова.

Детские впечатления – самые ценные, но и взрослые остались довольны. Они особенно отметили большое количество и комфортность мест отдыха, просторные бассейны и теплую воду – можно плавать вдоволь без синих губ и гусиной кожи. Кстати, чтобы родители смогли полноценно отдохнуть, а дети – не только вдоволь поплескаться, но и повеселиться, в открытой аквазоне будут работать аниматоры.

- «Циолковскому» действительно не хватало этой аквазоны. Мы очень довольны, как все организовано и продумано. Отдых стал лучше, ярче, веселей, - заключила гостья комплекса Александра Лазарева.

Приезжайте – оцените сами!

В летней зоне будут работать аниматоры. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

СПРАВКА «КП»

Безлимитное посещение аквазоны под открытым небом в «Циолковском»- это роскошный подарок для каждого гостя по всем видам туров в течение всего теплого сезона.

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