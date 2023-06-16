«Планируем привлечь водолазов»: коммунальный гейзер, который наморозил зимой ледяную гору в Самаре, бьет почти полгода

В управляющей компании обещают в ближайшее время устранить прорыв трубы. Фото: Алена ПРОВКИНА

Без перерывов и выходных. Это про коммунальный гейзер, который бьет на границе Куйбышевского района Самары и Волжского района области. Бьет уже давно – около полугода. Зимой это чудо коммунальной природы наморозило сосульку размером с пятиэтажный дом. Ледяная гора стала новой достопримечательностью района.

- Мы прозвали эту сосульку сталагмитом. Ходили к ней фотографироваться. У кого-то эту сосульку даже из окна было видно. Гостям показывали, мол, горы у нас тут растут, - вспоминают местные жители.

«Не наша зона ответственности»

Новую достопримечательность жители самарского поселка 113 км обнаружили еще в январе. Одна из труб лопнула, и вода хлестала на несколько метров вверх.

С каждым днем сосулька росла.

- Мы названивали в коммунальные организации, которые обслуживают участок, но появилась неожиданная проблема – трубы находятся прямо на границе двух районов, на границе города и области, - рассказывает о ситуации местная жительница Татьяна. – Мы звонили в городскую компанию, но там сказали, что это не их зона ответственности.

К сосульке приезжали фотографироваться со всего города, соцсети наводнили фото с коммунальной достопримечательностью. А в середине февраля покорять сосульку приехали альпинисты. С помощью специального оборудования они взобрались на вершину, которая возвышалась над землей на высоте 15 метров.

После восхождения специалисты заявили – эта гора очень опасна. Все дело в том, что она полая внутри и, когда начнется потепление, то может рухнуть.

Впрочем, охотников за необычными фото это тогда не остановило.

Гейзер обещают убрать в ближайшее время

Трубы проходят под заливными лугами. Зимой до гигантской сосульки люди добирались по протоптанным дорожкам по льду. Сейчас дойти туда сложнее – там глубокие лужи и грязь.

Еще зимой обслуживающая компания, которая в итоге нашлась, сообщила, что не может подъехать к территории и приступит к работам только весной, когда сойдет снег. Вот снег давно сошел, а гейзер продолжает хлестать на несколько метров вверх.

- Давно все растаяло, но проблему так и не решили. Конечно, добраться до прорыва на машине сложно. Местность болотистая. Следы от транспорта есть, а мы ходим пешком и боимся увязнуть, - рассказала жительница поселка 113 км Антонина С.

Корреспондент «КП-Самара» совместно с местными жителями сумел подойти к гейзеру. Коммунальную достопримечательность видно издалека. Горожане отмечают, что при отсутствии ветра водяной поток поднимается выше крон деревьев. Приближаясь к прорыву, мы заметили возле него влажную почву, которая так и норовит провалиться. Под сильным напором вода продолжает бить ежедневно.

- Мы уже сами не знаем, когда это закончится, - рассказывают горожане.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в управляющую компанию МУП «Волжский ЖКХ». Работники предприятия признались, что сами заинтересованы в скорейшем решении проблемы. Из-за коммунальной аварии идет потеря давления на 46 километре от центрального водозабора.

- Вопрос уже решен, - заверили нас. - Работу подрядчиков согласовали, специалисты частично подготовили мосты. Подъехать к участку действительно сложно, работники сделают все возможное, чтобы подогнать оборудование. Также к решению проблемы привлекут водолазов, которые будут заварить две дыры под водой. В ближайшее время подрядчики уже приступят к работам.