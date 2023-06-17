Солнце, мираж и фарфор на тарелке: в Самаре можно попробовать блюда, вдохновленные произведениями искусства

Блюдо от Сергея Корнева, вдохновленное картиной «Восточный мотив». Фото: milimon-family.ru

Утиная ножка конфи с соусом из вишни и смородины, филе морского гребешка на креме из батата, пончики с бещевкой вишней и ванильным соусом. Только от одних названий текут слюни… А эти блюда не только вкусные, но и красивые. Каждое – вдохновлено произведением искусства.

Самый вкусный проект лета запустили Самарский художественный музей и местная ассоциация ресторанов. Называется это тпроект «Искусство есть» и проходит в разных ресторанах Самары с 3 июня по 30 сентября.

Команда шеф-поваров разработала специальное меню, вдохновленное картинами Репина, Маковского, Рождественского и других художников, чьи работы входят в коллекцию художественного музея. Рассказываем, где попробовать произведения искусства.

Тает, словно мираж

Шеф-повар ресторана «Ливингстон» Сергей Корнев создал десерт, вдохновленный холстом Авакима Миганаджяна «Восточный мотив».

- Полотно передает настроение Востока, с его пышностью, колоритом, цветовыми контрастами и богатыми текстурами, - рассказал шеф.

Шоколадный десерт под экзотическим названием «Мираж» - апельсиновая панна-котта, фисташковое тесто катаифи (вытяжное, нежное тесто, разрезанное на тончайшие нити-волоски) и сахарная вата - все это полито ароматным мандариновым соусом на основе розовой воды. В ресторане уверяют – блюдо тает под соусом, как мираж.

Древнее японское искусство

«Японка с собачкой». Фото: milimon-family.ru

Шеф-повар азиатского бистро «Харизма» Андрей Орлов вдохновился на создание своего блюда фарфоровой статуэткой 19 века «Японка с собачкой». Изготовили ее в Японии, в провинции Кутани.

Декоративный фарфор Кутани невероятно красив, так как его в создании используются различные эмали. Мастера рисуют тонкий контур рисунка, а затем заливают его зеленой, желтой, красной, пурпурной и темной-синей красками.

Филе морского гребешка на креме из батата с маринованным имбирем передает особенность старинной техники росписи не только визуальной составляющей блюда, но также и в подаче, посуде. Из представленных продуктов получается уникальный узор, который объединяет в себе целых пять цветов различных фарфоровых статуэток Кутани.

Любителям рыбы посвящается

«Рыбный рынок». Фото: milimon-family.ru.

Антон Остроухов, шеф-повар ресторана «Beerократия» вдохновился на создание блюда произведением неизвестного голландского художника «Рыбный рынок».

Шеф создал поистине «Рыбное плато» - судак собственного копчения, слабосоленый лосось, вяленый сом, пастрами из тунца, сельдь, фаршированная пряными огурцами и хрустящая корюшка с соусом, тартар, тарамасалата (смесь из икры трески с яблочной горчицей, которая подается с ржаным хлебом). Любители рыбы точно оценят.

Луч солнца в темной комнате

«Две матери». Фото: milimon-family.ru.

Шеф-повар «Ваще Огонь» создал блюдо, вдохновленное холстом «Две матери» Владимира Маковского.

- Чтобы передать настроение картины, мы тщательно подбирали каждый продукт. Сумрак комнаты подчеркивает грибной мусс, луч солнца, проскользнувший в окно, - это топпинг из пряных абхазских лимонов, хозяйский стол — красная рыба с премиальной икрой, - рассказал шеф Александр Ляпоров.

Насыщенный огненным теплом картофель украшен сверху маринованной брусникой, так же на картине одну из матерей украшает красный платок.

Самое солнечное блюдо

«Жатва». Фото: milimon-family.ru.

В ресторане «Чиполучо» над созданием блюда работали аж трое шеф-поваров. Сергей Заяц, Евгения Иванова и Антон Мартынов разработали блюдо, вдохновленное холстом Василия Рождественского «Жатва».

Картина невероятно солнечная. Глядя на нее, вспоминается деревенское лето, рассказы бабушки и старые советские фильмы.

