Тольяттинских химиков лечат без отрыва от производства

Главное место в промышленной медицине отводится профилактике заболеваний. Фото: Александр ПАНЧЕШНЫЙ

Без малого 60 лет на страже здоровья работников предприятия стоят врачи медико-санитарной части №4. Поликлинику строили параллельно с заводскими корпусами в 60-е годы. По правилам того времени, она являлась необходимым и обязательным подразделением в структуре промышленного предприятия. Миссия медсанчасти с тех пор не изменилась, а вот оборудование - существенно: предприятие старается оснащать медицинский персонал по последнему слову медицинской науки.

- Нам повезло работать в таких хороших условиях, - говорит главный врач медико-санитарной части №4 Елена Овсянникова. - Если что-то необходимо для работы, достаточно подготовить обоснование и предприятие всегда пойдет навстречу. Во время пандемии, например, нас сразу полностью обеспечили масками и костюмами - выпуск защитных костюмов освоило одно из дочерних предприятий группы компаний «КуйбышевАзот», и нам их предоставили самым первым.

Елена Овсянникова поздравляет коллег с профессиональным праздником — Днем медика. Фото: Александр ПАНЧЕШНЫЙ

Из поколения в поколение

В состав лечебного заведения входит поликлиника и четыре здравпункта - два на заводской территории, два – в удаленных подразделениях предприятия. Штат полностью укомплектован врачами, в том числе узких специальностей - онкологом, ЛОР, офтальмологом, кардиологом, эндокринологом, рентгенологом, врачами функциональной диагностики. Есть собственная лаборатория, физиотерапевтический, процедурный и стоматологический, гинекологический, офтальмологический, ЛОР, хирургический и УЗИ кабинеты.

- Чтобы прийти на прием к врачу, работнику предприятия не нужно куда-то ехать - мы здесь, рядом, - рассказывает Елена Александровна. - Не теряем связь и с ветеранами. Уходя на пенсию, сотрудники «КуйбышевАзота» по-прежнему имеют возможность обслуживаться у нас. Чтобы попасть на прием к специалисту, долго ждать не нужно. А если случай экстренный, то примут в тот же час.

В штате МСЧ №4 трудятся 74 медика - коллектив опытный, сплоченный и давно сложившийся. Молодежь тоже приходит (за последние три года –трудоустроились три молодых терапевта), и уговаривать ее не надо - очень уж работодатель социально привлекательный. Фронт работ широкий: на балансе предприятия имеется еще собственный санаторий-профилакторий «Ставрополь».А чтобы обеспечить коллективу грамотную будущую смену, сейчас в процессе разработки программа кадрового резерва - медики-старшекурсники смогут учиться под эгидой медсанчасти, зная, что после окончания вуза трудоустройство им обеспечено.

Чтобы попасть на прием к врачу, химикам достаточно шагнуть за порог заводской проходной. Фото: Александр ПАНЧЕШНЫЙ

Лучше предупредить

Основной упор в своей работе медики делают на профилактику заболеваний, каждый рабочий день делят пополам: половину времени занимает плановый прием больных, половину - профилактический осмотр заводчан. Химическое производство не прощает халатного отношения к здоровью, регулярным профосмотрам подлежит более половины всего коллектива. И на сегодняшний день, стоит задача охватить осмотрами не только тех, кому это положено, но и всех остальных сотрудников предприятия. Показатель охвата составляет 98%, и уже в самое ближайшее время медики планируют выйти на 100%. С 2018 года врачи медсанчасти №4 проводят дополнительный медицинский осмотр - скрининг, который помогает на ранних стадиях выявить важные социальные заболевания: онкологию, гипертонию, туберкулез, диабет. Мероприятия обязательны для сотрудников всех подразделений.

- Главная наша задача - выявлять заболевания на ранних стадиях, предотвращая запущенные случаи, и направлять людей на своевременное лечение, - говорит Елена Овсянникова. –Наши люди проходят профосмотр ежегодно и прекрасно понимают его необходимость - уклонистов нет.

И хотя в МСЧ №4 обслуживают только работников «КуйбышевАзота» - (на других пациентов просто не хватит мощности учреждения, рассчитанного на 500 посещений), во время пандемии доктора лечили и членов их семей. Приезжая домой к больному, не разбирались, кто где работает - оказывали необходимую помощь всей семье. Потому что клятву Гиппократа дают навсегда.

- Хочу поздравить коллег с Днем медика и пожелать им здоровья, хорошего настроения и позитива, желания работать на благо нашего общества, - улыбается Елена Овсянникова. - А нашим пациентам желаю никогда не болеть - мы для этого сделаем все возможное!