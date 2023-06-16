Будила малышей посреди ночи, проверить - живы ли: как сейчас живет спасенная енотиха из Луганска

Рассказываем, как сейчас живет спасенная енотиха из Луганска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история произошла еще в 2019 году. Мужчина из Луганска держал у себя дома четверых енотов. Полосатые хвостики жили в постоянном страхе из-за неспокойной обстановки: они слышали, как гремят взрывы, они прекрасно знали, что такое бомбежка. А в апреле того же года в их дом прилетела бомба. Она разнесла половину жилого помещения и сравняла с землей вольер енотов. Девочка по кличке Дора выжила, но оказалась вся в остатках своих братьев, что сильно подорвало ее состояние. Тогда хозяин решил отправить ее подальше от этого места. Самарские волонтеры откликнулись на зов о помощи и забрали беднягу. Журналист «КП-Самара» разузнала, как сегодня поживает Дора.

«Волонтеры встречали на границе»

После взрыва мужчина остался ни с чем. Поэтому принял решение отдать Дору в заботливые руки. Он знал, что в Самаре работает енотокафе «Лесная братва», где за полосатыми хвостами присматривают добрые феи-волонтеры.

-Бывший хозяин Доры очень просил, чтобы ее забрали подальше от места, где произошел этот ужас, где ее семью просто разорвало на кусочки. Он просто хотел быть уверен, что с ней все будет хорошо, - поделилась с журналистом «КП-Самара» владелец заведения Татьяна Артемьева.

Девочки из Самары встречали малышку на границе. Житель Луганска передал животное со всеми документами и справками. Как оказалось, мужчина оставил себе второго выжившего енота. Расстаться со всеми любимцами разом он просто не смог.

-До Самары мы везли Дору на машине. Средства собирали своими силами. Пришлось потратить деньги с посещений кафе, которые мы планировали вложить в ремонт помещения и на вкусняшки нашим подопечным.

Впадала в истерику и рыдала от страха

Но самое сложное ожидало владельцев енотокафе впереди. Дора еще долго не могла прийти в себя после случившегося. Смерть ее семьи отразилась на поведении енотихи.

-Она очень боялась громких звуков. Когда мы ее только привезли, наше кафе находилось в цоколе, а рядом со зданием как раз шел ремонт дороги. Так вот при реве техники Дора начинала орать. Нельзя даже описать, как это было…это дикие вопли и крики были настолько сильными, что кровь стыла в жилах, - говорит Татьяна. -Потом она успокаивалась и подходила к каждому еноту, чтобы разбудить и проверить жив ли он. А после она плакала, из ее глаз просто градом лились слезы. Это было очень тяжелое время.

Внешне малышка Дора никак не пострадала от последствий взрыва, но нельзя даже близко представить, что она испытывала внутри. Сейчас, к счастью, енотиха стала спокойнее. Пушистая девчонка верит людям и старается жить дальше. Хотя тогда в 2019 году казалось, что ей не удастся справиться с пережитым никогда.

-Конечно, ей очень помогло общение с другими енотами. Честно говоря, у меня такое ощущение, будто они способны чувствовать чужую боль. Еноты сразу приняли Дору. Они обнимали и облизывали малышку, словно пытались успокоить и поддержать.

Енотов объединила боль

Каждый енот из «Лесной братвы» знает, что такое жестокость, издевательство и боль. Все хвостики с очень тяжелой судьбой. Кого-то волонтеры спасли от фотографов, которые хотели нажиться на снимках с экзотическим животным, кого-то забрали от безответственных хозяев. Других же и вовсе бездушные люди подбрасывали к волонтерам, как кутят.

-Кто-то лишился зубов, кто-то хвоста. И все же, я думаю, никто не страдал так, как Дора, - поделилась Татьяна Артемьева.

Сначала Дора забивалась в углы и не шла на контакт. Сегодня она самая общительная и обаятельная енотиха. Малышка обожает бананы и кешью. Это на заметку тем, кто захочет заглянуть в гости к полосатым хвостам.