- Передать эту атмосферу мы решили через блюдо — утиную ножку конфи с соусом из вишни и смородины, которая подается с картофельным гратеном (по форме напоминающим пшеничные снопы), попкорном из полбы, сеном из лука-порея и пшеничными чипсами, - рассказал Сергей Заяц.

Изобилие даров природы

«Хозяйка» («Женщина с вином»). Фото: milimon-family.ru.

Анатолий Шутов, шеф-повар ресторана «Чайхана Зира» вдохновился произведением Константина Коровина «Хозяйка» («Женщина с вином») и создал блюдо, в основе которого ягненок с кусочками спелой айвы под соусом из красного вина, а на гарнир - пюре из сельдерея.

Блюдо подается в красивой посуде, с интересным золотистым декором в виде листа. В таких же оттенках создана картина художника.

- Картина словно излучает радость, показывает изобилие даров природы. Атмосфера картины вдохновила нас приготовить ягненка с кусочками спелой айвы и пюре из сельдерея с соусом из красного вина и красного винограда, - отметил Анатолий Шутов.

Уха по-волжски

«Волжский пейзаж с лодками». Фото: milimon-family.ru.

Настоящую русскую уху можно попробовать в кафе «Кембридж». Шеф-повар Александр Осауленко вдохновилась картиной Ивана Репина «Волжский пейзаж с лодками». Уха по-царски из волжских рыб и наваристого бульона подается с гренками из бородинского хлеба и веточкой зеленого лука.

Живописец в своем произведении «Далекое близкое» рассказал о пребывании в наших краях. Иван Репин был поражен обилием рыбных блюд, поэтому на своей картине изобразил рыбака.

Пончики из детства

«Варка варенья». Фото: milimon-family.ru.

Если хочется десерт - бегом в «Бенджамин». Шеф-повар ресторана вдохновился картиной «Варка варенья», написанной Владимиром Маковским. Светлая картина: залитый утренним светом двор, скромный быт пожилых супругов, которые неторопливо делают заготовки варенья.

В Самарской области еще с середины 20 века появилась гастрономическая традиция - варить варенье из бещевской вишни. Этот сорт вывел местный житель Алексей Бещев в конце 30-х годов прошлого столетия у подножья Жигулевских гор.

Пончики с бещевкой вишней и ванильным соусом передают ощущение тепла и уюта. Такое ощущение, что вернулся в детство, к бабушке и дедушке в деревню.

Любовь к Кавказу

«Портрет В.И. и В.А. Арнаутовых». Фото: milimon-family.ru.

Александр Егоров, шеф-повар ресторана «Пряный барашек», вдохновился работой Григория Гагарина «Портрет В.И. и В.А. Арнаутовых». Художник был хорошим товарищем Михаила Лермонтова и часто путешествовал с ним по Кавказу. Друзья восхищались красотами природных явлений и часто отражали это в своих произведениях. Именно эта дружба и послужила вдохновением для Александра Егорова.

Запеченный цыпленок, фаршированный крупой из молодой пшеницы и белыми грибами под соусом из ягод с добавлением пряных трав и красного вина, подается на пергаменте, на который нанесена рукопись Лермонтова, конкретно главы его незавершенного романа «Княгиня Лиговская». Шеф-повар объединил в своем блюде двух друзей и их любовь к Кавказу.

Авангардные конфеты

Натюрморт неизвестного автора в зале авангарда. Фото: milimon-family.ru.

Евгений Усов, шеф-повар «Robbi», создал блюдо, вдохновленное натюрмортом неизвестного автора, представленного в зале авангарда Самарского областного художественного музея. Обилие вкуса вы сможете получить, попробовав конфеты необычной формы из белого шоколада с начинкой из айвы. Десерт на вид напоминает равиоли. Блюдо украшено пудрой из брусники, черной смородины и мяты, а вместо привычного пармезана шеф использовал тертый миндаль. Также к конфетам подается коктейль, с алкоголем или без - на выбор гостя.

- Авангард раздвигает границы того, что принято считать нормой. Это дерзкий и новаторский стиль, предполагающий эксперименты с формой и цветом, - отметил Евгений Усов.