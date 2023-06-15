В Самаре определили лучших наставников молодежи

Институт наставничества помогает предприятиям повышать эффективность производства. Фото: Минпром Самарской области.

Лучший опыт - всей губернии

2023 год объявлен Годом учителя, наставника и педагога. На всем жизненном пути человека сопровождают люди, играющие важную роль в его становлении сначала как личности, а потом и как профессионала. На производстве роль мудрого наставника трудно переоценить - и для того, кто делает свои первые шаги в профессии, и для предприятия в интересах повышения производительности труда.

Благодаря наставникам, молодые специалисты быстрее адаптируются к рабочей среде, учатся работать с новым оборудованием и технологиями, развивают свои навыки. Без опытных учителей процесс обучения был бы намного сложнее и дольше, а в некоторых отраслях и вовсе невозможен. На предприятиях таких людей знают все, а чтобы их полезным опытом могли воспользоваться последователи, региональным Министерством промышленности и торговли проведен региональный этап ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества в Самарской области». Экспертный совет 9 июня определил победителей и финалистов по трем номинациям: «Профессиональное развитие молодежи», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».

Единственным победителем конкурса в номинации «Профессиональное развитие молодежи» признан «Тольяттикаучук» с практикой «Программа обновления кадрового состава квалифицированными кандидатами», которая рекомендована для дальнейшего тиражирования и популяризации на производстве.Во второй номинации лучшим и достойным популяризации стал опыт «Самаранефтегаза»: «Совершенствование системы наставничества посредством внедрения новых моделей наставничества, отвечающих современным вызовам». В номинации «Наставничество в социальной сфере» победил и рекомендован к использованию городской сквозной проект «Менторство как эффективный ресурс профессионального становления административных команд образовательных учреждений» («Ресурсный центр» Тольятти). Все победители и финалисты получат награды губернатора Самарской области.

Цель - эффективное производство

Самарская область реализует нацпроект «Производительность труда» с 2019 года. На сегодняшний день его участниками являются уже 152 предприятия региона. С 2021 года основная курирующая роль отведена Региональному центру компетенций в сфере производительности труда. Сейчас под управлением РЦК в проекте 94 предприятия. Чтобы повышать производительность труда, существуют специальные инструменты. Владению ими обучено 2358 человек. Предприятия-участники уже ощущают эффект - сокращение времени процессов, увеличение выработки, снижение объемов незавершенного производства.